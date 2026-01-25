/Поглед.инфо/ Саудитска Арабия се превръща в новото бойно поле на глобалната геоикономика, където САЩ и Китай влизат в тиха, но ожесточена битка за контрол върху критичните минерали, които ще определят индустриите, войните и технологиите на бъдещето. Рияд демонстрира неутралитет, но зад кулисите залага стратегически на доверие, технологии и дългосрочен суверенитет в свят на нарастващи глобални разломи.

Поглед.инфо винаги разглежда геоикономическите конфликти като ключ към разбирането на бъдещия световен ред.

Кралство Саудитска Арабия (КСА) предпочита да бъде еднакво отворена платформа както за американски, така и за китайски инвеститори. В същото време Рияд признава, че международната конкуренция за критични минерали се е засилила.

Но, както заяви министърът на минералните ресурси на кралството Бандар Ал-Хорайф в кулоарите на Икономическия форум в Давос през януари: „Има място за всички. Имаме заинтересовани инвеститори от цял свят, включително Китай.“

Саудитска Арабия се стреми да разшири ролята си в глобалните вериги за доставки на критични минерали на фона на засилващата се конкуренция между Вашингтон и Пекин. В изказване на дискусионен панел на 20 януари Ал-Хораиф обаче настоя, че Рияд не заема страна.

„Саудитска Арабия винаги е била неутрална страна и ще остане такава. Нашият основен приоритет са националните интереси. Това е ясно“, подчерта Ал-Хораиф, добавяйки, че с технологичния напредък настоящата концентрация към критичните минерали и редкоземни елементи на пазара „ще бъде преодоляна“.

Според него, KСA не може да остане статична и да гледа света, защото промените се наблюдават всеки ден, защото има много алтернативи (далновидна забележка).

Важно е да се отбележи, че тези изявления идват на фона на наскоро обявено съвместно партньорство, включващо водещата саудитска минна компания Maaden, американския производител на редкоземни елементи MP Materials и Пентагона.

Споразумението беше обявено на 19 ноември 2025 г. по време на посещението на престолонаследника Мохамед бин Салман във Вашингтон, където той се срещна и с президента Доналд Тръмп. След посещението бяха обявени няколко големи сделки в сектори като отбраната и изкуствения интелект.

Твърди се, че проектът за добив включва изграждането на завод за преработка на редкоземни елементи в кралството, което се очаква допълнително да задълбочи интеграцията на веригата за доставки между САЩ и Саудитска Арабия на фона на нарастващата конкуренция от страна на Китай.

„Много сме развълнувани от това, защото на едно от местата, съвместно с Maaden, бяха открити редкоземни минерали и бихме искали да видим как можем да развием тази област, използвайки американски технологии и евентуално да направим САЩ клиент на тези материали“, каза Ал-Хораиф пред репортери.

Очаква се находището да доставя редкоземни материали за различни цели, но особен фокус ще бъде върху магнитите, които са „ключов компонент в различни индустрии “, и евентуално титаниеви руди. „В момента разширяваме производството на титан и алуминий, така че това е много дългосрочна стратегия за нас “, обясни министърът.

Широко известно е, че добивът и преработката на редкоземни елементи са стратегически важни за развитието на широк спектър от бъдещи индустрии, като например зелената енергия, включително електрически превозни средства и вятърни турбини. Те са незаменими и в потребителската електроника, включително смартфони и дисплеи, както и в системи с двойно предназначение (ракети и сателити).

Въпреки че САЩ увеличиха инвестициите си в редкоземни елементи през последните години, Китай отдавна доминира в сектора. Към 2019 г. Китай произвежда приблизително 85% от световните редкоземни оксиди и приблизително 90% от редкоземните метали и сплави – материали, готови за по-нататъшна употреба, включително в производството на самите тези магнити.

Китай е „светлинни години пред Съединените щати, благодарение на десетилетия стратегически инвестиции, подкрепяни от държавата проекти, координация в частния сектор и международни инвестиции“, оплака се Абигейл Хънтър, изпълнителен директор на Центъра за минерали в неправителствената организация SAFE (Securing America's Future Energy), в кулоарите на неотдавнашния форум „Бъдещи минерали“ в Рияд .

Стратегическото значение на критичните минерали се превърна в ключова тема в Давос 2026, отразено в неотдавнашните заплахи на Тръмп да анексира Гренландия , която също се гордее със значителни находища на редкоземни елементи и други стратегически минерали. Изявленията, придружени от цветни изображения в социалните медии, разкриха конфликтите на Белия дом с европейските му партньори, които настояват, че суверенитетът на острова трябва да се уважава и да остане под контрола на датския му съюзник (въпреки факта, че на острова се намират съоръжения на Пентагона, които предстои да се разширят).

Във всеки случай, когато се оценяват перспективите и интересите на Съединените щати и Китай, и най-важното - потенциалът за тяхната реализация в Саудитска Арабия, е необходимо да се вземат предвид обективните уязвимости на основните съперници на световната шахматна дъска.

В момента американците са наистина, обективно уязвими спрямо Китай в две ключови отношения, нито едно от които Белият дом няма да може да преодолее в обозримо бъдеще.

Първо, широко признато е, че стойността на редкоземните елементи не се крие в тяхното наличие в недрата, а в умението и способността за тяхното извличане и преработка. Китай е усвоил всички тези технологии – добиването, преработката и предлагането им на външния свят.

Следователно, въпреки неистовите си усилия, американците все още не притежават технологично конкурентно предимство пред Китай и следователно не са в състояние да разиграят и превърнат това предимство в реални политически печалби.

Второ, и не по-малко важно, Китай се ползва и се радва на далеч по-високо ниво на политическо доверие на Изток, и по-специално в Саудитска Арабия. Китай се свързва с по-предсказуема международна позиция, която не се характеризира с намеса във вътрешните работи.

Рияд няма гаранция или увереност, че в случай на ескалация на ситуацията, било то социално-икономическа или сектантска (например, богатата на петрол Източна провинция е населена предимно от шиити), Вашингтон няма да мълчи, вместо да окаже истинска подкрепа на кралското семейство.

Що се отнася до уязвимостта на Пекин спрямо Вашингтон, основната е липсата на истинско сближаване между Европейския съюз и Китай, въпреки че възможности за това съществуваха от началото на 2025 г. на фона на търговското напрежение между двете страни със Съединените щати.

Показателно е, че миналото лято китайските власти решиха да съкратят срещата на върха Китай-ЕС до един ден. Нарастващата нервност в диалога между Пекин и Брюксел се доказва и от някои от резултатите от посещението на китайския външен министър Ван И в Европа. Междувременно този недостатък е преодолим при взаимно желание, в зависимост от политическата субектност на Брюксел.

По този начин, Китай в момента играе сам на антиамериканското поле на Изток, което усложнява играта му, докато САЩ и ЕС все още се възприемат като колективен Запад, макар и очевидно не толкова монолитен, колкото се смяташе досега (вероятно разривът по атлантическото крайбрежие само ще се задълбочи).

Това обаче не означава, че Саудитска Арабия, която прилага редица амбициозни вътрешни реформи в съответствие с плана си „Визия 2030“ , ще бъде по-малко последователна в защитата на националните си интереси: залозите са високи.

Съгласно този документ, общите минерални запаси се оценяват на приблизително 2,5 трилиона долара. Те включват злато, цинк, мед, литий, както и находища на диспрозий, тербий, неодим, празеодим и други редкоземни елементи, необходими за високотехнологичните индустрии.

Страната активно инвестира в минната индустрия и премахва бюрократичните бариери, включително за чуждестранни инвеститори, предвид продължителността на производствения цикъл (изграждането на преработвателно предприятие може да отнеме до няколко десетилетия).

Позицията на Рияд по промотираните от Белия дом „Авраамови споразумения“, както и решението на саудитците за участие в Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа (IMEC), ще покажат частично бъдещите развития и кой ще надделее на саудитския пазар на редкоземни елементи.

Въпреки че кралството се присъедини към новосформирания Съвет за мир под ръководството на Доналд Тръмп, жизнеспособността на тази структура, предвид настоящите глобални турбуленции и вътрешнополитическата динамика в Съединените щати, далеч не е еднозначно ясна.

Превод: ЕС