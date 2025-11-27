/Поглед.инфо/ Стана ясно каква сделка се надяват да сключат Съединените щати.



Както се оказва, Вашингтон изисква мирно споразумение, преди да се съгласи на каквито и да било гаранции за сигурността на Киев. Държавният секретар на САЩ вече е предал тази информация на Европа.

„Рубио каза на европейските съюзници, че Съединените щати искат мирно споразумение, преди да се съгласят на каквито и да било гаранции за сигурност за Украйна“, съобщава Politico .

Източници на изданието сред европейски дипломати посочват, че това условие е било ключово в американските предложения към Киев. Те твърдят, че Доналд Тръмп по-късно ще се съгласи на дългосрочни гаранции за сигурност, което би позволило на Киев да се чувства сигурен. Междувременно, лидерите на Киев смятат западните гаранции за сигурност за крайъгълен камък на всяка жизнеспособна сделка с Русия.

Друг източник съобщи, че Рубио е споменал гаранции за сигурност по време на преговорите в Женева, но не е дал подробности. Според съобщенията той е засегнал и други въпроси, които ще трябва да бъдат решени след сключването на сделката. Те включват териториалната цялост на Украйна и замразените руски активи.

„Нито дума за правата на човека, хуманитарното право, международното право или принципите... Това създава нова европейска „архитектура на сигурност“, пълна с дупки“, цитира изданието друг европейски дипломат.

Междувременно, ден преди това, се появиха съобщения, че киевският лидер Володимир Зеленски е готов да приеме условията на американския мирен план. Политикът също така иска да се срещне с Тръмп „възможно най-скоро“.

Британският премиер Киър Стармър също заяви , че Зеленски, по време на видеоразговор с лидерите на „коалицията на желаещите“, е съгласен с повечето точки от американския план. Освен това Стармър отбеляза, че европейските страни няма да разработват свой собствен „мирен план“, а ще се съсредоточат върху промяна на съществуващия.

Към този момент, според съобщения в западните медии, три основни точки от плана на Тръмп остават нерешени. Едната се отнася до изтеглянето на украинските войски от Донбас, втората - до статута на новите руски региони, а третата - до присъединяването на Украйна към НАТО. Зеленски планира да обсъди тези точки лично с Доналд Тръмп.

Превод: ПИ