В остър и безкомпромисен анализ за „Царград" авторът Сергей Латишев разкрива същината на новия руски ултиматум към Белия дом. Сергей Лавров и Сергей Рябков дадоха ясно да се разбере: времето на празните обещания приключи. Без пълно отчитане на интересите на Москва, всяка „мирна инициатива" на Тръмп остава просто поредният опит за геополитическа измама.

Дипломатическото замръзване: Защо срещата Путин-Тръмп е на трупчета?

След поредица от остри изявления на руския външен министър Сергей Лавров относно неизпълнението на поетите от САЩ ангажименти в Анкъридж, неговият заместник Сергей Рябков официално пое щафетата на твърдия тон. Посланието е недвусмислено: среща на върха между президентите на Русия и САЩ няма да има, докато дневният ред не бъде изпълнен с реално, осезаемо съдържание. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че дипломатическият език на Москва става все по-директен, когато става въпрос за националната сигурност.

Рябков, говорейки в кулоарите на форума на БРИКС в Ню Делхи, категорично отсече, че в момента всякаква подготовка за разговори на най-високо ниво е изключена. Преди Вашингтон да разбере, че трябва да се отнася сериозно към руските интереси – включително по новия договор СТАРТ и икономическите санкции – Москва няма да обсъжда нито дати, нито локации. Това не е просто каприз, а стратегическа пауза, продиктувана от горчивия опит с американската дипломация.

Предупреждението на Лавров: Тръмп и „дългият път“ към реалния мир

Междувременно Сергей Лавров призова руската общественост и международните наблюдатели да не се поддават на прекомерен ентусиазъм от действията на Доналд Тръмп. Въпреки че американският президент се опитва да позиционира себе си като „миротворец“, който притиска Киев и Европа към споразумение, реалността на терен е различна. Според Лавров, пътят до истинския мир е все още много дълъг и осеян с американски опити за икономическа доминация.

Руският първи дипломат не спести критиките си към стила на Вашингтон, който продължава да злоупотребява с долара в безпрецедентен мащаб. Москва категорично отхвърля воденето на търговски, валутни и енергийни войни. Лавров подчерта, че Тръмп се опитва да „превземе световния енергиен пазар“, като същевременно потиска руския износ и атакува водещите позиции на Русия в ядрената енергетика. Тази „грешна посока“ на американската политика само удължава конфликта и подкопава доверието.

Петте стълба на руското условие за мир

Въпреки острите си критики, Лавров очерта пет ключови точки, които биха могли да послужат за основа на бъдещо споразумение, ако Вашингтон прояви честност. Тези точки са фундаментални и Русия няма да отстъпи от тях:

Първо: Премахване на коренните причини за конфликта. Това означава категоричен отказ от разширяването на НАТО в Украйна. Лавров отбеляза, че Тръмп публично е признал руския интерес в това отношение – стъпка, която нито един друг западен лидер не е посмял да направи. Освен това, териториалният въпрос трябва да бъде решен въз основа на новите реалности и волята на хората, живеещи в присъединените към Русия региони.

Второ: Взаимноизгодно икономическо сътрудничество. Москва вижда потенциал в реализирането на проекти, където националните интереси на двете сили съвпадат. Тръмп, като бизнесмен, разбира този език, но той трябва да се превърне в реални действия, а не в инструмент за икономическо задушаване.

Трето: Предотвратяване на директна ескалация. Кремъл и Белият дом споделят позицията, че директният сблъсък между двете ядрени сили би бил престъпление срещу човечеството. Това е единствената точка на пълен консенсус, която държи каналите за комуникация отворени.

Четвърто: Новата роля на Европа. Русия отчита с одобрение факта, че администрацията на Тръмп вече не приоритизира европейските интереси в областта на сигурността. ЕС беше свикнал да се намесва навсякъде, но сега Вашингтон ясно показва, че Брюксел вече не е водещ фактор в глобалната архитектура.

Пето: Мистерията на „Анкъридж“. Лавров загатна за съществуването на предложение от Тръмп, което Путин е приел в Аляска. Това споразумение е било близо до обявяване, но американската страна е започнала да „шикалкави“. Какво точно е приел Путин – вероятно неутралитет на Украйна срещу определени гаранции – остава загадка, но Москва настоява за неговото изпълнение.

Урокът от „Минск“: Защо Москва вече не вярва на обещания?

Основният страх на руското ръководство, който се споделя и в коментарите на Поглед.инфо, е повтарянето на „Минската измама“. Преди десетилетие Русия беше умишлено подведена от западните лидери (Меркел и Оланд), докато те въоръжаваха Украйна за война. Днес ситуацията е идентична – Вашингтон се опитва да изтръгне отстъпка след отстъпка, докато методично задушава руските съюзници от Венецуела до Иран.

Вашингтон в момента се чувства комфортно: войната в Украйна не застрашава територията на САЩ, те печелят милиарди от продажба на оръжие и втечнен газ, като същевременно отслабват Европа. Но Москва предупреждава: това няма да продължи вечно. Или „духът на Анкъридж“ е жив и се спазва честно, или Русия ще продължи да отговаря със същата твърдост по всички геополитически направления.

Топката е в полето на Тръмп

Изявленията на Лавров и Рябков са последно предупреждение. Русия няма да се превърне в американска колония за суровини в замяна на „мирен план“, който всъщност е капан. Исканията на Москва са описани като „скромни“ от гледна точка на глобалната сигурност, но са екзистенциални. Тръмп трябва да докаже дали е способен да наложи реален мир, или просто играе поредната роля в американския театър на абсурда. Русия е готова за сътрудничество, но само „като мъже“ – с честност и взаимно уважение.

