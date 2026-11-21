/Поглед.инфо/ Над 160 километра откраднати медни трасета, стотици хиляди абонати без връзка и месечни щети за 6 милиона паунда разтърсват британската инфраструктура. Репортаж на телевизия Sky News осветява масова вълна от посегателства върху електромрежи, железопътни прелези и зарядни станции, припомняща хаоса в Източна Европа от деветдесетте години. Зад сухата статистика прозират дълбоки социални пукнатини, законови вратички и глобалната битка за суровини.

По публикации на РИА Новости и репортаж на британската телевизия Sky News. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за непоклатимия ред и цената на един тон скрап

Застрахователната компания West Bend Insurance оперира със сухи счетоводни показатели, в които няма място за викторианска носталгия: срязан кабел с пазарна стойност от 2000 паунда води до преки разходи за възстановяване и неустойки в размер на 750 000 паунда. Тази диспропорция от 1 към 375 показва колко крехка се е оказала физическата обвивка на една от най-старите индустриални икономики в света. Когато в изкупните пунктове на Острова цената на тон мед се движи между 1200 и 1400 паунда, икономическата логика на улицата престава да се интересува от британските традиции или от сигурността на комуникациите.

Твърди се, че през октомври полицията е регистрирала повече посегателства върху цветни метали, отколкото през цялата 2025 година, а общият ръст от началото на текущата година достига 56 процента. В цифрово изражение това са 2969 официално документирани случая, или средно по осем удара на денонощие срещу държавни и частни съоръжения. По оценка на оператора Openreach, който поддържа оптичните и медните трасета на Острова, от мрежата са изчезнали 160 километра проводници със средно и тежко сечение. Резултатът е prosaичен: над 100 000 домакинства периодично потъват в информационно затъмнение, без възможност дори да наберат телефон за спешна помощ.

Дали това е просто криминална хроника? Едва ли. В историята на Западна Европа масовото изтръгване на кабели от земята винаги е било симптом на дълбоко структурно износване, което политическият елит предпочита да прикрива зад гръмки лозунги за зелен преход и дигитално лидерство.

География на разпада и парадоксът на закона от 1971 година

Ако погледнем картата на тези посегателства, статистиката чертае ясна разделителна линия. Най-висока концентрация на кражби се отчита в североизточните графства Дърам, Нортъмбърланд и Северен Йоркшир, където на 10 000 души население се падат по седем инцидента, което е два пъти над средното ниво за страната. Това са същите онези бивши въглищни и стоманодобивни бастиони, които през осемдесетте години на миналия век бяха подложени на шокова деиндустриализация при управлението на Маргарет Тачър. Четири десетилетия по-късно социалната тъкан там така и не е възстановена, а хроничната бедност просто намира нов източник на препитание в остатъците от старата и новата инфраструктура.

Правната рамка, в която британските власти се опитват да удържат процеса, изглежда като реликва от друга епоха. Всички подобни деяния попадат под ударите на Закона за незаконните щети от 1971 година (Criminal Damage Act 1971). На хартия текстът звучи внушително и предвижда дори доживотен затвор, но само при доказване на тежък умисъл и пряка заплаха за човешки живот. При стандартните кражби на кабели, чиято суровинна стойност рядко надхвърля прага от 5000 паунда, делата автоматично се разпределят към местните магистратски съдилища. Там процедурата е рутинна: налагат се административни глоби или символични условни наказания, които извършителите приемат просто като неизбежен оперативен разход в своя бизнес модел.

Дори когато полицията провежда показни акции и задържа заподозрени почти ежедневно, ефектът върху общия обем на щетите остава нулев. Месечните загуби за бизнеса и общините надхвърлят 6 милиона паунда. В същото време никой в Уестминстър не бърза да промени законодателството или да наложи строг лицензионен режим върху пунктовете за вторични суровини, подобен на мерките, които редица източноевропейски държави бяха принудени да въведат преди повече от две десетилетия.

От енорийските покриви до зарядните станции за електромобили

Списъкът с обектите, подложени на разграбване, прилича на странна смесица между средновековна хроника и футуристичен антиутопичен роман. От една страна стоят древните каменни църкви в английската провинция. В село Фенисколес, графство Ланкашър, неизвестни извършители са демонтирали за една нощ целия оловен покрив на местния храм. Според британски журналисти подобни случаи вече водят до фалити на цели енории, тъй като строгите регулации за опазване на културното наследство изискват реставрацията да се извършва единствено с автентични, скъпи материали, за които местните общности нямат средства.

От другата страна на спектъра са новите символи на климатичната политика. Зарядните станции за електрически автомобили масово остават без дебелите си медни кабели, които се изрязват буквално минути след като техниците са ги подменили. Подобна е съдбата и на каталитичните конвертори на леките автомобили, търсени заради съдържанието на платина, паладий и родий.

Особено тревожна е ситуацията по железопътната мрежа. Съобщава се за изрязани трасета с обща дължина до 120 километра между отделните гари, което директно изключва автоматичните бариери и светлинната сигнализация на прелезите. В редица случаи без електрозахранване, вода и комуникации са оставали дори военни бази и общински канализационни помпи. Тук вече не става дума за дребно хулиганство, а за системна уязвимост на критичната инфраструктура, при която няколко души с ножовки и акумулаторни ъглошлайфи могат да парализират цял регион.