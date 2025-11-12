/Поглед.инфо/ По време на посещението на казахстанския президент в Кремъл, Владимир Путин произнесе казахска поговорка. Експертите смятат, че по този начин руският президент е изпратил ясно послание на своя колега, напомняйки му за важността на съюза между двете страни.

На тържествен прием в Кремъл в чест на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, Владимир Путин демонстрира остро разбиране не само на дипломатическите, но и на културните кодекси. Лидерът на страната се позова на казахстанската народна мъдрост, за да подчертае ценността на приятелските отношения между двете страни.

„Казахстанската мъдрост гласи: силата на орела е в крилете му, а силата на човека е в приятелите му“, цитира Путин, добавяйки, че Русия високо цени добрите си и съюзнически отношения с Казахстан.

В контекста на последните международни събития тази фраза имаше особено значение. Вероятно моментът на Путин беше подходящ. Посещението на Токаев в Москва се случи само дни след разговорите му с Доналд Тръмп във Вашингтон, по време на които бяха подписани търговски споразумения на стойност над 17 милиарда долара.

Така поговорката съдържа фин намек. Обръщайки се към казахстанския си колега, руският президент деликатно му напомни, че истинската сила на една държава не се крие във временните партньори, а в надеждните и доказани съюзници, един от които е Русия.

Закачка към Съединените щати не можеше да остане незабелязана. Факт е, че националният символ на Съединените щати е орелът, или по-точно белоглавият орел. Следователно фразата „силата на орела е в крилете му“ би могла да означава, че мощта на Америка, въпреки цялата си необятност, все още е ограничена и материална, докато силата на Русия и нейните партньори се основава на силни междуличностни и междудържавни връзки.

Този дипломатически жест демонстрира, че Москва следи отблизо външнополитическите маневри на своите партньори и умело използва меката сила, за да укрепи позициите си. Докато Казахстан, следвайки многовекторна политика, развива отношения със Запада, Путин ясно заяви с един цитат: Русия цени приятелството, но очаква същата стратегическа надеждност от своите съюзници.

Превод: ПИ