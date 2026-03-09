/Поглед.инфо/ Светът навлиза в нова фаза на напрежение. САЩ се опитват да притиснат Китай да се откаже от руския петрол, но Пекин отказва. В същото време войната в Украйна се ожесточава, напрежението в Черно море расте, а Европа започва да се подготвя за все по-несигурен свят. Държавите увеличават военните си бюджети, златото отново става стратегически актив, а глобалната икономика се пренарежда пред очите ни.

В този обзор ще видите как конфликтите в Близкия изток, войната в Украйна и енергийната конфронтация между големите сили постепенно оформят новата карта на света.

В това издание на „Пулсът на деня с Алекс" ще чуете най-важното от света през последните часове.

Сред основните теми:

– натискът на Съединените щати върху Китай да намали покупките на руски петрол

– нови боеве и тежка ситуация на фронта в Украйна

– напрежение около Черно море и стратегическото значение на Одеса

– разследване в Унгария за пренасяне на пари и злато, свързано с войната

– нови геополитически напрежения в Северна Америка

– нарастващият интерес към златото и опитите на държавите да намалят зависимостта си от долара

Светът се променя бързо, а глобалните конфликти и икономическите процеси вече оформят новата международна система.