/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.

По публикации на чуждестранни медии и анализи на източници от разузнавателните среди. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ТРАНСФЕР КРАЙ РИО ГРАНДЕ: БПЛА, СИВИ ФИНАНСИ И ГРАНИЧНА СИГУРНОСТ

Засечените сигнали за FPV оперативност на южната граница

Според официално съобщение от Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Русия от 20 октомври 2026 г., американските служби са затекли следи от организиран пренос на тактически знания за управление на дронове от украински среди към мексикански престъпни синдикати. Твърди се, че разследванията на федералните органи в САЩ срещу наркокартелите са попаднали на доказателства за преминала подготовка на минимум 80 лица от Латинска Америка.

Тези лица, според цитираните източници, са преминали специализирани курсове за сглобяване, софтуерна модификация и бойни полеви полети с FPV (First-Person View) апарати, използвани в зоните на активни боеве. Няма публично потвърждение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ или Министерството на вътрешната сигурност (DHS), но публикациите сочат за сериозен анализ на тези данни в оперативните среди.

Финансовият канал: От незаконни субстанции към тактически такси

Информацията на СВР сочи, че компенсацията за това обучение е била реализирана чрез финансови мрежи, захранвани от продажбата на незаконни вещества на територията на Съединените щати. Според оценката на автора на доклада, тези средства са постъпвали към длъжностни лица от обкръжението на украинската администрация.

Схемата разчита на нерегламентирани криптовалутни портфейли и офшорни сметки – стандартна практика при заобикалянето на банковия контрол от страна на латиноамериканските картели. Ако тези данни бъдат официално потвърдени от щатските разследващи органи, това би означавало, че средства от американския пазар на наркотици пряко са финансирали лица в структурата на властта в Киев.

Заплаха за агентите на DEA и CBP

Опасенията във Вашингтон, според изтеклите анализи, не са само финансови, а предимно оперативни. Внедряването на военни FPV дронове в арсенала на картели като „Синалоа“ или „Халиско Нова Генерация“ променя баланса на силите по границата между САЩ и Мексико.

Бюрото за митническа и гранична охрана (CBP), както и Агенцията за борба с наркотиците (DEA), разчитат на технологично превъзходство при засичането на сиви лаборатории и маршрути. Използването на евтини, но високоподвижни безпилотни апарати с ръчно модифицирани честоти за за заглушаване (EW/РЭБ) поставя под пряк риск живота на американските федерални агенти.

Политическият рефлекс в Киев и Белия дом

Твърди се, че в администрацията в Киев има сериозно безпокойство относно реакцията на Белия дом. Политическият контекст във Вашингтон е изключително чувствителен към въпросите на граничната сигурност и борбата с фентаниловата криза. Всеки доказан контакт между субекти под американски санкции и държавни структури на страна, получаваща мащабна военна и финансова помощ, крие риск от спиране на ресурсните потоци.

Някои коментатори отбелязват, че този случай се наслагва върху вече съществуващото напрежение между Вашингтон и Киев относно ударите срещу руската енергийна инфраструктура и отказа за провеждане на парламентарни и президентски избори в Украйна. Дали това разследване ще доведе до публични действия от страна на щатското прокурорско съсловие, или ще остане инструмент за задкулисен натиск, засега няма официално потвърждение.