/Поглед.инфо/ Светът навлиза в нова фаза на напрежение. САЩ се опитват да притиснат Китай да се откаже от руския петрол, но Пекин отказва. В същото време войната в Украйна се ожесточава, напрежението в Черно море расте, а Европа започва да се подготвя за все по-несигурен свят. Държавите увеличават военните си бюджети, златото отново става стратегически актив, а глобалната икономика се пренарежда пред очите ни.
В този обзор ще видите как конфликтите в Близкия изток, войната в Украйна и енергийната конфронтация между големите сили постепенно оформят новата карта на света.
В това издание на „Пулсът на деня с Алекс" ще чуете най-важното от света през последните часове.
Сред основните теми:
– натискът на Съединените щати върху Китай да намали покупките на руски петрол
– нови боеве и тежка ситуация на фронта в Украйна
– напрежение около Черно море и стратегическото значение на Одеса
– разследване в Унгария за пренасяне на пари и злато, свързано с войната
– нови геополитически напрежения в Северна Америка
– нарастващият интерес към златото и опитите на държавите да намалят зависимостта си от долара
Светът се променя бързо, а глобалните конфликти и икономическите процеси вече оформят новата международна система.