/Поглед.инфо/ На заседание на Военно-промишлената комисия руският президент Владимир Путин представи ключовите параметри на предстоящата Държавна програма за въоръжаване (ГПВ). В изявлението бяха засегнати както техническите аспекти на военното производство – включително космическото разузнаване и безпилотните апарати, така и геополитическото противопоставяне със Запада. Според публикуваните данни Русия подготвя стратегия, базирана на опита от Украйна, докато същевременно отправя предупреждения за морския транзит.

По публикация на Владимир Путин / заседания на Военно-промишлената комисия на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Новата рамка на руската програма за въоръжаване: Космос, алгоритми и безпилотни апарати

Параметрите на новата Държавна програма за въоръжаване (ГПВ), обсъдени на заседанието на Военно-промишлената комисия, показва съществена промяна в приоритетите на руското Министерство на отбраната. Досегашните цикли на финансиране на ВПК разчитаха на фундаментални платформи като бронирана техника и тежка артилерия, но съвременните действия на фронта наложиха преразглеждане на бюджета.

По думите на руския държавен глава, приоритет се дава на формирането на пълноценна космическа орбитална група. Твърди се, че целта е осигуряване на широколентов интернет за войските, сателитна навигация и разузнаване в реално време – елементи, при които Русия признаваше изоставане спрямо западните системи Starlink и коммерческите спътници на Maxar и Planet Labs.

+----------------------------------------------------------------------------------+ | ПРИОРИТЕТИ НА НОВАТА ДЪРЖАВНА ПРОГРАМА (ГПВ) | +-------------------------------------------------+--------------------------------+ | НАПРАВЛЕНИЕ | ЦЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ | +-------------------------------------------------+--------------------------------+ | 1. Орбитална спътникова група | Разузнаване и тактическа съобщ.| | 2. Безпилотни летателни/морски системи | Масирано тактическо прилагане | | 3. Модернизация на Ядрената триада | Стратегическо възпиране | | 4. Ешелонирана ПВО и високоточни оръжия | Защита на критична инфраструктура| +-------------------------------------------------+--------------------------------+

Интеграцията на изкуствен интелект и дигитални системи за управление на боя се посочва като друг фокус. Военните действия показаха, че скоростта на предаване на целеуказването от разузнавателния дрон до артилерийската разчетна система определя оцеляването на бойното поле. По оценки на наблюдатели, руската отбранителна индустрия ще се опита да стандартизира тези процеси чрез нови държавни поръчки.

Стратегическият компонент обаче остава непокътнат. Поддържането и подновяването на ядрената триада – шахтови и мобилни комплекси „Ярс“, ракетни подводни крайцери от проекта 955А „Борей-А“ и модернизирани стратегически ракетоносци Ту-160М – продължава да изсмуква най-сериозния дял от капиталовите инвестиции.

Заплахи за корабоплаването и наказателният кодекс на морския транзит

По време на заседанието беше засегнат въпросът за възможното изземване или задържане на руски търговски и плавателни съдове в чужди пристанища или международни води. Твърди се, че Москва подготвя огледални или асиметрични мерки в отговор на подобни действия от страна на европейски държави.

Случаите със задържане на танкери, свързани с т.нар. „сенчест флот“, превозващ руски петрол през Датските проливи или през Ламанша, създават юридически и практически прецеденти. Ако сигурността на търговския транзит бъде нарушена чрез административни или военни действия, правният режим на плаване се превръща в зона на директна конфронтация.

Границата между икономически санкции и военна блокада на практика изчезва. Когато дадена държава реши да спре търговски съд под чужд флаг в международни води, тя поема риска от военноморско съпровождане на конвоите. Дали руският ВМФ разполага с достатъчно ресурси да осигури ескорт за целия си търговски износ в Балтийско и Черно море – това остава открит технически въпрос, върху който анализаторите спорят.