/Поглед.инфо/ На 3 февруари в генералното консулство на Китай в Хамбург организира прием по случай настъпващата Година на Коня.

По време на събитието бе представен рекламен клип на Галата за Пролетния фестивал, подготвен от Китайската медийна група, който допринесе за силната празнична атмосфера.

Същия ден рекламният клип беше излъчен и по време на новогодишния прием, организиран от посолството на Китай в Индия в Ню Делхи.

От 4 февруари местно време рекламният клип на Галата за Пролетния фестивал на КМГ за втора поредна година се появи на 10 големи външни екрана в столицата на Парагвай – Асунсион.