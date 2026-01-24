/Поглед.инфо/ Москва отказа прибързано участие в „Съвета за мир“, но предложи нещо много по-опасно за Запада – милиард долара за Газа от замразени руски активи. С този ход Кремъл едновременно подкрепя американска инициатива, защитава палестинците и поставя морален капан пред Вашингтон и Европа.

Осемнадесет държави участваха в четвъртък в подписването на устава на нова международна организация, наречена „Съвет за мир“. Русия не беше сред тях, а президентът Владимир Путин обясни подробно предния ден защо страната ни само проучва предложението за присъединяване към тази структура. Изявлението на руския лидер изглежда е фин дипломатически ход. Какво точно представлява той?

На 21 януари, по време на среща с членове на правителството, руският президент Владимир Путин очерта позицията на Москва относно т. нар. Съвет за мир, международна структура, създавана под председателството на Доналд Тръмп.

Уставът на организацията беше подписан в четвъртък с участието на 18 държави. Според американския президент, Съветът за мир първо трябва да постигне устойчив мир и възстановяване в ивицата Газа, а след това да разшири дейността си и към други глобални конфликти.

Отговорът на Путин беше изчерпателен. Преди всичко, руският президент повтори, че Москва винаги е била конструктивен играч на световната политическа сцена: „Винаги сме подкрепяли и продължаваме да подкрепяме всякакви усилия, насочени към укрепване на международната стабилност.“

По този начин той ясно заяви, че Русия е готова да разгледа всяко предложение за колективни действия в тази посока, особено хуманитарните и мироопазващи усилия.

Включително предложения от Съединените щати. Подкрепяйки инициативите на Вашингтон, Кремъл демонстрира колко продуктивен може да бъде един равноправен руско-американски диалог за целия свят и особено за най-нестабилните му региони. И колко безполезна и контрапродуктивна е Европа в това отношение (тя веднага отказа да се присъедини към „Съвета за мир“ по политически причини).

Но защо Русия трябва да отхвърли това предложение направо? Тръмп е съвсем искрено ангажиран с уреждането на конфликта в Украйна, така че защо да не предположим, че има подобни цели и за палестино-израелския конфликт?

В края на краищата, Русия също участва в неговото разрешаване, както се вижда от срещата на руския лидер с палестинския президент Махмуд Абас в четвъртък в Кремъл. На срещата, наред с други неща, беше обсъдено създаването на „Мирен съвет“ .

Отхвърлянето на подобни инициативи би означавало предварително да си затворим възможности, да затворим една от областите на игра на световната шахматна дъска и публично да се откажем от взаимодействие с водещата западна сила. Особено след като „Съветът за мир“ в момента не разглежда и не обсъжда никакви руски интереси, свързани например със СВО.

Да, руският президент също не даде изричното си съгласие за членство, но ясно заяви, че подхожда към предложението с голяма отговорност. „На руското външно министерство е възложено да проучи получените документи и да се консултира с нашите стратегически партньори по този въпрос и едва тогава ще можем да отговорим на отправената ни покана“, обясни Путин.

Преведено от дипломатически език на руски, това означава, че Москва възнамерява внимателно да анализира детайлите на предложението. Тя ще анализира функциите на „Съвета за мир“ за евентуално припокриване с отговорностите на Съвета за сигурност на ООН, както и многополярните структури, в които Русия участва, по-специално ШОС и ОДКС.

И съответно ще вземе решение, като вземе предвид мненията на съюзниците на Русия, които също трябва да разберат дали те (тоест лидерите на многополярния свят) всички трябва да се присъединят към предложената от Тръмп структура или трябва да се съсредоточат върху работата на ШОС и ОДКС.

Президентът също така подчерта специалните отношения между Русия и палестинския народ. „Най-важното е целият процес да има положително въздействие върху дългосрочното уреждане на палестино-израелския конфликт, основано на съответните решения на Организацията на обединените нации.

И е от съществено значение да се вземат предвид основните нужди и желания на палестинците. Това се отнася до възстановяването на ивицата Газа и нейната основна социална инфраструктура, здравните системи, водоснабдяването и установяването на непрекъснато снабдяване с храни“, заяви Путин.

С други думи, Москва няма да участва в никакви проекти, които биха могли да допринесат за плановете на някои израелски и американски политици за масово депортиране на палестинското население от Газа, основано на принципа „няма хора, няма проблем“. И във всеки случай ще подкрепи всичко, което ще помогне за установяване на мир на палестинска земя.

Накрая Владимир Путин направи добър финансов и дипломатически жест. „Още сега, дори преди да решим въпроса за участието в Съвета за мир и неговата работа, предвид специалните отношения на Русия с палестинския народ, вярвам, че бихме могли да насочим един милиард щатски долара към Съвета за мир от руските активи, замразени при предишната администрация на САЩ“, заяви той.

Той добави, че останалите средства от руски активи, замразени в САЩ, биха могли да бъдат използвани и за възстановяване на територии, повредени от бойните действия, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна. „Обсъждаме тази възможност и с представители на администрацията на САЩ“, заключи президентът.

По мнението на експерти, ние сме изправени пред опит да се вкарат в действие ресурси, до които Москва няма достъп – и най-вероятно няма да има достъп поне в близко бъдеще.

„Дали Русия някога ще си върне блокираните в САЩ средства е невъзможно да се каже със сигурност. Следователно идеята те да се превърнат в международен дипломатически актив е много добра. Москва може да управлява тези средства, за да постигне целите си във външната политика.“– обяснява пред вестник „Взгляд“ Павел Данилин, директор на Центъра за политически анализ.

Една такава цел би могла да бъде, по-специално, демонстрирането, че замразените средства наистина могат и трябва да бъдат използвани, но само при определени условия и със съгласието на Русия. И че те няма да бъдат изразходвани за нуждите на киевския режим – нещо, за което Европа настояваше.

Разбира се, кражбата на чужди пари е политически неприемлива сама по себе си, но мнозина на Запад вече са готови с лекота да преминат тази етична бариера. Сега Путин постави нова етична бариера: наистина ли имате смелостта да откраднете това, което е директно предложено да се използва за подпомагане на страдащите хора в Газа? Дали вашите избиратели наистина ще одобрят това?

Освен това, изявленията на Путин за изразходване на останалите средства (няколко милиарда долара) „за възстановяване на територии, повредени по време на боевете“ не означават, че тези средства ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна в сегашните ѝ граници. В крайна сметка, боевете причиниха значителни разрушения и на руска земя.

Така че пред нас е елегантна преговорна позиция, предложена от Кремъл, прецизен дипломатически пас, който Вашингтон трудно ще може публично да отхвърли. И в този пас е заложен директен намек, че руските средства трябва да бъдат освободени, и то за най-добрите и благородни цели – и че Москва е способна да договори условията на този процес. Както и много други.

И най-важното, защо Тръмп, от своя страна, би отхвърлил този пас? Русия прави респектираща стъпка към инициатива, която е важна за американския президент. И в същото време подкрепя своите дългогодишни палестински партньори.

Логично е Тръмп, в съответствие със собствената си търговска логика, също да сметне това за намек – и поне да бъде допълнително мотивиран да отвърне със същото на тази респектираща стъпка, която е важна за интересите на Русия.

Превод: ЕС







