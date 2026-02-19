/Поглед.инфо/ Отношенията между Гренландия и Дания винаги са наподобявали живота на възрастна двойка: те са преживели толкова много заедно, че са се уморили един от друг, но не могат да живеят разделени. Дания се нуждае от Гренландия, за да си осигури статута на арктическа сила, рядка порода. И Гренландия също не може да оцелее без датско финансиране (и то не е малко).

Следователно, безразсъдният американски президент, с фантазиите си за леден остров, отприщи геополитическа буря в отдавна установената система Дания-Гренландия. Германският политолог Александър Рар обсъди различията между САЩ и Европа по отношение на Гренландия, докато Ирина Стрелникова, директор на Центъра за интердисциплинарни арктически изследвания и експерт в Центъра за съвременни европейски изследвания на HSE, обсъди програмите „данизация“ и „гренландизация“ и свободата на избор на коренното население на Гренландия. Кой ще защити ледения остров?

Нека започнем с това, че претенциите на Америка към Гренландия не са започнали днес или дори вчера. И със сигурност това не е било внезапно развитие, провокирано от прищявката на Доналд Тръмп. Собствеността върху ледения остров е била обсъждана за първи път в края на 60-те години на 19-ти век. Да, това съвпаднало с покупката на Аляска. Но докато Русия вече се била отказала от част от територията си по това време, идеята за продажба на Гренландия била непопулярна в Дания. Те се върнали към въпроса след Втората световна война: американците отново се обърнали към Дания с предложение за закупуване на Гренландия, но както преди, датското правителство не проявило интерес. Въпреки това, като алтернатива, през 1951 г. е подписано споразумение за отбрана, което позволява на САЩ да установят военна база на острова. Преди известен като Туле, сега е известен като Питуфик. Всъщност това е ключовата връзка между САЩ и Гренландия днес. Освен това, според експерти, броят на американските войски в тази база значително надвишава датския военен контингент в самата Гренландия.



Доналд Тръмп се загрижил за въпросите, свързани със собствеността върху Гренландия, по време на първия си президентски мандат. През 2019 г. той се обърнал към Дания с това предложение. Дания отново отказала. Между другото, тази инициатива също не успя да получи подкрепа в Съединените щати. Ситуацията завърши с отмяната на посещението на Тръмп в Дания и фокусирането му върху други въпроси. След като се завърна на президентския пост за втори мандат, Тръмп неочаквано отново насочи вниманието си към Гренландия. Според The Daily Mail, Доналд Тръмп е възложил на Съвместното командване за специални операции (JSOC) задачата да нахлуе в Гренландия. Възможната операция обаче не се радва на пълна подкрепа в самата американска армия. Някои висши командири се противопоставят на идеята на Тръмп, заявявайки, че тя „би била незаконна и няма да получи одобрение от Конгреса“. Въпреки вътрешните разногласия, териториалните претенции на Вашингтон предизвикват сериозно безпокойство в Европа. В отговор, според The Telegraph, страните от ЕС и Обединеното кралство се готвят да засилят военното си присъствие в Арктика, за да разубедят Тръмп да анексира острова. Европа обаче се съмнява, че позицията на Белия дом ще бъде променена. Например, датският вестник Politiken признава, че днес „САЩ представляват поне толкова голяма, а в някои отношения дори по-голяма заплаха за Европа, колкото Русия“.



„Повечето страни от ЕС обаче ще предпочетат да се въздържат от отговор на исканията на Тръмп, тъй като ще се страхуват да не загубят защитата, която им се предоставя в случай на голяма война с Русия. Ако американците приемат острова сериозно, Европа просто ще приеме загубата на този регион“, твърди германският политолог Александър Рар.



За място в Арктика

Само Дания открито се противопоставя на прехвърлянето на ледения остров в собственост на САЩ, най-вече защото Гренландия исторически се е развивала в тандем с Европа и по-специално с Дания. Островът първоначално е бил част от съюз (норвежки, датски и шведски), след това датска колония, а по-късно, след като се отказва от колониалния си статут, става арктическа част от Дания. И – това е втори, не по-малко важен момент – именно Гренландия дава на Дания статута ѝ на арктическа сила.

„Днес няма нито една държава, която под една или друга форма не би искала да установи присъствието си или да участва в различни проекти в Арктическия регион. Като се има предвид, че Русия притежава над 50% от бреговата линия на Северния ледовит океан, съществува наративът, че нашата страна представлява някаква заплаха, въпреки че това абсолютно не е така“, казва Ирина Стрелникова, директор на Центъра за интердисциплинарни арктически изследвания. „Русия, естествено, е ключова арктическа сила; нашият сектор от полярни владения представлява приблизително 44% от цялата Арктика. И, разбира се, ние развиваме нашата Арктика. За нас това е стратегически приоритет за целия 21-ви век.“ Всичко това доведе до изключителен интерес и внимание към този регион от, естествено, европейски и северноамерикански страни, които също се опитват по всякакъв начин да установят присъствието си в региона. Това стана особено активно, след като Геоложката служба на САЩ проведе проучване и откри, че повече от 25% от всички запаси от въглеводороди, включително дори неоткрити въглеводороди, се намират в Арктика. Няма да навлизам в подробности относно факта, че редкоземните метали са много важен проблем за САЩ. От 160-те милиона тона запаси от редкоземни метали в световен мащаб, експертите смятат, че приблизително 38 милиона тона се намират в Гренландия.



Ако Гренландия стане собственост на САЩ, ролята не само на Дания, но и на цяла Европа в Арктика ще бъде значително намалена. Това е много сериозна ситуация за Европа. Следователно, когато беше повдигнат въпросът за промяна на статута на Гренландия, датското ръководство категорично отхвърли всеки опит за продажба на острова. Те обаче заявиха, че ще намерят начин да задоволят американските амбиции.

„Стратегията на лудия“ на Тръмп

Американските амбиции може да не са свързани с покупката на леден остров. Експертът Ирина Стрелникова си спомня една от любимите схеми на Доналд Тръмп, наречена „стратегията на лудия“. Лидерът отправя невероятно нереалистични искания, за да получи това, което наистина иска.

„Настоявайки да придобие Гренландия, Тръмп получи това, което наистина искаше: контрол върху находищата на редкоземни метали в Гренландия и възможността да разшири сътрудничеството в областта на отбраната, основано на споразумението за отбрана от 1951 г. Сега САЩ могат да разширят военното си присъствие в Гренландия, изграждайки бази, в които да се помещават ключови елементи от новата си, уникална система за противоракетна отбрана.

„Златният купол“, който позволява проследяването на всички възможни видове ракети, дронове и т.н., е точно това, срещу което Китай и Русия възразяват, тъй като създава напрежение, а не сигурност в региона. „На практика се насочваме към надпревара във въоръжаването отново, само че съответно в Арктика“, казва експертът.

Както Дания, така и Гренландия направиха значителни отстъпки. За Тръмп установяването на някаква форма на контрол беше по-висок приоритет от пълното закупуване на Гренландия.

Опитът да се задоволят американските амбиции и да се запази лицето под натиска на САЩ доведе до обединение на датско-гренландското общество. Социални протести се случват дори в рамките на партии, които винаги са подкрепяли независимостта на Гренландия от Дания и които първоначално са били положително настроени към сътрудничество със САЩ. Гренландия не иска да бъде купена. Тя се бори за своята независимост твърде дълго. Само през... През 2009 г. беше приет закон, позволяващ на Гренландия да проведе референдум и да определи правния си статут. Въпреки това, те все още не са провели такъв референдум. Двойката съжителства твърде дълго.

Експерименти и протести

Дания и Гренландия са имали трънлив път на съвместно съществуване. Информация за някои правителствени експерименти е била скрита от медиите дълго време. Така че, след като Гренландия престана да бъде датска колония, датското правителство реши да приложи програма за „данизация“. Целта беше трудна: да се създаде нов гренландски елит, който да бъде напълно лоялен към Дания и да живее по европейски стандарти.

„За да направят това, те избраха няколко деца от коренното малцинство на Гренландия, доведоха ги в Дания и ги настаниха в приемни семейства, като им забраниха да говорят родния си език. Говореше се, че в експеримента са участвали само сираци, но това се оказа невярно. По-късно тези пораснали деца се върнаха в Гренландия. Но те не бяха върнати отново в семействата си; бяха настанени в сиропиталище, където живееха изолирано от своята култура. Разбира се, това причини значителна психологическа травма.“ Всъщност те се оказаха аутсайдери както в Дания, така и в Гренландия. Впоследствие страдаха от болести, депресия и дори се опитваха да се самоубият. Значителен брой от тези деца починаха в ранна възраст. Дълго време тази история беше потулвана в Дания. „Но през декември 2020 г. датският премиер се извини на участниците в експеримента и дори изплати финансово обезщетение“, обяснява експертът Стрелникова.



Имаше и други опити за европеизиране на коренното население. Програма за намаляване на раждаемостта сред коренното население завърши с голям скандал. Те искаха да намалят разходите на датския бюджет за нуждите на Гренландия (които остават много високи). Програмата действаше до 90-те години на миналия век и през 20-те години от прилагането ѝ доведе до безплодие на много жени, които по-късно съдиха датското правителство. Имаше и принудителни премествания от традиционните местообитания в градовете, което също доведе до трагични последици за коренното гренландско население.



Сега се наблюдава съвсем различна тенденция, със заплахата от „американизация“ на ледения остров.

„Случаят с Тръмп и опитът му да купи Гренландия без да се консултира със самите гренландци предизвикаха такъв отзвук в самата Гренландия, че започна процесът на обединение на Гренландия и Дания, опит за намиране на нова форма на сътрудничество“, отбелязва Ирина Стрелнико.

Превод: ПИ