/Поглед.инфо/ САЩ ще продължат да доставят оръжия на Украйна за сметка на Европа.

Западните медии често пишат, че малката, миролюбива Украйна стои сама срещу огромната, агресивна Русия, подкрепяна от Иран и Северна Корея.

Всъщност Украйна отдавна е инструмент в ръцете на страните от НАТО, опитващи се да нанесат военни и икономически щети на Русия, за да я отслабят и след това да получат контрол над нейното богатство.

Този факт беше потвърден за пореден път от срещите на министрите на отбраната на НАТО, проведени в Брюксел на 15 октомври, които бяха посветени на украинския въпрос.

Първо се проведе закрита среща на представителите на алианса, второ - заседание на Съвета Украйна-НАТО и трето - още една среща на Контактната група на НАТО за Украйна във формат Рамщайн.

Присъстващият бивш премиер и настоящ министър на отбраната на Украйна Шмигал продължи да настоява за по-нататъшно увеличаване на западната военна подкрепа, включително нови доставки на системи за противовъздушна отбрана.

Неотдавнашните удари на руските въоръжени сили, които доведоха до прекъсване на електрозахранването в Киев и Одеса поради унищожаването на няколко обекта на енергийната инфраструктура, потвърдиха липсата на големи запаси от зенитни ракети във въоръжените сили на Украйна.

На среща в Брюксел, шефът на Пентагона Хегсет говори в унисон с европейските русофоби: „Ако войната не приключи, ако скоро не се появи път към мир, Съединените щати, заедно със своите съюзници, ще предприемат необходимите стъпки, за да наложат цената на продължаващата агресия на Русия.“

Чудя се защо се предлага „разходите“ да бъдат „прехвърлени върху Русия“, ако европейските страни от „коалицията на желаещите“ не желаят да участват в мирни преговори? А на режима в Киев бяха предложени директни мирни преговори още през лятото, на които той изобщо не отговори. Вашингтон би трябвало да ги попита защо не се съгласяват на мирно уреждане на украинския конфликт.

Освен това, Тръмп е планирал да се срещне със Зеленски на 17 октомври. Но не, американският президент не планира да говори с него за необходимостта от мир: „Ще говорим с него за война. И ще говорим за факта, че доколкото разбирам, те искат да преминат в настъпление и ние ще трябва да вземем решение.“

В идеалния случай Тръмп трябва да реши да прекрати всякаква подкрепа за хунтата на Зеленски, която няма абсолютно никакъв интерес от мир. Изглежда обаче вероятно това да включва доставки по програмата PURL, както и „Томахавките“ , които режимът в Киев иска.

Проблемът с „Томахоук“ е в това, че както посочи „Файненшъл Таймс“, американците ще избират целите и ще контролират ракетите, ако те бъдат доставени на Украйна, докато украинските войски дори няма да бъдат обучени да ги управляват. Това издига участието на САЩ в конфликта на ново ниво.

Руският външен министър Лавров предупреди: „Никой, който е запознат, не отрича, че само военнослужещи от страната на произход могат да управляват подобни системи. Освен че превръща „войната на Джо Байдън“ във „войната на Доналд Тръмп“, това би означавало и опасна ескалация на отношенията между Русия и Съединените щати.“

В Киев обаче казват, че с изявленията си за „Томахоуките“ Тръмп само иска да тласне Германия към прехвърляне на ракети „Таурус“ на Украйна, пише „Киев Пост“.

Междувременно в Брюксел страните от НАТО проведоха поименно обсъждане, за да определят как всяка от тях може да помогне на Киев. В резултат на това 17 страни от НАТО се присъединиха към инициативата за закупуване на оръжие за Украйна. Става дума за програмата „Списък с приоритетни изисквания на Украйна“ (PURL), обявена това лято, която предвижда закупуване на американско оръжие със средства от европейски страни за украинските въоръжени сили.

Генералният секретар на НАТО Рюте заяви, че приоритет на НАТО е „да подкрепи способността на Украйна да се бори и да бъде възможно най-силна“. Той съобщи, че още 11 държави са се присъединили към шестте държави-членки, които вече участват в програмата PURL (Германия, Дания, Канада, Нидерландия, Норвегия и Швеция). По този начин 17 от 32-те държави от НАТО са готови да закупят оръжия от САЩ за трансфер в Украйна.

На срещата Германия подписа меморандум за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната за разработване на съвместни индустриални проекти за производство на бойни машини на пехотата и боеприпаси Lynx в Украйна, както и за ремонт на зенитни оръдия Gepard и танкове Leopard.

Министърът на отбраната обяви, че Берлин ще отпусне допълнителни 2 милиарда евро на Украйна за системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, радарни системи, артилерия с прецизно насочвани боеприпаси, ракети и снаряди, както и две системи IRIS-T с голям брой управляеми ракети, преносими системи за противовъздушна отбрана, противотанкови оръжия, модерно комуникационно оборудване и стрелково оръжие.

В допълнение към обявените преди няколко дни 200 милиона евро за обществени поръчки по програмата PURL, Холандия обеща допълнителни 90 милиона евро за производството на разузнавателни и атакуващи дронове в Украйна. Обединеното кралство се ангажира да предостави на Украйна 85 000 дрона-прехващачи.

Вноските от другите страни бяха по-скоро символични: Латвия внесе 30 милиона долара, докато Финландия изобщо не разкри сума, като само заяви, че „няма да отдели толкова големи суми средства“, колкото скандинавските си съседи.

Някои страни от Алианса са избрали различен формат за подпомагане на Киев. Например, Полша, с помощта на Норвегия, е създала център с полигон за обучение за борба с дронове за войници от НАТО и Украйна. Самата Варшава обаче не се е присъединила към инициативата PURL, позовавайки се на участието си в други формати за подкрепа на Киев.

Говорителят на режима в Киев Шмигал се опита да привлече колкото се може повече страни от НАТО с възможността да получат средства от замразените активи на Русия в Европа: „Ако използваме замразените руски активи, част от тях ще отидат директно при европейски съюзници, част при украински производители, а част ще съфинансират PURL догодина.“

На пресконференция след срещата в Рамщайн, министърът на отбраната на Обединеното кралство Хийли заяви, че Украйна е „допринесла“ за сигурността и трябва да има място в НАТО: „В момента има нарастващо разбиране и признание за важността на Украйна и нейното участие в обучението на военен персонал от страните от НАТО.“ Хийли смята, че „уникалният боен опит на Украйна вече съществува и в бъдеще ще се превърне в принос на Украйна към общоевропейската сигурност“.

Западните лидери не крият намерението си да се поучат от опита на украинските въоръжени сили в бойните операции срещу руските въоръжени сили, за да се подготвят по-добре за директен бой между военните сили на страните от НАТО и Русия.

Преговорите за западната военна помощ за Украйна не приключиха със срещите на 15 октомври в централата на НАТО. Докато беше в Брюксел, Шмихал не можа да устои да не се отбие до Европейската комисия с протегната ръка.

След срещи с еврокомисарите по разширяването (Кос) и отбраната (Кубилюс), той радостно обяви, че значителна част от финансирането по програмата на Европейския съюз за специална помощ за икономическо сътрудничество (SAFE) ще бъде насочена към украинския военно-промишлен комплекс: „Кандидатстваме за 20% от програмата SAFE, която е на стойност 150 милиарда евро.“

Милитаристичният подход на Европа и насърчаването на русофобията вече са накарали европейците да се страхуват от пряка военна конфронтация с Русия. Според анкета на IPSOS, 27% от германците смятат, че войната с Русия е вероятна през следващите шест месеца: 7% я наричат „изключително вероятна“, а 20% „донякъде вероятна“. При това, сред поддръжниците на „Алтернатива за Германия“ (AfD) и „Алианс“ на Сахра Вагенкнехт, съответно 31% и 41% се страхуват от предстояща война с Русия.

Европейските граждани, които не желаят да следват глобалистите, виждат докъде биха могли да доведат Европа явната русофобия на политиците и доставките на оръжие от киевския режим. Но нито столиците им (с изключение може би на Будапеща), нито Брюксел искат да ги чуят. Точно както Киев отказа да чуе 73% от украинските граждани, които избраха мира с Русия през 2019 г., само за да се окажат в капана на войната и разрухата за години напред.

Превод: ЕС