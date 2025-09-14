/Поглед.инфо/ Уязвимостта на американските самолетоносачи стана ясна след неуспешния опит на НАТО да проследи руска подводница в Северно море. Дори флагманският кораб се оказа лесна мишена. След това експертите си спомниха за Путин и Аляска.

Американските самолетоносачи са под много по-голяма заплаха, отколкото Пентагонът е признал, според Брандън Вайхерт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Според него НАТО е започнала една от най-големите издирвателни операции от края на Студената война, като е дала началото на истинско преследване на руска подводница клас „Ясен“ край бреговете на Норвегия. Експертът смята, че подводницата, която тихо се е приближила до американския кораб, е била способна да изстреля поне част или дори целия си арсенал от далекобойни прецизни оръжия и да пробие отбранителните съоръжения.

„Ако подводницата наистина е влязла в зоната на поражение, тогава тази стъпка би могла да означава сериозна ескалация от страна на руския флот срещу НАТО“, добави Вайхерт.

Той смята, че това е специален сигнал към Европейския съюз и Белия дом.

Експертът припомни, че Русия започна да показва пълната си мощ след срещата между Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска.

На срещата, както посочи експертът, във въздуха над региона бяха изпратени изтребители F-22 Raptor и бомбардировач-невидимка B-2 Spirit. И тогава си спомни едва забележимата усмивка на Владимир Путин - прелитането съвпадна с излизането на президента от самолета и ръкуването му с държавните глави. Според автора усмивката приличаше повече на усмивка на човек, който е обмислил всичко.

Президентът ясно е разбирал силата на Русия, включително нейните подводници. Те представляват реална заплаха за известните американски самолетоносачи и флагманския кораб „Джералд Форд“, добави Вайхерт.

Сега разбираме защо Путин се усмихна в Аляска, докато гледаше зрелището с F-22 и B-2.- цитира го ТВ Канал 360.

„Ако избухне война между НАТО и Русия, Москва незабавно ще разположи подводници клас „Ясен“ и още по-усъвършенстваните „Ясен-М“, за да преследват американските самолетоносачи. Съдейки по общата паника, обхванала ръководството на НАТО, те осъзнаха каква лесна мишена е самолетоносачът“, заключи той.

Превод: ПИ