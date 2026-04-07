/Поглед.инфо/ Анализаторът Владимир Прохватилов разкрива шокиращи подробности за инцидента над Иран, при който американски F-35 бе поразен от ПВО. Оказва се, че „гордостта на САЩ“ е летяща мишена заради грандиозни производствени дефекти и липса на радари. Митът за стелт технологията окончателно рухна под ударите на реалността и руското технологично присъствие в региона.

Инцидентът над Иран: Хроника на един предизвестен провал

На 19 март небето над Иран стана арена на събитие, което е на път да промени из основи представите за съвременното въздушно превъзходство. Пилот на истребител F-35 от ВВС на САЩ получи тежки осколочни рани, след като неговият самолет, считан за върха на западната инженерна мисъл, бе поразен по време на бойна мисия. Информацията, разпространена от портала Air & Space Forces Magazine и по-късно потвърдена от CNN, е повече от обезпокоителна за Вашингтон. Не просто е ударен самолет – ударен е символът на американската мощ.

Според официалните данни, машината е била поразена от зенитна ракета клас „земя-въздух“. Въпреки сериозните повреди, самолетът е успял да извърши принудително кацане в американска авиобаза в региона, а състоянието на пилота е стабилизирано. Представителят на Централното командване на ВС на САЩ Тим Хокинс бе принуден да признае факта на поражението, което бележи първия случай на успешно поразяване на истребител от пето поколение от началото на съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу Техеран. Това събитие не е просто случаен инцидент, а закономерна последица от системната криза в американския военно-промишлен комплекс.

Технологичният капан: Когато радарът е само на хартия

Експертите от руската Академия на военните науки, които внимателно следят развитието на конфликта, предлагат шокиращо, но логично обяснение за успеха на иранските сили за противовъздушна отбрана. Оказва се, че подбитият истребител най-вероятно не е разполагал с новата радарна система AN/APG-85, която трябваше да гарантира неговата неуязвимост. Но трагедията за Пентагона е още по-дълбока – огромна част от новите самолети излизат от заводите не просто със стара техника, а буквално без „очи“.

Радарът AN/APG-85 е проектиран от Northrop Grumman като „сърцето“ на F-35 Lightning II. Тази перспективна система с активна фазирана антенна решетка (АФАР), използваща технологията на галиев нитрид (GaN), трябваше да осигури безпрецедентна мощност, точност и обсег. В сравнение с досегашния модел AN/APG-81, новият радар обещаваше откриване на въздушни цели на разстояния до 200 км и възможност за едновременно проследяване на 23 цели само за 9 секунди. Но както често се случва в американската отбранителна индустрия, обещанията се сблъскаха с коравия зид на реалността.

AN/APG-85 срещу AN/APG-81: Битката за „очите“ на истребителя

Разликата между двата радара е фундаментална и тя се превърна в логистичен кошмар за Lockheed Martin. Докато AN/APG-81 бе стандарт за по-ранните партиди, Block 4 на F-35 изисква AN/APG-85, за да функционира в пълния си капацитет. Новата система изисква усилено охлаждане и по-голямо захранване, което налага пълна промяна в конфигурацията на носовата част на самолета.

Конгресменът Роб Витман открито призна пред Aviation Tech Today, че конфигурацията на преградите и крепежните елементи в новата версия на самолета е напълно несъвместима със стария радар. Това означава, че Lockheed Martin е произвела стотици самолети с нови кронштейни, очаквайки Northrop Grumman да достави новите радари. Последните обаче се забавиха поради технически трудности при изпитанията. Резултатът е катастрофален: стотици истребители, които са буквално нефункционални в реални бойни условия.

Сляпа мощ: 400 американски самолета без радари в условия на война

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията е абсурдна от военна гледна точка. Производителят е побързал да „нащрака“ няколкостотин F-35 с крепежи за новия радар, но тъй като самият радар още не е готов, тези самолети летят с обикновен баласт в носа, за да се поддържа центровката на машината. Това не е просто забавяне – това е престъпна небрежност.

В момента се оценява, че между 300 и 400 истребителя от 17-та, 18-та и 19-та партида се намират в това „полуфабрикатно“ състояние. Те могат да летят само в мирно време или при тренировъчни полети, разчитайки на предаване на данни от други, по-стари машини, оборудвани с радар. Но в условията на истинска война, каквато САЩ водят срещу Иран, пращането на самолет с баласт вместо радар в бойна мисия е равносилно на самоубийство. Очевидно в Корпуса на морската пехота на САЩ са решили да рискуват, вярвайки на собствената си пропаганда, че иранската ПВО е примитивна и лесна за преодоляване.

Руската следа и иранското „прозрение“: Крахът на стелт концепцията

Тук идва и най-неприятната изненада за Вашингтон. Още преди шест години руският радиолокационен комплекс „Резонанс-НЭ“, закупен от Иран, демонстрира на какво е способен. Тогава станцията не просто засече, но и устойчиво съпроводи група американски F-35, които се приближаваха към границите на страната в боен режим. Както обясни Александър Стучилин от НИЦ „Резонанс“, за руските технологии американската „невидимост“ е просто маркетингов трик.

Иранската ПВО, подсилена от руски технологии и собствени разработки, вижда „невидимите“ самолети много преди те да достигнат зоната за изстрелване на своите ракети. Когато към това добавим факта, че американците пращат в бой самолети с нефункциониращи сензорни системи заради индустриални недоразумения, картината на разгрома става пълна. Митът за стелт технологията окончателно рухна. Оказа се, че „невидимостта“ съществува само в презентациите за пред Конгреса, но не и на бойното поле.

Геополитическата лудост на Вашингтон: Спешката, която убива

САЩ се намират в състояние на лихорадочна спешка. Натискът за започване на сухопътна операция срещу Иран принуждава командването да хвърля в боя всичко налично, без да се съобразява с техническата готовност. Тази стратегическа нервност е признак на слабост, а не на сила. В опитите си да запазят имиджа на глобален хегемон, американците правят грешка след грешка, които струват животи и милиарди долари.

Поглед.инфо обръща внимание, че освен F-35, в последните дни на конфликта иранците са успели да свалят и други бойни самолети и хеликоптери на САЩ. Това е ясен сигнал, че технологичната пропаст, на която Вашингтон разчиташе десетилетия наред, вече не съществува. Нещо повече – в много аспекти източните системи за ПВО и РЕБ вече превъзхождат западните аналози.

Пропагандната машина на САЩ: Как ще бъде маскирана катастрофата

Можем да бъдем сигурни, че Пентагонът ще направи всичко възможно, за да скрие реалните причини за тези загуби. Ще се говори за „технически повреди“, за „непредвидени метеорологични условия“ или за „човешка грешка“. Истината обаче е твърде болезнена за американския данъкоплатец: най-скъпата оръжейна програма в историята на човечеството се проваля пред очите на целия свят.

Проблемите с AN/APG-85 няма да бъдат решени поне до 2027-2028 година. Дотогава американската авиация ще продължи да бъде заложник на собствената си бюрокрация и корупция в оръжейния сектор. Провалът над Иран е само началото на един дълъг процес на демитологизация на американската военна мощ. Светът вече видя, че „кралят е гол“ – или по-точно, че „невидимият самолет“ е просто една скъпа мишена.

