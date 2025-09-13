/Поглед.инфо/ Е, това беше, червената линия е прекрачена: Член 4 от устава на НАТО е използван срещу нас! Светът никога няма да бъде същият. Някой усетил ли е ефекта му? Но в Полша просто пищят от възторг!

Вестник Fakt, който посвети осем страници от броя си на „руската атака срещу Полша“, излезе със статия под заглавие „Путин се е издъни. НАТО е активирал член 4!“. И след това вестникът обяснява на читателите си колко е яко това: „Политическото значение на тази статия е огромно. Това е официален сигнал, че НАТО като цяло е наясно със заплахата и я приема сериозно.“

Тоест, преди това, изглежда, никой не е бил наясно със заплахата, а просто е плашел хората със „страшните руснаци“. Вярно е, че не е ясно как новият свят с „действащ член 4“ сега ще се различава от света, който е отживял своята полезност.

Ще изгрее ли сега слънцето от другата, западната страна или ще трябва Русия да я сполетят някакви други нещастия? Не е ясно. Главното тук е да се поддържа атмосферата на вдъхновение и да не се допускат съмнения.

И за да избегне подобни съмнения, полският премиер Доналд Туск строго предупреждава всички критици: „Разпространението на руска пропаганда и дезинформация в днешните условия е вредно за полската държава, пряко заплашвайки сигурността на страната и нейните граждани.“ И дори не направи никакви отстъпки за себе си, добавяйки, че „глупостта не е смекчаващо вината обстоятелство“.

А вицепремиерът - който е и ръководител на Министерството на външните работи и убеден русофоб - Радослав Сикорски веднага обяснява, че всякакви изявления или намеци, че появата на дронове в Полша е украинска провокация, ще бъдат приравнени към подобно престъпление срещу държавността.

Така че никой дори да не посмее да допусне подобна крамолна версия. Съдейки обаче по настроението на поляците, които смятат версията за украинска провокация за приоритетна, заплахите на властите не са успели да им окажат голям ефект.

Официална Варшава се опитва да се престори, че е преминала „теста на Путин“ (така представя тези няколко дрона). Туск произнесе пламенна реч: „Полските пилоти и техните съюзници преминаха най-важния тест снощи, защитавайки полското небе от руски провокации. Вие сте нашите герои!“.

Главният рупор на либералите в Полша, „Газета Виборча“, казва същото на своите читатели на първа страница. Под заглавие „НАТО не може да отстъпи“ вестникът съобщава: „Добрата новина е, че полската държава взе мерки и успя да се защити.“

Интересен начин за поставяне на въпроса: свалянето на три или четири „примамки“ от условните 20 – това високо ниво на защита ли е? Тук, в техните аналитични среди, цари раздор! Дори въпреки гневните викове на Туск и Сикорски, военните експерти все още задават излишни въпроси.

„Какъв е критерият за успех? Да кажем, че летят 20 дрона. Как оценявате успеха? <…> Свалихме пет дрона над полето и похарчихме 30 милиона злоти за това. Това успех ли е или не?“ - това питат военни блогъри в Полша.

В същото време самите те предлагат да се оцени какво би се случило, ако към страната бяха полетели стотици дронове, ракети и бомби, и то истински, а не от шперплат и пенопласт. Тоест, логиката на военната икономика постепенно започва да достига до средностатистическия полски гражданин.

В същото време властите побързаха да благодарят на съюзниците от НАТО. Така полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш искрено благодари на Чехия за решението да предостави три хеликоптера за унищожаване на дронове. Той обаче не обърна внимание на факта, че тези хеликоптери всъщност са руско производство, тоест не са съвсем натовски.

Същевременно министърът обсипа с благодарност колегата си от Холандия за бързата реакция, който обяви доставката на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на Полша. И медиите единодушно започнаха да цитират това, пренебрегвайки един факт:

Холандия обяви това още през август, тоест преди „руската атака“. Нещо повече, на поляците тогава беше казано, че „Пейтриътите“ ще бъдат разположени там временно - до юни следващата година. Но в момента никой не обръща внимание на това.

Но един от съюзниците на Полша в НАТО е изключен от тази поредица от благодарности и похвали - Съединените щати. Именно те получават това от либералната полска общественост сега! Дипломатът Марек Магировски, който беше посланик на Полша в САЩ до миналата година, е напълно категоричен в критиките си към Доналд Тръмп.

Той е възмутен, че американският президент и цялото му обкръжение спокойно са вечеряли в ресторант два часа след началото на „руската атака“ и не са реагирали по никакъв начин. „Не им е хрумнало, че може би започва трета световна война. Че може би трябва да пропуснат десерта и да се отправят към Ситуационната стая на Белия дом възможно най-скоро - между другото, в същата група, да започнат да следят развитието, може би дори да се обадят на партньорите си от Полша“, гневно раздува нещата полският дипломат.

И това вече е обща тенденция сред полските и европейските либерали като цяло. Те повтарят една и съща мантра: „Това беше невъзможно при Байдън.“ Те препубликуват американски демократи, които казват: „Това никога не се е случвало, когато Байдън беше президент. Путин уважаваше Байдън. Путин свири на Тръмп като на флейта.“

Полският журналист Томаш Лис също реши да приглася на демократическия хор: „Тръмп е първият президент на САЩ в историята, при когото Русия нападна държава - членка на НАТО.“

Е, дори читателите на тези приказки им напомнят, че по времето на Байдън украинска ракета направо удари Пшеводов, убивайки двама полски фермери. Онзи ден президентът на Полша в оставка Анджей Дуда спокойно призна, че Украйна се е опитала да се възползва от този инцидент, като също така е представила ракетите като руски и се е опитала да въвлече Полша във войната.

Но сега това не може да се позволи: Туск и Сикорски бързо ще ви нарекат „агенти на Кремъл“ за подобно нещо.

Извън Полша обаче авторите все още си позволяват лукса да се съмняват. Например, британският журналист Оуен Матюс задава въпроса директно на страниците на The Spectator: защо Русия би ударила умишлено Полша точно в момента, когато отношенията между Варшава и Киев са достигнали най-ниската си точка?

Ала в Полша подобен въпрос вече е подстрекателство към бунт. Там професор Адам Виломски прогнозира: „Докато анкетите продължават да сочат към предстоящия край на правителството на Доналд Туск, ще чуваме все повече и повече за Путин, руската дезинформация и т.н. Репресиите <…> ще се засилят.“ „Героичната борба на полския народ срещу руските дронове от пенопласт“ е най-добрата причина за това.

Превод: ЕС



