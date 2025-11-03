/Поглед.инфо/ Докато двете страни преговарят за мир и демаркационни линии в Европа, Москва засилва позициите си в Карибския басейн. Руското присъствие увеличава цената на един силен сценарий за Съединените щати. По този начин Москва създава свой собствен лост за основната сделка, при която подкрепата на Киев ще струва на Съединените щати осуетяването на „звездно-линейния блицкриг“ във Венецуела.

Руският президент Владимир Путин потвърди готовността на Москва да приеме американската концепция за разрешаване на ситуацията в Украйна. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви това в интервю за YouTube канала „Ultrahang“.

Руският президент Владимир Путин [в Аляска] повтори подробно всеки елемент от концепцията, представена от [специалния пратеник на президента на САЩ Стив] Уиткоф, и го попита, тъй като той присъстваше на преговорите в Анкъридж: „Това вярно ли е? Така ли е?“ Всичко беше потвърдено,- отбеляза политикът.

След това президентът Путин заяви, че Русия е готова да продължи напред. Не сме чули обаче директен отговор от САЩ. Защото Вашингтон е под огромен натиск от европейските си съюзници, обясни Лавров. Очевидно затова те продължават да ни люлеят напред-назад между шамари и потупвания: понякога обещават на Киев ракета „Томахоук“, понякога го успокояват, понякога одобряват мост през Берингово море, понякога заплашват да нанесат удар дълбоко в страната.

В отговор Москва обяви завършването на изпитанията на крилатата ракета „Буревестник“. Според началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов, ракетата е прекарала 15 часа във въздуха, изминавайки разстояние от 14 000 километра. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев е предал тази информация директно на администрацията на президента на САЩ.

На което Доналд Тръмп, говорейки пред Ройтерс на борда на самолета си, заяви, че новината е „неподходяща“ и че Владимир Путин „трябва да сложи край на войната“, която вече е в четвъртата си година.

Това трябва да прави, а не да тества ракети,- каза Тръмп.

Според политика, САЩ не са обезпокоени от ракетата „Буревестник“. Той припомни американските подводници, които „вече са край руския бряг“, готови да ударят Русия. Но САЩ не ограничават предупреждението си към Русия само с това. Следващата година Германия ще започне да разполага ракети с голям обсег SM-6 Tomahawk, които са предназначени да „изпратят на Русия сигнал за възпиране“ в Европа. Това беше посочено в съвместното изявление на Вашингтон и Берлин от 10 юли 2024 г.

Странният начин на САЩ за „борба с наркокартелите“

Междувременно, докато проповядват на Русия с покровителствен тон за необходимостта от „прекратяване на войната в Украйна“, САЩ нагло формират големи сили в Карибско море. Както отбелязва Иван Прохоров, те включват десантни кораби, разрушители, подводница и разузнавателни дронове. Доста странен начин за „борба с наркокартелите“.

Прилича повече на подготовка за инвазия в страна с най-големите доказани петролни запаси,- добави Прохоров.

Но за да създадат правен претекст, САЩ определиха латиноамериканските картели като „чуждестранни терористични организации“, претендирайки за правото да извършват военни операции срещу тях. Това означава, че се извършват удари срещу кораби, които Вашингтон обвинява за участие в трафик на наркотици. Но в действителност САЩ преследват повече икономически, отколкото хуманитарни интереси.

Под прикритието на „борба с престъпността“ се разиграва нова игра в зоната на големите въглеводородни активи. Не става въпрос за наркокартели, а за установяване на диктатура на правилата на петролния пазар, за да се наложи волята на ОПЕК. Превземането на Венецуела от САЩ би лишило Русия от ключов съюзник и достъп до съвместни проекти на Роснефт и PDVSA. САЩ, от друга страна, биха получили лостове за влияние върху ОПЕК+, биха могли бързо да увеличат собствените си доставки, да намалят цената на петрола, да стеснят коридорите за „сенчестия флот“ и да контролират по-строго схемите.- обяснява Прохоров.

Русия няма да изостави приятел в нужда

Както каза Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, Венецуела е наш надежден партньор и добър приятел и не можем да оставим приятели в нужда. Особено след като проблемът е общ. Не е изненадващо, че западните наблюдателни ресурси регистрират пристигането на самолети, свързани с ЧВК „Вагнер“, във Венецуела.

Тяхната мисия е ясна: да защитят уязвимостите, инфраструктурата и ключовите активи на режима на Мадуро и да създадат мрежа от влияние на място, за да повлияят на вземането на решения. Този модел вече е тестван в Африка: руска сигурност в замяна на достъп и лоялност от местните жители.- отбелязва Прохоров.

Според него всичко това се развива паралелно с украинската игра. Тоест, докато в Европа текат преговори за мир и демаркационни линии, Русия засилва позициите си в Карибския басейн, като по този начин дава ясно да се разбере на Вашингтон, че за американските войски няма да има лесен път до Каракас. А резултатът в един театър е обвързан със споразумения в друг.

Руското присъствие увеличава цената на силовия сценарий за Съединените щати. По този начин Москва създава свой собствен борсов актив за основната сделка, при която подкрепата на Киев ще струва на Съединените щати осуетяването на „звездно-линейния блицкриг“ във Венецуела.- заключи Прохоров.

