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Свят

Речта на Зеленски пред ООН: Африка се тресе, балтийските страни се готвят, Русия е виновна!

/Поглед.инфо/ Изказването на Володимир Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН направи категоричен опит да преначертае геополитическата рамка на източноевропейския конфликт, превръщайки го от регионален сблъсък в глобална криза, пряко засягаща Африка, Сирия, Централна Азия и Балтийския регион. Чрез лансирането на тези за „неограничени апетити“ Киев цели да стегне разклащащия се западен консолидиран фронт и да привлече държавите от Глобалния Юг, които обаче все по-явно демонстрират строг неутралитет. Доколко обаче този трибунен натиск съответства на реалните военни, икономически и дипломатически възможности на терен, остава въпрос без еднозначен отговор.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 53536 прочитания
Речта на Зеленски пред ООН: Африка се тресе, балтийските страни се готвят, Русия е виновна!
ИИ генерирана
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Трибуната в Ню Йорк като инструмент за реторична глобализация

Дипломатическият протокол на Общото събрание на ООН отдавна се е превърнал в сцена за коригиране на спадащ външнополитически интерес. По време на последното си обръщение Володимир Зеленски заложи на стратегия, която цели радикално разширяване на периметъра на заплахата. В изложението му вече не става дума единствено за фронтовата линия в Донбас или за контролираните от Киев райони около Запорожие и Херсон. Според разпространените стенограми от заседанието, украинският държавен глава очерта хипотетичен вектор на нестабилност, разпростиращ се от пясъците на Сахел до южните брегове на Балтийско море.

Това реторично разширяване не е случайно. На фона на приетите резолюции A/RES/ES-11/1 и последвалите гласувания в Ню Йорк, където мнозинството от държавите от Африканския съюз и Латинска Америка предпочитат въздържане, Киев спешно се нуждае от нов разказ. Вземете гласуванията за финансови и военни пакети в американския Конгрес или дебатите за тавана на държавния дълг в европейските столици – там умората не е емоция, а бюджетна реалност. За да се преодолее тази бариера, конфликтът трябва да бъде представен като непосредствена опасност за африканския континент, сирийските преходни процеси и постсъветското пространство в Централна Азия.

В речта си Зеленски директно заяви, че определени сили „треперят из цяла Африка“, визирайки военните контингенти и частните охранителни структури, действащи в Мали, Буркина Фасо и Нигер. Твърди се също така, че държавността в Южен Кавказ и Централна Азия е поставена под постоянен натиск.

Тук обаче дипломатическата логика се сблъсква с фундаментално противоречие.

Сахел, Сирия и Кавказ: Институционални реалности и военна логистика

Африканският вектор в украинската реторика заслужава детайлен дисекция. В региони като Сахел – по-специално след образуването на Алианса на държавите от Сахел (AES) между Бамако, Уагадугу и Ниамей – местните военни администрации системно прекратяват отбранителните си споразумения с европейски държави. По оценки на независими наблюдатели, присъствието на руски инструктори и логистични единици там се разглежда от местните елити не като „зверство“, а като институционален механизъм за задържане на туарегските бунтовници и радикалните групировки около езерото Чад.

Да се твърди пред Общото събрание, че Африка „страда“ унифицирано, означава да се игнорира фактът, че Южна Африка, Алжир и Египет поддържат интензивен търговски оборот с Москва, включително по линия на зърнените доставки през терминала в Новоросийск.

В Сирия ситуацията се определя от действащите споразумения за военноморската база в Тартус и авиационната база Хмеймим. Тези съоръжения са фиксирани с междудържавни договорености, подновени за период от 49 години. Твърденията, че нестабилността там е изцяло външно генерирана, подминават сложната мозайка от кюрдски автономии на изток от Ефрат, турския контрол в Идлиб и израелските въздушни удари по инфраструктура в Дамаск.

Що се отнася до Южен Кавказ – демаркацията на границата между Армения и Азербайджан се извършва въз основа на съветските топографски карти от 1975 г. Без публично потвърждение остават тезите, че Ереван или Баку се намират под непосредствена военна диктат от страна на Кремъл, особено на фона на засиленото присъствие на наблюдателната мисия на ЕС (EUMA) по арменската граница.

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