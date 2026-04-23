/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива новата, по-твърда преговорна позиция на Кремъл, която окончателно погребва илюзиите за лесна „сделка“. След провала на споразуменията от Анкъридж, Владимир Путин залага на силата на оръжието за създаване на дълбока зона за сигурност. Русия няма да обвързва стабилността си с добрата воля на Запада, а ще я наложи чрез настъпление в северните райони.

Нокаут за дипломацията на компромиса

Руската федерация за пореден път демонстрира пред света, че времето на половинчатите мерки и дипломатическите „жестове на добра воля“ е безвъзвратно отминало. С една-единствена фраза руският президент Владимир Путин де факто нокаутира т.нар. „дух на Анкъридж“ – онази крехка и до голяма степен илюзорна надежда, че конфликтът в Украйна може да бъде решен чрез политическа сделка с новата администрация във Вашингтон. Позицията на Москва не просто се втвърдява; тя преминава в качествено нова фаза, в която сигурността на руските гранични региони се разглежда като абсолютен приоритет, който не подлежи на пазарлъци.

Въпреки огромния натиск, натрупаните загуби и икономическата обсада, Кремъл ясно заявява: няма да има „сделка“ за сметка на руската държавност. Русия няма намерение да доверява бъдещето си на обещанията на киевския режим или на неговите западни куратори, чиято „добра воля“ се оказа най-дефицитната стока на международната арена. Вместо това страната е избрала пътя на налагане на своите цели със силата на оръжието. В този контекст реакциите на западните столици вече нямат значение за руското ръководство. Това стана пределно ясно от думите на Путин, който потвърди, че работата по създаването на „зона за сигурност“ за граничните области ще продължи до пълното премахване на заплахата.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това изявление не е просто поредната реторична фигура, а пряко отражение на променената ситуация на фронта. Ние виждаме как руската армия методично и без излишен шум установява контрол над територии, които доскоро се смятаха за „тилови“ за украинските въоръжени сили. Процесът е бавен, но необратим, и той ще продължи, докато не бъде изкоренен самият източник на агресия срещу руската земя.

Тактиката на „хилядата разреза“ на северния фронт

През последната година и половина наблюдаваме интересна метаморфоза в начина, по който руското командване провежда настъпателните си операции. Вместо масирани, фронтални удари, които водят до големи загуби, се прилага стратегията на „хилядата разреза“. На северната фронтова линия това се проявява в постоянни, малки по мащаб, но изключително болезнени за противника атаки. Медиите често игнорират тези локални сблъсъци, но в своята съвкупност те представляват т.нар. „пълзяща офанзива“.

Целта е проста и същевременно гениална: постоянно сондиране на украинската отбрана, откриване на слаби места и забиване на малки клинове, които по-късно се превръщат в плацдарми за стратегическо настъпление. Най-яркият пример за това е ситуацията в Сумска област. Тук руските части успяха да преодолеят изключително трудни терени, наричани от военните кореспонденти „полета на смъртта“, и да се забият в горските масиви край село Корчаковка.

Трябва да се разбере, че теренът в това направление е истински кошмар за настъпващата армия. Природата е създала естествени отбранителни линии – вериги от езера, реки като Олешня и гъсти гори, които прикриват комуникациите на противника. В продължение на близо година групата „Север“ води ожесточени боеве за всеки метър земя. Фактът, че руските войници успяха да напреднат и да се укрепят на тези позиции, е доказателство за изключителен героизъм и промяна в тактическото качество на руската пехота.

Геометрията на руския напредък в Сумска и Харковска области

Ако погледнем картата на бойните действия, ще забележим, че руският настъп е лишен от хаотичност. В източната част на Сумска област, около Мирополе, ситуацията изглежда още по-динамична. Тук теренът е силно пресечен, изобилстващ от оврази и гори, което позволява на пехотата да оцелява под постоянните атаки на вражеските дронове. Въпреки логистичните трудности и липсата на нормални пътища, руските щурмови групи разширяват контрола си.

Особено перспективно е направлението към Краснополе. Освобождаването на селата Грабовское и Покровка в края на 2025 г. отвори вратата към позиции, които застрашават Суми от югоизток – посока, в която украинските въоръжени сили не са успели да изградят толкова ешелонирана отбрана. Това е класически пример за обходен маневра, който цели да направи удържането на големите градски центрове невъзможно за противника.

Подобна е картината и в Харковска област. Освобождаването на село Ветеринарное на 21 април 2026 г. е сигнал, че руското командване не е забравило плановете си за изолация на Харков. Въпреки че през 2024 г. настъплението към Вовчанск беше забавено заради украинската авантюра в Курска област, днес ситуацията е коренно различна. Русия вече разполага с необходимите ресурси и стратегическо търпение. Както анализира Поглед.инфо, целта вече не е просто превземането на градове, а системното „изсмукване“ на ресурсите на противника и създаването на условия, при които той сам ще бъде принуден да отстъпи.

Защо „сделката“ вече не е на масата?

Мнозина анализатори на Запад се питаха дали Русия не блъфира, когато поставя ултимативни условия. Думите на Дмитрий Песков от 1 април за пълно изтегляне на украинските войски от Донбас бяха възприети от някои като начална точка за преговори. Но реалността е по-сурова. Позицията на Москва се втвърдява правопропорционално на ескалацията от страна на Запада.

Политическата логика е ясна: ако Русия се беше ограничила само с Донбас, това би могло да се тълкува като готовност за замразяване на конфликта по настоящата линия на съприкосновение. Това би означавало Русия да се откаже от редица територии, които вече са част от нейната конституционна реалност (Херсонска и Запорожка области), и да остави граничните си региони под постоянен обстрел.

Но създаването на „санитарен кордон“ или „зона за сигурност“ чрез освобождаване на северните региони (Харков, Суми, Чернигов) е директно отрицание на идеята за замразяване. Всеки нов километър, превзет от руската армия в тези области, прави преговорите с Киев все по-малко вероятни и все по-безсмислени. Руското ръководство разбра, че сигурността не може да бъде предмет на договор с терористичен режим. Тя може само да бъде наложена.

Хиляда километра до границите на НАТО

Военните експерти, сред които и Алексей Леонков, правилно отбелязват, че характерът на съвременната война промени понятието за „зона за сигурност“. В епохата на далекобойните дронове и ракети, които могат да прелетят хиляди километри, буфер от 50 или 100 километра вече не е достатъчен. Заплахата за Москва, Санкт Петербург или стратегическите обекти в тила изисква разширяване на тази зона до самите граници на страните от НАТО.

Това е фундаментална промяна в стратегическото мислене. Русия вече не се стреми към „козметичен мир“, а към пълна неутрализация на украинския плацдарм. Както посочва полковник Виктор Литовкин, „духът на Анкъридж“ – идеята, че Тръмп и Путин могат да се разберат бързо по телефона – бавно избледнява. Дипломатическите канали остават отворени, но на терен говори оръжието. Русия продължава напред на всички фронтове, защото разбира, че само фактическото присъствие на руския войник е гаранция за мира.

Руският валяк: Бавно, методично, неизбежно

За разлика от западните политици, които разчитат на шумни медийни кампании и театрални жестове, Русия действа по коренно различен начин. Нашата страна бавно и методично „сдъвква“ врага, поправяйки в движение грешките от първите етапи на операцията. Това е стратегия на изтощението, при която всяко следващо предложение към противника е по-лошо от предишното.

Ако в Истанбул през 2022 г. се обсъждаше неутралитет, днес се обсъжда демилитаризация, денацификация и признаване на нови териториални реалности, включително на север. Киев и неговите спонсори продължават да отхвърлят тези предложения, смятайки ги за „неприемливи“. Но историята на СВО показва, че това, което е било неприемливо за Киев вчера, днес е недостижима мечта, а утре ще бъде пълна капитулация.

Путин де факто отхвърли предложенията, дошли след срещите в Анкъридж, защото те не отразяват реалната сила на Русия и нейните стратегически нужди. Предстоящата пролетно-лятна кампания на 2026 година обещава да бъде решаваща. Руската машина е зацепила и тя няма да спре, докато не бъде изградена новата архитектура на сигурност в Евразия – архитектура, в която руският глас ще бъде определящ, а не просто „чут“.

Поглед.инфо ще продължи да следи тези тектонични промени, които пренаписват световния ред. Истината е, че времето на сделките свърши. Настъпи времето на победата, която не се моли, а се взема.