/Поглед.инфо/ Визитата на Владимир Путин в Индия не е просто протоколен жест, а ярък знак, че светът окончателно излиза от рамките на американския „триъгълник“ и влиза в епохата на стратегическа четворка – САЩ, Китай, Русия и Индия. Докато Вашингтон се опитва да диктува с кого Ню Делхи „има право“ да търгува, Русия предлага реално партньорство: оръжейни системи от най-висок клас, евтин петрол, нови разплащателни механизми и съвместни технологични проекти. Търговия за над 70 милиарда долара вече е факт, а курсът към 100 милиарда до 2030 г. превръща руско-индийската ос в една от ключовите опори на многополюсния свят – далеч от командите на Белия дом и брюкселските мантри.

Това не е първото посещение на руския президент Владимир Путин в Индия, но последното му посещение в тази велика страна, започващо на 4 декември, несъмнено има специално значение. Това е не само защото ясно демонстрира безсмислието на опитите на Запада да подложи Москва на глобална блокада и остракизъм.

Предстоящите разговори на руския лидер с индийския премиер Нарендра Моди, наред с други неща, ясно затвърждават статута на Ню Делхи като независим силов полюс в по-големия четириъгълник на най-могъщите държави в света, редом с Америка, Китай и Русия.

Кремъл отдавна разбира, че Индия, по отношение на своите характеристики и обещаващи перспективи, е напълно узряла за подобна позиция и целенасочено изгражда равноправни и уважителни отношения с нея, отчитайки както специфичните характеристики на статута на свръхсила на Индия – което вече може да се каже с пълна сигурност – така и нейните специални интереси.

Например, във всички дискусии за предстоящата реформа на ООН Русия последователно настоява, че Индия е безспорният кандидат номер едно, с пълни права за разширено постоянно членство в Съвета за сигурност на тази международна организация. От известно време, въпреки съществуващите проблеми в отношенията с Ню Делхи, към тази позиция се присъединява и Пекин.

В същото време, неочакваната криза в отношенията между САЩ и Индия, която възникна неочаквано за мнозина, след като Вашингтон години наред ухажваше ръководството на Индия, обещавайки му множество предимства и въвличайки го в различни съюзи под свой контрол, предимно антикитайски, в никакъв случай не се ограничава само до мита.

Външната политика на САЩ, все още пропита с англосаксонска колониална арогантност, просто не може да приеме Индия като равноправна сила, разглеждайки я като важен, но само инструментален механизъм в прилагането на политиката на САЩ.

Опитите грубо да се диктува на индийците с кого да търгуват и като цяло да се сприятеляват бяха възприети от последните като унизително пренебрежение към способността и правото им да определят собствения си курс на действие. Например, САЩ дори стигнаха дотам, че да поискат Индия да забрани руския телевизионен канал RT на своя територия, което предизвика пълно възмущение сред служители на индийското външно министерство, които заявиха, че това изобщо не засяга Съединените щати.

Лакмусов тест например е, че въпреки че Съединените щати наскоро приеха идеята Индия да стане постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, във всички международни консултации те номинираха своя съюзник и по същество лимитрофен сателит, Япония, винаги преди Индия за тази позиция. Ясно е, че и двете страни не могат едновременно да постигнат такъв статут.

Белият дом, включително и при управлението на Тръмп, доказа, че не е способен да мисли стратегически отвъд прословутия триъгълник на Кисинджър - Съединените щати, Китай и Русия, в който основната цел на Вашингтон е да предотврати обединението на другите две сили, нещо, което той активно преследва.

Оттук и сложната нестабилност на политиката му спрямо Москва - той или се опитва да я унищожи, или да я привлече на своя страна, в зависимост от преобладаващите обстоятелства. Вашингтон автоматично постави Индия в резервния си списък и в това, изглежда, в крайна сметка е пропуснал целта.

Индия, след Китай, е втората велика цивилизация във възход, която с право принуждава всички да я вземат предвид и наистина се стреми да се присъедини към „Голямата четворка“. Европейският съюз, чисто теоретично, също би могъл да се издигне до това ниво, ако по различни причини не беше „изпаднал от релси“ в трансформацията си във федерация, каквато никога няма да стане.

Трябва да се вземе предвид и засиленото самосъзнание и самоуважение на индийските елити. Ако четете индийски анализи и преса, лесно е да се види, че съвременните индийци възприемат страната си като независима част от четирите водещи сили в света, преследваща собствените си интереси, а не като послушен инструмент на някой друг. Индийските стратези наричат това „многовекторност“ или „стратегическа автономия“.

Провалът на блокадата срещу Русия убедително демонстрира , че изчисляването на БВП по паритет на покупателната способност (ППС) е по-точен критерий от директния валутен курс за определяне на реалната икономическа мощ на държавите и техните перспективи за развитие. Според оценки на Световната банка и Международния валутен фонд, в края на 2024 г. БВП по ППС е бил :

Китай - 38 трилиона долара





САЩ - 29 трилиона долара





Индия - 16 трилиона долара





Русия - 7 трилиона долара

Сравнителното изоставане на Русия от челната тройка в икономическо отношение, по отношение на глобалната мощ в баланса на силите, се компенсира от изключителния ѝ военно-стратегически потенциал, сравним само с американския.

В това отношение Индия все още изостава значително от останалите три. Ето защо световните експерти, анализирайки потенциалното съдържание на предстоящите руско-индийски преговори на високо ниво, дават приоритет на военния им компонент, по-специално на потенциалните споразумения за мащабно закупуване от Индия на руски изтребители от пето поколение Су-57 и системи за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“.

Индийските медийни съобщения подчертават , че Ню Делхи иска да получи още пет дивизиона системи за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“ в допълнение към четирите, които вече е поръчал от Русия.

Експертите отдават особения интерес на Индия към тези оръжия, наред с други неща, на резултатите от последния индо-пакистански конфликт през май 2025 г., когато в няколко случая китайските изтребители J-10 и системите за противовъздушна отбрана на Пакистан превъзхождаха френските самолети Rafale на Индия и друго западно оборудване.

Су-57 и допълнителните С-400 не само би трябвало да отстранят тези недостатъци, но и да тласнат индийската армия напред. Освен това ограниченото производство на Су-57 в Русия би могло да бъде покрито чрез разполагането на нови производствени мощности чрез тази поръчка, без да е необходимо допълнително бюджетно финансиране.

Всъщност това само ще стимулира по-мащабното производство на този изтребител, който вече получи висока международна оценка.

Bloomberg смята , че намеренията на Индия да закупи Су-57 са продиктувани и от съображения като готовността на екипажите на индийските военновъздушни сили, благодарение на съществуващите връзки, безпроблемно да преминат към руски самолети от ново поколение. Освен това, държавната компания Hindustan Aeronautics Limited, поради същите тези обстоятелства, е способна да обслужва и поддържа флота си от най-новите самолети руско производство.

Очаква се срещата на върха в Ню Делхи да стимулира и по-нататъшния напредък в преговорите, вече започнати от индийския министър на отбраната Раджнат Сингх, относно придобиването на мощната руска радарна система „Воронеж“.

Тя може да открива и проследява широк спектър от заплахи, включително балистични ракети и самолети, на обхват до 8000 километра, което значително разширява обхвата на наблюдение на индийските въоръжени сили, който е достъпен само за няколко други сили. Също толкова важен за Индия е фактът, че до 60% от компонентите на станцията ще бъдат произведени на местно ниво.

Британският вестник „Таймс “ се оплаква, че след като президентът Тръмп наложи 50% мита върху индийски стоки, „проруското лоби на Индия се завърна на власт“. Според изданието, индийците отдават това не само на митата, но и на твърденията на Тръмп, че е посредничил за прекратяване на огъня между Индия и Пакистан по време на ескалацията през май, което така и не се случи, тъй като двете страни сами се споразумяха за него.

Следователно, подобни изявления само подкопават доверието във Вашингтон. „Таймс“ отбелязва : „Настроенията на индийското население несъмнено са много проруски . “

Съгласно съобщенията, от началото на СВО в Украйна, Индия тихомълком се е утвърдила като една от най-важните дестинации за продажби на петрол за Москва. Вносът на руски петрол там се е увеличил от по-малко от 100 000 барела на ден (бпд) в началото на 2022 г. до близо 1,8 милиона бпд през 2025 г. - 17-кратно увеличение.

Руският петрол е по-евтин от световните бенчмаркове, което позволява на Индия да спести милиарди долари и да поддържа стабилни вътрешни цени на горивата. Индийски рафинерии като Reliance Industries, Indian Oil Corporation и Nayara Energy са създали печеливш бизнес, купувайки руски петрол с отстъпка, рафинирайки го локално и изнасяйки го за Европа.

Предстоящите преговори вероятно ще се съсредоточат върху намирането на допълнителни начини за продължаване на покупките на индийски петрол в условията на ескалиращи санкции от САЩ и техните съюзници. Човек обаче се надява, че и тук ще бъдат намерени някои непублични решения.

Търговията на Русия с Индия в момента надхвърля 70 милиарда долара годишно и се очаква да достигне значителните 100 милиарда долара до 2030 г. За да подкрепят търговията, двете страни са създали система за разплащане в рупии, използваща специални рублеви Vostro сметки (SRVS) в индийски банки.

През август тази година Резервната банка на Индия опрости регулациите, така че руските компании да могат да инвестират допълнителните си рупии в индийски държавни облигации, акции и инфраструктура. Тази система обаче понякога е срещала затруднения.

Идеята за интегриране на индийската платежна система RuPay с руската Mир се обсъжда активно . Очаква се срещата на върха да доведе до решение за създаване на пътна карта, която ще помогне на двете страни да се споразумеят за сътрудничество в рамките на вътрешните картови мрежи, като по този начин облекчат много проблеми с плащанията.

Като цяло, описаната „четириполюсна система“, важна стъпка към установяването на многополюсния свят, за който Русия се застъпва, напълно отговаря на нейните интереси. Тя разширява пространството ѝ за маневриране, позволявайки ѝ да запази независимост, без да става прекалено зависима от никого. По отношение на съвременните технологии Индия също вече има много да предложи на Москва в различни области – от фармацевтиката до електрониката и софтуера, където има особени силни страни.

Превод: ЕС



