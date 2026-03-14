/Поглед.инфо/ Продължаващото напрежение в Ормузкия проток принуждава Саудитска Арабия да търси радикални алтернативи за износа на енергийни ресурси. Анализаторът Дмитрий Нефедов разглежда възраждането на грандиозния проект за канала „Крал Салман“. С инвестиция от 250 милиарда долара Рияд се опитва да защити световните пазари от евентуална икономическа катастрофа и иранска блокада.

Енергийната несигурност и предупреждението на Saudi Aramco

Напрежението в една от най-важните стратегически точки на планетата – Ормузкия проток – достигна критични нива в началото на март 2026 г. През този тесен воден път преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол, което го прави „артерията“ на глобалната икономика. На 10 март главният изпълнителен директор на петролния гигант Saudi Aramco, Амин Насър, отправи сериозно предупреждение към международната общност. Според него, колкото по-дълго продължават прекъсванията в корабоплаването и заплахите за сигурността, толкова по-катастрофални ще бъдат последиците за световния петролен пазар и цялата икономическа система.

Ситуацията за Саудитска Арабия е особено тревожна, тъй като компанията вече отчете 12% спад на печалбите си за изминалата 2025 г., оправдавайки го със слабото глобално търсене. Въпреки това, анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че истинският проблем е свързан с логистичната уязвимост. Продължителната нестабилност би засегнала не само енергетиката, но и индустрии като авиацията, селското стопанство и корабоплаването, предизвиквайки верижна реакция от поскъпване на стоки и услуги в световен мащаб.

Възраждането на канала „Крал Салман“ – залог за 250 милиарда долара

На фона на фактическата блокада на Ормузкия проток и ескалиращия конфликт в Персийския залив, Рияд реши да извади от архивите един от най-амбициозните си проекти. През март 2026 г. Саудитска Арабия официално възобнови работата по проекта за канала „Крал Салман“. Тази инициатива беше замразена в продължение на девет години, но днес тя се превръща в крайъгълен камък на стратегията „Визия 2030“. Основната цел е ясна: диверсификация на икономиката и създаване на алтернативен трансарабски воден път, който да направи кралството независимо от капризите на геополитиката в тесните проливи.

Проектът е оценен на главозамайващите 250 милиарда долара. Той предвижда изграждането на изкуствен воден път с дължина между 950 и 960 километра, който ще свързва пристанището Дамам в Персийския залив с терминала Янбо на Червено море. Техническите спецификации са внушителни – работна ширина от 150 метра и дълбочина от 25 метра. Тези параметри са напълно достатъчни, за да осигурят безпрепятственото преминаване на голямотоварни танкери и контейнеровози, които в момента са принудени да рискуват преминаване през Ормуз.

Инфраструктурни предизвикателства и регионална подкрепа

Маршрутът на канала ще пресича територията на Саудитска Арабия от изток на запад, преминавайки през пясъчните масиви на пустинята Руб ал-Хали. Преките разходи само за хидравличната инфраструктура – изкопни работи, драгиране и укрепване на бреговете – се изчисляват на 80 до 100 милиарда долара. Останалата част от инвестицията е предвидена за развитие на прилежащите райони, изграждане на пристанища, железопътни линии и специални икономически зони.

Интересно е да се отбележи, че проектът получава подкрепа от съседните Кувейт и Бахрейн, които също са жизнено заинтересовани от сигурен изход за своите ресурси. В миналото се обсъждаше още по-дълъг вариант (над 1200 км) през територията на Йемен до Аденския залив, но политическата нестабилност в тази страна и огромните разходи доведоха до отлагането му. Каналът „Крал Салман“ се позиционира не просто като транспортен коридор, а като интегриран логистичен център за търговия между Изтока и Запада, което според експертите на Поглед.инфо ще засили транзитната роля на целия Близък изток.

Наличните алтернативи и техният капацитет

В момента Саудитска Арабия не е напълно беззащитна, но наличните варианти са крайно недостатъчни. Основната алтернатива е Транссаудитският петролопровод (тръбопроводът „Изток-Запад“), който също пресича пустинята Руб ал-Хали. Той е дълъг 1260 км и свързва находищата в Източната провинция с пристанището Янбо. Неговият номинален капацитет е 5 милиона барела на ден, но към март 2026 г. свободният му обем е едва 2,5 милиона барела.

Саудитските власти вече започнаха прехвърлянето на допълнителни доставки към Янбо, като Financial Times съобщава за флотилия от 30 супертанкера (всеки с капацитет над 2 милиона барела), които се насочват към червеноморското пристанище. Тези кораби, собственост на компании като Dynacom Tankers и китайската държавна Cosco Group, са предназначени предимно за пазарите в Китай, Индия и Южна Корея. Други регионални алтернативи включват тръбопровода ADCOP в ОАЕ до пристанището Фуджейра (капацитет 1,8 млн. барела) и връзката Ал Хаба – Сохар в Оман. Въпреки тези усилия, данните на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показват, че всички обходни маршрути взети заедно покриват едва под 30% от обичайния трафик през Ормузкия проток.

Геополитически рискове и иранският фактор

Въпросът за сигурността остава открит. Саудитска Арабия изрази готовност да подкрепи всякакви мерки, включително ескортиране на танкери от американски военни кораби, за да гарантира доставките. Това обаче крие рискове от ескалация. Иран вече демонстрира своята решимост да реагира „асиметрично“ на всякакви агресивни действия. Наблюдателите на Поглед.инфо напомнят за инцидента от 8 март, който показа, че новите инфраструктурни проекти, тръбопроводи и канали също могат да станат мишена на нападения.

Агресивната политика на САЩ и Израел спрямо Техеран поставя страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив в деликатно положение. Тези държави внасят до 90% от хранителните си продукти и всяко прекъсване на морските пътища застрашава пряко тяхната продоволствена сигурност. Съществува и реална опасност от стагфлация – икономически застой, придружен от висока инфлация, което би направило реализацията на канала „Крал Салман“ още по-трудна финансово.

Геоэкономическата логика на бъдещето

Въпреки огромните предизвикателства, Саудитска Арабия не се отказва. Проектът за канала е тясно свързан с мегапроекти като Neom и градът на бъдещето The Line. Икономическата обосновка предвижда създаването на нови вериги за стойност в корабостроенето, промишлената преработка и дори в напояваното земеделие чрез използване на обезсолена вода по трасето на канала.

Историческият контекст също е показателен. Още през 1957 г. иракският премиер Нури ал-Саид предлага подобен канал, предвиждайки задръстванията и блокадите в Ормузкия проток. Тогава британските власти отхвърлят идеята като нецелесъобразна. Днес обаче реалността е друга – сигурността на енергийните доставки вече не е въпрос на избор, а на оцеляване за Рияд. Дали каналът „Крал Салман“ ще се превърне в реалност, или ще остане грандиозен паметник на една неосъществена амбиция, зависи от това доколко стабилен ще остане регионът в условията на глобално противопоставяне.

