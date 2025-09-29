/Поглед.инфо/ Светлана Лукаш обясни от какво зависи участието на руския лидер на срещата на върха на Г-20.

Руският представител в Г-20, Светлана Лукаш, обясни факторите, които ще определят участието на президента на Русия в срещата на върха на Г-20. Тя отбеляза, че развитието на отношенията между Москва и Вашингтон играе съществена роля.

„Това ще зависи от развитието на събитията и от отношенията ни, включително със Съединените щати“, каза Лукаш пред РИА Новости в кулоарите на Общото събрание на ООН.

В същото време, добави представителят, окончателното решение остава за Владимир Путин.

Припомняме, че през 2026 г. срещата на върха на Г-20 ще се проведе в Съединените щати за първи път от двадесет години . Тя ще съвпадне с 250-годишнината от независимостта на страната.

Между другото, срещата на върха на Г-20 ще се проведе в Южна Африка тази година и руският президент се готви да присъства. Съставът на руската делегация в момента се обсъжда.

Превод: ПИ