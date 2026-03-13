/Поглед.инфо/ Иранските въоръжени сили официално обявиха извеждането от експлоатация на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln след серия от прецизни удари. Според информация на РИА Новости и говорителя на командването Khatam al-Anbiya, Ебрахим Золфагари, огромният плавателен съд вече напуска региона в посока САЩ, носейки белезите от сблъсъка с Ислямската революционна гвардия.

Ударът по символа на американската мощ

Светът е изправен пред нова реалност в Близкия изток. Говорителят на стратегическото командване Khatam al-Anbiya, Ебрахим Золфагари, направи сензационно изявление, което разтърси военните аналитици. По думите му, гордостта на американския военноморски флот – самолетоносачът „Абрахам Линкълн“, е бил успешно атакуван от военноморските сили на Ислямската революционна гвардия (ИРГ). Резултатът от тази операция е не просто повреда, а пълно извеждане от строй на плаващата крепост.

Този акт не е изолиран инцидент, а кулминация на нарастващото напрежение. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, способността на Иран да нанесе критични щети на обект от такъв мащаб демонстрира качествена промяна в баланса на силите. Самолетоносачът вече е напуснал оперативната зона и е поел курс обратно към Съединените щати, което де факто означава временно отстъпление на американското присъствие в горещата точка.

Технически параметри и стратегическа загуба

За да се разбере мащабът на случилото се, трябва да се погледне какво представлява USS Abraham Lincoln. Това е един от най-големите и технологично напреднали кораби в арсенала на Вашингтон. Способен да превозва между 65 и 90 летателни апарата – от свръхмодерни изтребители до специализирани хеликоптери – той е инструмент за проектиране на сила по целия свят.

Извеждането му от експлоатация означава, че САЩ губят не само мобилна авиобаза, но и психологическото си предимство. Иранските военни, чрез агенция IRIB, потвърждават, че ракетите на ИРГ са намерили своята цел. Посланикът на Иран в Русия, Казем Джалали, също подкрепи тези данни, подчертавайки, че корабът е претърпял сериозни структурни и технически щети, които правят по-нататъшния му престой в региона невъзможен и опасен за екипажа.

Геополитическото послание на Техеран

Атаката срещу „Абрахам Линкълн“ не е просто военен успех; тя е политическа декларация. Посланик Джалали беше пределно ясен: това е директно послание към Вашингтон. Иран демонстрира, че времето, в което американските самолетоносачи можеха безнаказано да патрулират край чужди брегове, е приключило. В контекста на продължаващата американо-израелска кампания срещу ислямската република, този удар служи като отрезвяващ фактор.

Според логиката на събитията, проследявана от Поглед.инфо, Техеран използва своята „прокси“ и директна мощ, за да покаже, че е готов за пълномащабна защита. Върховният лидер на Иран вече предупреди за жестоко отмъщение срещу САЩ и Израел, а събитията в морето са първото материално доказателство за сериозността на тези намерения.

Ескалация в сянката на ядрения въпрос

Конфликтът навлиза във втората си критична седмица, като Тел Авив и Вашингтон действат в синхрон. Официалната цел на Израел е да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, но методите включват директни удари по военната инфраструктура. От своя страна, администрацията в САЩ вече не крие апетитите си за „смяна на режима“, призовавайки иранските граждани към бунт и заплашвайки с пълно унищожение на военния потенциал на страната.

Иран обаче остава непоколебим. Техеран категорично заявява, че не вижда смисъл във възобновяването на каквито и да е преговори под натиск. Изваждането от строя на „Абрахам Линкълн“ е практическият отговор на дипломатическия задънена улица. Това е демонстрация, че иранската отбрана не е само пасивна, но и агресивно ефективна, способна да пробие защитата дори на най-охраняваните американски активи.

Новата ера на военноморското противопоставяне

Ситуацията с USS Abraham Lincoln повдига въпроси за бъдещето на голямата военноморска стратегия. Ако една регионална сила като Иран може да принуди американски самолетоносач да се оттегли за ремонт през океана, то сигурността на глобалните морски пътища под щатски контрол е поставена под сериозно съмнение. Анализаторите на Поглед.инфо смятат, че това ще принуди Пентагона да преразгледа цялостната си тактика в Персийския залив и Арабско море.

Докато „Абрахам Линкълн“ се отдалечава от бреговете на Иран, напрежението в региона не стихва. Напротив, успешното поразяване на целта дава самочувствие на иранското командване и поставя САЩ в отбранителна позиция. Светът очаква следващия ход в тази геополитическа шахматна партия, където залозите вече надхвърлят регионалните граници и засягат самата структура на глобалния мир и сигурност.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.