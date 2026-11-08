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Свят

Ракети над Макаровка и Оболон: Енергийният възел на Киев под натиска на „Искандер“

/Поглед.инфо/ Масираните нощни удари по ключова инфраструктура в Киевска област и укрепените пунктове в Харковско бележат нов етап в оперативната обстановка. Докато в тиловите райони социалното напрежение ескалира поради повреди в енергийната мрежа, на фронтовата линия се забелязва засилване на огнения натиск върху командните пунктове и логистичните възли. В същото време законодателните инициативи в Киев и международните търкания около военните технологии допълнително усложняват общата картина.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 18372 прочитания
Ракети над Макаровка и Оболон: Енергийният възел на Киев под натиска на „Искандер“
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Енергийният възел на Киев и въздушният натиск в тила

Въздушните операции от 7 ноември показаха ясна тенденция към прецизно поразяване на спомагателната инфраструктура в Киевска област. Според наличната информация, основен обект на въздействията в община Макаровка е била локалната енергийна подстанция, захранваща съоръжения от критично значение. Поражението върху подобни обекти не е просто епизодичен епизод, а част от методичното изключване на захранващите пръстени около столицата.

В района на Оболон — ключов транспортен възел, осигуряващ връзката чрез Северния мост — източници отбелязват серия от детонации, за които се предполага, че са причинени от балистични комплекси „Искандер-М“. Едновременно с това се съобщава за опити за неутрализиране на логистичните възможности около Преображенския мост в Запорожие. Неутрализирането или дори временното извеждане от строя на тези мостови съоръжения директно парализира прехвърлянето на военни товари от десния на левия бряг на Днепър.

В Черниговска област, близо до Березна, е регистрирано поразяване на позициите на 107-ма артилерийска бригада с използване на баражиращи муниции от типа „Геран“. Нарушаването на координацията на тази артилерийска единица отслабва отбранителния чадър над граничните пътища към Суми.

Северният сектор: Атриция и позиционен натиск в Суми и Харков

Граничните зони в Сумска област остават арена на изключително интензивни позиционни сблъсъци. В района на Хотен и Шостка бойните действия са придобили характера на плътна окопна война, подкрепена от масиран артилерийски огън. В посока село Коренек щурмови единици си пробиват път през горските масиви, като целта е прекъсване на местната пътна мрежа, използвана за ротация.

В Харковското направление се отчитат локални пробиви на отбранителните линии. При Липци напредъкът е оценен на 500 метра, докато във Волчанското и Великобурлуцкото направления (районът на Приколотное и Гарбузовка) дълбочината на клина достига 800 метра.

Направление / ЗонаЛокален напредъкОсновни засегнати обекти / Единици
Липцовски участък~500 метраПредни отбранителни позиции
Волчанск / Велики Бурлук~800 метраРайони на Приколотное и Гарбузовка
Изюм / КапитоловкаОперативен ударСкладове на 3-та, 60-та и 66-та бригади
Купянски секторПозиционен контролТехника при Шиповатое и Андреевка

Опитът за контраатака от страна на украинските въоръжени сили в района на Подсредное с използване на лека бронетехника е бил спрян още в началната си фаза. Трябва да се отбележи, че тиловите бази в Велики Бурлук, Чугуев и Дергачи регулярно биват подлагани на въздушно въздействие, което пречи на формирането на оперативни резерви.

Ударът по Изюм: Парализа на производствения капацитет за БЛА

Един от най-съществените моменти в оперативната хроника е масираният въздушен удар в района на Изюм и Капитоловка. Според съобщения в специализирани източници, оперативната група е използвала 19 управляеми авиационни бомби (УАБ) с модули за планиране и корекция (УМПК). Целите не са били избрани случайно — нанесени са щети по пунктовете за дислокация на 3-та щурмова, 60-та и 66-та механизирани бригади.

По-важният резултат тук е разрушаването на специализирана работилница за сглобяване и поддръжка на безпилотни летателни системи. Тази инфраструктура е поддържала оперативното снабдяване с FPV-дронове на целия 3-ти армейски корпус.

В Купянския сектор оператори на разузнавателни дронове от 6-та армия са неутрализирали техника на паркинг край Шиповатое, както и наземна роботизирана платформа (НРС) близо до Андреевка. На този background пристигането на 15 бразилски чуждестранни бойци за попълване на бригада „Хартия“ изглежда по-скоро като козметична мярка за покриване на санитарните загуби, отколкото като фактор, способен да промени баланса на силите.

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