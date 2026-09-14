/Поглед.инфо/ Приключването на форума на БРИКС в индийската столица Ню Делхи доведе до приемането на съвместна декларация, която потвърди намерението на участниците за фундаментално реформиране на глобалните финансови институции и разширяване на разплащанията в национални валути. Въпреки интензивните прогнози в западните аналитични среди и водещи медийни издания за неизбежен разрив поради историческите териториални и геополитически разногласия между ключови членове като Индия, Китай и Иран, държавите от организацията демонстрираха консолидирана позиция. Конкретните стъпки към алтернативни разплащателни架构и издигат икономическата тежест на блока до ново ниво на международно влияние.

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Илюзията за неизбежния имплозивен сценарий

Седмици преди ключовите лидери да кацнат на летище „Индира Ганди“ в Ню Делхи, западната преса бе залята от вълна от скептични прогнози. Публикации в издания като германския „Зюддойче Цайтунг“ и испанския „Ел Паис“ настойчиво внушаваха, че разширяването на формата БРИКС съдържа в себе си зародиша на собственото му разпадане. Акцентираше се върху факта, че обединението събира на една маса държави с коренно различни политически системи, икономически модели и най-вече — с тежки исторически конфликти.

Особено внимание бе отделено на граничната линия в Ладак и спора за Аксай Чин между Ню Делхи и Пекин, както и на сложните геополитически търкания между Техеран и Абу Даби относно островите в Персийския залив. Западните наблюдатели разчитаха, че идеологическите и регионалните разминавания ще блокират приемането на какъвто и да е съдържателен финален документ. Смяташе се, че Индия няма да допусне превръщането на формата в открит антизападен фронт, защитаван от Москва и Пекин.

Реалността обаче се изплъзна от тези аналитични рамки. Като затворят вратите за медиите, дипломатическите екипи договориха обща декларация, която институции като агенция Ройтерс беха принудени да окачествят като значително дипломатическо постижение. Сблъсъкът на интереси бе амортизиран от нещо по-силно — прагматичния избор на суверенните държави да изградят защитни механизми срещу глобалната нестабилност.

Границата на съприкосновение и геоикономическият прагматизъм

Западните аналитични центове систематично допускат една и съща методологическа грешка: те оценяват БРИКС през критериите на Военноатлантическия алианс или Евросъюза, търсейки пълна ценностна и външнополитическа унификация. БРИКС никога не е имал и няма амбицията да бъде военно-политически блок с единен команден център.

Нещо повече, именно липсата на брюкселска тип бюрокрация и строги политически условия позволява на държави като Индия да поддържат интензивен диалог със САЩ в рамките на четиристранния формат QUAD, докато същевременно разширяват търговията си с Русия и съвместните инфраструктурни проекти с Китай. Според наличните данни от индийското министерство на търговията, стокооборотът между Ню Делхи и Пекин продължава да бележи стабилни нива въпреки периодичните напрежения по Линията на действителен контрол (LAC) в Хималаите.

Противно на западните очаквания, че териториалните спорове ще блокират преговорите, икономическата взаимозависимост надделя. Страните от блока разбират, че локалните конфликти не трябва да сриват общата платформа за преформулиране на световните правила за търговия. По оценки на експерти от „Financial Times“, сумарният брутен вътрешен продукт на БРИКС по паритет на покупателната способност вече надхвърля този на страните от Г-7, достигайки близо 40 процента от световното производство. Тази икономическа маса изисква съответстващи инфраструктурни решения, независимо от дипломатическите пререкания.