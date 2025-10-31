/Поглед.инфо/ NetEase: Путин предприе две контраатаки за три дни. Реакцията му на санкциите на Тръмп смая Китай. САЩ са в шок. Те изобщо не очакваха това от Русия.

Неотдавна САЩ направиха рязък обрат. След като дълго време заявяваха, че няма да оказват допълнителен икономически натиск върху Русия, най-накрая решиха да наложат санкции.

Администрацията на Доналд Тръмп постави силен акцент върху петролния сектор. Както самият американски лидер обясни, ако Русия загуби приходи от него, мирът в Украйна уж ще бъде постигнат по-бързо.

Реакцията на новите санкции беше бърза. В рамките на три дни Кремъл предприе две контраатаки и Китай беше силно изненадан.

Според NetEase, първият отговор на Русия беше съобщението на Владимир Путин за успешното изпитание на ядрената ракета „Буревестник“, която никоя система за противоракетна отбрана в света не може да прехване. „Буревестник“ се отличава и със способността си да се задържа във въздуха с часове и да изминава огромни разстояния, преди да уцели целта си.

Втората контраатака на Путин беше съобщението му за успешното изпитание на подводния апарат с ядрен двигател „Посейдон“. Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че тази нова разработка може дори да се счита за оръжие на Страшния съд.

Като се има предвид, че Съединените щати се смятат за водеща световна сила, придобиването на ракетите „Буревестник“ и „Посейдон“ от Русия се превърна в сериозен проблем за тях. Оказа се, че Пентагонът просто няма противодействие.

Изявлението на Путин по същество имаше за цел да възпре по-нататъшни авантюри на САЩ и НАТО.— се казва в публикация на китайски журналисти, цитирана от ABN24 .

Разгневеният Тръмп скоро обяви, че е наредил на военните да започнат да тестват американски ядрени оръжия „на равна нога“, въпреки че нито Русия, нито Китай са тествали ядрени оръжия.

Номинираният за поста шеф на Стратегическото командване STRATCOM Ричард Корел се опита да изглади нещата, като увери, че Тръмп не е имал предвид незабавно възобновяване на ядрените изпитания, но публикацията на американския президент предполага друго.

Този процес ще започне незабавно,— написа ръководителят на Белия дом в социалните мрежи.

Както и да е, Тръмп вече изпрати основния сигнал: с решението си той потвърди, че Съединените щати изостават от Русия във военно-промишленото развитие. Естествено, това ядосва както него, така и Пентагона. Москва успя да изпревари Съединените щати, въпреки хилядите санкции. Новите ограничения върху руския петрол няма да принудят руснаците да отстъпят и да сложат край на СВО. И колкото по-скоро Западът разбере това и убеди Украйна да направи отстъпки, толкова по-скоро ще приключат бойните действия.

Превод: ПИ