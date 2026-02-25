/Поглед.инфо/ Речта на Доналд Тръмп пред Конгреса не беше просто вътрешнополитическо обръщение, а стратегическо признание, че еднополюсната епоха е приключила. Без гръмки формулировки, но с ясни сигнали, Америка премина от универсален архитект на световния ред към прагматичен играч в многополюсна система. Това не е край на американската сила – това е край на американската илюзия.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни исторически завои през призмата на българския национален интерес и реалната динамика на световната геополитика.

Америка се обръща срещу собствената си конструкция

Речта на Доналд Тръмп пред Конгреса не беше просто политическо събитие в обичайния ритъм на американската демокрация. Тя беше опит за историческа корекция. Не на отделна политика. Не на конкретен закон. А на самата посока, в която Съединените щати вървят от повече от три десетилетия. И ако човек се вгледа внимателно, ще види, че това обръщение не беше насочено толкова към света, колкото към самата Америка.

Тръмп не започна с външни заплахи. Не започна с Китай, нито с Русия, нито с войните. Той започна с индустрията, с производството, с енергията, с границите. Това подреждане не е случайно. Когато една велика сила започва да говори за фабрики и суровини, това означава, че тя усеща ерозия в собствената си основа. В думите му прозвуча убеждението, че глобалният ангажимент на Америка е бил възможен само защото тя е имала индустриална мощ. А тази мощ според него е била подкопана от собствените ѝ елити.

След края на Студената война САЩ живееха в усещането за историческа победа. Либералният модел се разширяваше, доларът укрепваше позицията си, военната доминация изглеждаше безспорна. Америка се възприемаше като естествения център на световния ред. Но постепенно вътре в страната започна да се натрупва напрежение. Производствените региони се свиха, цели индустриални пояси загубиха работни места, финансовият сектор концентрира богатство, а културният разлом между традиционна и прогресивна визия се задълбочи.

Тръмп формулира това недоволство в концентрирана форма. В речта му се съдържаше обвинение – не към външния свят, а към вътрешния модел на управление. Той постави под въпрос идеята, че Америка трябва да бъде универсален гарант на глобалната либерална система, ако цената за това се плаща от собствената ѝ средна класа. Това е фундаментално разместване на фокуса. Вместо светът да бъде център на американската стратегия, центърът отново става самата Америка.

Подобни моменти са повратни. Историята показва, че великите сили преживяват периоди на саморефлексия, когато външната им експанзия започне да изпреварва вътрешната им стабилност. В края на XIX век Британската империя постепенно осъзнава, че глобалната ѝ мрежа от ангажименти надхвърля икономическите ѝ възможности. Римската република преди превръщането си в империя също преминава през дълбока вътрешна криза, породена от външните ѝ успехи. В тези периоди се раждат нови политически фигури, които оспорват досегашния консенсус.

Речта на Тръмп носеше именно този оттенък. Тя беше не просто критика, а опит за пренаписване на историческата мисия. В нея прозвуча тезата, че Америка трябва да престане да се саморазбира като глобален настойник и да се върне към ролята на суверенна национална държава, която защитава собствената си икономика, собствените си граници и собствените си ресурси. Това не е изолационизъм в класическия смисъл. Това е рестарт на приоритетите.

Особено показателно беше акцентирането върху енергетиката. В продължение на десетилетия САЩ се стремят към енергийна независимост, но същевременно участват в глобални конфликти, свързани с енергийни маршрути и ресурси. В речта прозвуча обещание за доминация, а не просто за независимост. Това означава, че икономическата база отново се разглежда като основа на геополитическата сила.

Но зад икономическата реторика стоеше по-дълбок културен пласт. Тръмп говореше за идентичност. За това какво означава да бъдеш американец в свят на масова миграция и глобални културни влияния. Контролът върху границите беше представен не само като въпрос на сигурност, а и като въпрос на национално самосъзнание. Това превръща речта от икономическа програма в цивилизационен спор.

Реакцията в залата показа дълбочината на разлома. Едната част аплодираше с ентусиазъм, другата остана хладна и дистанцирана. Това не беше просто партийна опозиция. Това беше сблъсък на две визии за бъдещето на страната. Едната приема, че глобализацията е неизбежна и че ролята на Америка е да я управлява. Другата вярва, че глобализацията е подкопала суверенитета и че възстановяването му изисква радикална корекция.

Този вътрешен спор има външни последствия. Когато една велика сила започне да поставя под въпрос собствената си мисия, светът усеща това. Съюзниците се питат дали ангажиментите ще останат стабилни. Съперниците анализират слабостите. Пазарите реагират на несигурността.

Речта на Тръмп не обяви оттегляне от света. Тя обяви ревизия на условията, при които Америка участва в него. Това е съществена разлика. Ако след 1991 г. САЩ действаха като архитект на глобалния ред, сега се заявява желание да бъдат негов прагматичен участник.

Но тук възниква въпросът: може ли една държава да промени ролята си, без това да предизвика турбулентност? Историческите преходи рядко са плавни. Когато една сила намали ангажиментите си, други се опитват да запълнят вакуума. Когато една сила засили протекционизма си, глобалните вериги на зависимост се разклащат.

В речта прозвуча усещането, че Америка вече не може да носи същата тежест, както преди. Това не беше изречено директно, но беше имплицитно присъстващо. Ако индустрията трябва да бъде възстановена, ако границите трябва да бъдат укрепени, ако търговските споразумения трябва да бъдат преразгледани, това означава, че предишният модел се счита за неустойчив.

Така първата част от тази реч може да бъде разчетена като вътрешен манифест. Не срещу света, а срещу американската самоувереност от епохата на еднополюсната доминация. Тръмп заявява, че силата трябва да се гради отвътре. Че глобалното лидерство не може да съществува без стабилна икономическа и културна основа.

И именно тук започва истинският въпрос, който ще определя следващите години: дали тази вътрешна корекция ще доведе до възстановяване на американската мощ, или ще задълбочи разделението в самото американско общество.

Това е първият пласт на речта. И той вече показва, че не става дума за обикновена политическа декларация, а за сигнал за историческо пренареждане.

От глобална мисия към геополитическа сделка

Ако първата част на речта беше насочена навътре – към икономическата и културна основа на американската държава – то втората ѝ плоскост беше насочена навън. Но не по начина, по който светът беше свикнал да чува американски президенти през последните десетилетия. Нямаше големи идеологически формулировки, нямаше морални категоризации, нямаше език на историческа мисия. Имаше нещо по-различно – език на интереса.

Това е същинската трансформация, която прозира зад речта. След 1991 г. американската външна политика беше изградена около идеята за универсален ред. Разширяване на демокрацията, защита на международните институции, утвърждаване на правила, които са еднакви за всички. Дори когато зад тези действия стоеше стратегически интерес, той беше облечен в идеологическа рамка.

В речта на Тръмп тази рамка отсъстваше. Тя не беше отречена директно, но беше изместена. На нейно място застана концепцията за сделката. Сделката не е морална категория. Тя е прагматична. Тя не предполага историческа мисия, а изчисление.

Това е дълбока промяна в самото разбиране за американската роля. Вместо архитект на глобален ред, САЩ се позиционират като водещ играч в система от конкуриращи се центрове на сила. Това е признаване, макар и индиректно, че еднополюсната епоха е приключила.

Китай в този контекст беше представен като конкурент, но не като екзистенциална заплаха. Тонът беше твърд, но не апокалиптичен. Това означава, че съперничеството ще бъде дългосрочно и системно, но не непременно военизирано. В центъра му стои икономиката – индустриалното производство, технологиите, веригите на доставки.

Когато Тръмп говори за връщане на производството в Америка, това не е само вътрешна икономическа мярка. Това е стратегически сигнал към Пекин. В продължение на десетилетия САЩ и Китай изградиха взаимна зависимост, в която американският потребител и китайският производител функционираха като две страни на една и съща икономическа система. Сега тази зависимост се разглежда като уязвимост.

В този смисъл речта маркира преход от глобализация към контролирана фрагментация. Това не означава разпад на световната икономика, а пренареждане на зависимостите. Производството се превръща от икономически въпрос във въпрос на национална сигурност.

Русия беше поставена в различен контекст. Отсъстваше езикът на моралната абсолютност. Вместо това прозвуча намек за възможна договореност, ако тя е изгодна. Това не означава капитулация или отстъпление. Това означава, че конфликтът се разглежда през призмата на интереса, а не на универсалната мисия.

Подобна логика ни връща към епохата на баланса на силите. В XIX век великите държави договарят сфери на влияние, правят компромиси, избягват директни сблъсъци чрез внимателно изчисление. Разликата днес е, че глобалната взаимозависимост прави всяка грешка много по-скъпа.

Европа в тази картина изглежда като зона на стратегическа несигурност. Десетилетия наред тя разчиташе на стабилния ангажимент на Вашингтон. Сега се изправя пред нова реалност, в която американската подкрепа е обвързана с очакване за по-голяма самостоятелност и финансова отговорност. Това променя вътрешния баланс в самия Европейски съюз.

За държави като България това означава, че старият автоматизъм приключва. В свят на сделки никой не е защитен по подразбиране. Защитата е резултат от позиция, от принос, от стратегическа стойност. Това е суров реализъм, който не допуска илюзии.

В Близкия изток тонът беше по-твърд, но отново в рамката на силата като аргумент в преговор. Това е различно от идеологическа кръстоносна реторика. Това е демонстрация на готовност за натиск, но и за договореност.

Тук се появява централният парадокс. Сделката може да стабилизира система от конкуриращи се сили, ако всички признават баланса. Но ако някоя от страните реши, че може да промени този баланс едностранно, напрежението се увеличава.

Речта не съдържаше директно признание за многополюсен свят, но тя функционираше в неговата логика. Когато една държава започне да говори за конкуренция, а не за лидерство, това означава, че тя приема съществуването на други центрове.

Именно тук геополитическият код на речта става ясен. Америка няма да се оттегли от глобалната сцена. Но тя ще участва в нея като първи сред равни в система на силови баланси, а не като безспорен архитект на универсален ред.

Това е исторически завой. Не защото се обявява нова война. А защото се сменя рамката, в която се мисли световната политика.

А когато рамката се промени, всичко останало постепенно се пренарежда около нея.

Вътрешният разлом като стратегическа променлива

Ако първите два пласта на речта очертаха вътрешната ревизия и външната трансформация, то третият пласт е най-деликатният и най-опасният. Защото той не се отнася до това как Америка ще се позиционира спрямо Китай, Русия или Европа, а до това дали самата тя е способна да поддържа стратегическа последователност в условията на дълбок вътрешен разлом.

Речта пред Конгреса показа не просто различие в мненията. Тя показа две Америки. Едната – която вярва, че глобализацията е отслабила страната, че елитът е изоставил индустриалната база, че културната либерализация е разкъсала традиционната тъкан на обществото. Другата – която е убедена, че именно отвореността, многообразието и глобалното лидерство са донесли просперитета и статута на САЩ като незаменим фактор.

Това не е обикновен политически спор. Това е спор за цивилизационната посока. И в този смисъл вътрешната динамика на Америка се превръща в глобална променлива. Защото велика сила, която се колебае каква иска да бъде, трудно може да бъде предвидима отвън.

Историята дава достатъчно примери. В края на Римската република вътрешният конфликт между оптимати и популари не просто разтърсва политическата система, а променя цялата външна стратегия на държавата. Във Великобритания след Първата световна война общественото изтощение и икономическите проблеми постепенно ограничават способността на империята да поддържа глобалните си позиции. В Съветския съюз икономическата стагнация и вътрешната ерозия на доверието подкопават геополитическата мощ много преди формалния разпад.

Тръмп ясно осъзнава, че без вътрешна икономическа база външната мощ е илюзия. Ето защо той поставя индустрията и енергетиката в центъра на реториката си. Но методът му за постигане на тази консолидация е конфронтационен. Той мобилизира едната половина на страната, но не търси компромис с другата. Това създава усещане за постоянна вътрешна борба.

А една държава, която живее в режим на вътрешна борба, трудно може да поддържа дългосрочна стратегическа линия. Външните партньори започват да се питат дали всяка нова администрация няма да обърне курса. Съперниците започват да изчакват, да тестват, да проверяват доколко ангажиментите са стабилни.

В този смисъл вътрешната поляризация става геополитически фактор.

Но разломът не е само политически. Той е социален и икономически. Разликата между крайбрежните финансови центрове и вътрешността на страната е не просто икономическа, а културна. Различно образование, различни медийни среди, различни приоритети. Този структурен дисбаланс е дълбок и не може да бъде решен с една реч или с един мандат.

Тръмп се опитва да го адресира чрез връщане към индустриалната парадигма. Но въпросът е дали икономическата корекция може да преодолее културната фрагментация. Защото когато обществото започне да живее в паралелни реалности, институционалната стабилност става крехка.

В същото време тази криза носи и потенциал. Великите държави често се обновяват именно чрез периоди на вътрешно напрежение. Американската история познава дълбоки конфликти – от Гражданската война до движението за граждански права – които в крайна сметка водят до структурна трансформация. Въпросът е дали настоящият разлом ще бъде преодолян чрез адаптация или ще се превърне в хронична нестабилност.

Тук се появява и друг стратегически момент. Ако Америка насочи енергията си към вътрешно възстановяване, това временно ще намали вниманието ѝ към външната сцена. Другите центрове на сила ще се опитат да използват този прозорец. Китай ще засили икономическото си присъствие в Азия и Африка. Русия ще търси укрепване на позициите си в постсъветското пространство. Европа ще бъде изправена пред необходимостта да действа по-самостоятелно.

Това означава, че вътрешният дебат във Вашингтон има пряко отражение върху глобалния баланс.

Речта пред Конгреса не предложи окончателно решение на този разлом. Тя го формулира. Тя го направи видим. И в това се крие нейната историческа тежест. Защото когато лидер изговори разделението, той го превръща в централна ос на политиката.

Тръмп се стреми да превърне вътрешната криза в катализатор на възраждане. Но всяка трансформация носи риск от обратен ефект. Ако икономическата програма успее, Америка може да излезе от този период по-силна и по-консолидирана. Ако обаче разломът се задълбочи, стратегическата ѝ последователност ще бъде поставена под въпрос.

И тук се очертава ключовият проблем: външната политика на една велика сила не може да бъде по-стабилна от вътрешната ѝ структура. Речта на Тръмп показа амбиция за рестарт. Но тя също така показа мащаба на задачата.

Светът наблюдава не само решенията на Вашингтон, но и неговата вътрешна динамика. Защото в епоха на конкуриращи се центрове на сила всяка слабост се превръща във възможност за другите.

Така вътрешният разлом се превръща в стратегическа променлива, която ще определя не само американското бъдеще, но и глобалния баланс през следващите години.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4