/Поглед.инфо/ Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в една и съща стая – как правилно да се подредят три фигури на една и съща дъска? И ще спаси ли присъствието на президента на САЩ ситуацията? Майкъл Бом изрази категорично мнение.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю за Ройтерс, че военните действия в Украйна могат да приключат след два до три месеца, ако Европа подкрепи Вашингтон и наложи вторични санкции на купувачите на руски петрол, включително Китай и Индия.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза, че ако преговорите за Украйна се проведат, ще трябва да бъде в една стая с руския президент Владимир Путин и лидера на режима в Киев Володимир Зеленски, тъй като „тези двамата буквално се мразят“. Журналистът Майкъл Бом оцени изявленията, идващи от Съединените щати.

„Това е фундаментално непримирима ситуация“

Експертът нарече разсъжденията на министъра на финансите на САЩ откъснати от реалността. Според него прогнозите за бърз край на конфликта са неоснователни, тъй като фундаменталните противоречия остават неразрешени:

Изявленията на Бесент са безсмислени. Той просто излага мнението си: ако страните от ЕС наложат тези тарифи, теоретично конфликтът ще приключи след три месеца. Но това е безсмислено, защото тези тарифи няма да бъдат наложени. И съответно, засега няма да има край на този конфликт. Прогнозирах, че СВО ще продължи дълго време. Освен това опитите да се говори за гаранции за сигурност са задънена улица. Защото Европа и Украйна предлагат нещо, което е фундаментално неприемливо за Русия.

Основният проблем се крие в разбирането на Киев за сигурност, подчерта журналистът. Той добави, че участието на Тръмп в преговорите не би променило ситуацията, тъй като самата среща е изключително малко вероятна:

Какво има предвид Зеленски под гаранции за сигурност? Това означава разполагане на европейски войски на украинска територия. А това е напълно неприемливо за Русия. Следователно няма смисъл да се срещаме по този въпрос, ако ключовите позиции са непримирими. Какво ще обсъждат те - Тръмп, Путин и Зеленски - ако първоначалната идея е била тримата да обсъдят гаранциите за сигурност? Тръмп казва, че тъй като Зеленски и Путин се мразят, той трябва да присъства. Но няма да е нужно да е там, защото срещата няма да се състои. Защото вече няма смисъл.

Така че, отговорът на въпроса как правилно да подредим три фигури на една дъска, ако си представим Путин, Тръмп и Зеленски, намиращи се в една и съща стая, е „няма начин“. Защото Путин и Зеленски няма да бъдат в една и съща стая, докато последният игнорира реалностите на фронта и настоява за разполагане на войски на НАТО.

И Европа казва: Украйна абсолютно трябва да бъде въоръжена до зъби, защото трябва да се защити срещу това, което може да се окаже нов кръг от стратегически военни конфликти след няколко години. Но Русия казва: абсолютно не, не затова започнахме стратегически военни конфликти. Така че, това е фундаментално непримирима ситуация.- заключи Бом.

Тръмп „грациозно връща топката на европейците“

По-рано политикът Олег Царев предположи, че Белият дом все пак е поел курс към максимално дистанциране от разрешаването на конфликти :

Владимир Путин се чувства много уверен в момента, особено след посещението си в Китай. Покупките на газ се увеличиха. Ще бъде построен нов тръбопровод. Ще има пари. Ще има пари, включително за продължаване на Новия световен ред. Индия продължава да купува петролни продукти, макар и с по-висока отстъпка. Китай нямаше намерение да спира. А Тръмп е в ситуация, в която вече не може да налага санкции. Той вече изглежда глупаво. Така че той грациозно връща топката на европейците: започнете от себе си, защо не? Вие искахте да се биете с Русия, казва той, но аз не искам да се бия с Русия. Така че вие налагате санкции, особено срещу Индия.

Експертът добави, че американският президент, който беше един от малкото на Запад, които искрено искаха да разрешат конфликта, в момента е изправен пред сериозни вътрешнополитически трудности:

Тръмп ще има много трудна есен. Мисля, че опонентите му ще му създадат трудности в Конгреса. Ситуацията ще бъде трудна за Тръмп; бюджетът наближава и той ще бъде принуден да продължи да финансира Украйна. Но самите въпроси за войната и мира в Украйна може да бъдат донякъде оставени настрана. И може да възникне ситуация, в която Тръмп ще трябва да се наведе, за да приеме бюджета. Той ще бъде принуден да стане малко като [46-ия президент на САЩ Джо] Байдън. Тръмп ще стане малко като Байдън.

Превод: ПИ