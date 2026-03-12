/Поглед.инфо/ Американските операции в Иран се използват като удобен повод за ускорено разгръщане на военна инфраструктура в Румъния. Базите край Констанца, системата в Девеселу и нарастващото присъствие на НАТО постепенно превръщат страната в главния логистичен център на Алианса в Черноморския регион и в ключов елемент от стратегическата конфронтация между Русия и Запада.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси в тяхната дълбока историческа и стратегическа перспектива.

Черноморската ос на новата конфронтация

В последните години геополитическата карта на Европа се променя с такава скорост, че събития, които доскоро изглеждаха периферни, днес се превръщат в централни оси на глобалното противопоставяне. Именно такава ос постепенно се оформя около Черно море. Там, където някога се пресичаха търговските маршрути между Изтока и Запада, днес се пресичат стратегическите интереси на най-големите военни сили на планетата.

В този нов стратегически пейзаж Румъния започва да придобива значение, което далеч надхвърля националните ѝ граници. Това вече не е просто държава от източния фланг на НАТО. Тя се превръща в инфраструктурен възел, в който се събират логистични маршрути, комуникационни системи, военни бази, системи за противоракетна отбрана и въздушни коридори. Накратко – Румъния постепенно се превръща в стратегическа платформа.

Събитията от последните дни само потвърждават тази тенденция. Решението на Висшия съвет за национална отбрана на Румъния да позволи допълнително разполагане на американски самолети и военни контингенти на своя територия бе представено като временна мярка, свързана с военните операции срещу Иран. На пръв поглед това изглежда логично – всяка голяма военна операция изисква сложна логистична инфраструктура. Но ако човек се опита да погледне отвъд непосредственото обяснение, започва да се очертава далеч по-широка картина.

Защото Румъния не започва да се превръща във военен център днес. Процесът започна още преди десетилетие. Постепенно, почти незабележимо за широката публика, на румънска територия започнаха да се появяват нови инфраструктурни елементи – модернизирани летища, складове за боеприпаси, комуникационни центрове, системи за противоракетна отбрана. Всичко това се вписваше в общата стратегия на НАТО за укрепване на източния фланг след кризата в Украйна.

Символ на този процес стана базата „Михаил Когълничану“ край Констанца. Някога тя беше обикновено военно летище. Днес се превръща в най-големия военен комплекс на Алианса в Европа. Планираната инфраструктура обхваща хиляди хектари, а в перспектива там трябва да бъдат разположени десетки хиляди войници. В стратегически план това означава едно – на западния бряг на Черно море се създава постоянен военен център, способен да приема и прехвърля огромни сили.

Географията на Румъния прави това място изключително удобно за подобна роля. Оттам се контролира целият северозападен сектор на Черно море. Оттам се осигурява логистичната връзка с Украйна. Оттам могат да се поддържат операции на Балканите, в Кавказ или в Близкия изток. Именно затова в последните години американското военно присъствие в страната постепенно се увеличава.

Официалната аргументация винаги е една и съща – необходимостта от „временно“ разполагане на сили, свързано с конкретна операция. Но историята показва, че във военната геополитика временните решения често се превръщат в постоянни реалности. Така се случи с американските бази в Германия след Втората световна война. Така се случи с много други военни съоръжения по света. И има всички основания да се предполага, че подобна логика работи и днес.

Затова въпросът не е дали Румъния ще бъде използвана като логистичен център за операцията срещу Иран. Това вече се случва. Истинският въпрос е дали тази операция е само част от много по-голям стратегически процес, в който Черноморският регион се превръща в новата линия на глобалната конфронтация.

Тук започва истинската геополитическа интрига.

Защото ако човек разгледа внимателно картата на военната инфраструктура на НАТО през последните години, ще забележи нещо много интересно. От Балтика до Черно море постепенно се изгражда цяла верига от военни центрове – логистични бази, складове, летища, командни пунктове. Това не е случайно. Това е класическа стратегическа линия на сдържане.

Именно в тази линия Румъния се оказва ключовият южен възел.

Тук се пресичат пътищата на Балканите, Украйна и Близкия изток. Тук се намира и системата за противоракетна отбрана в Девеселу – един от най-спорните елементи в отношенията между НАТО и Русия. Москва отдавна твърди, че тази система може да бъде използвана не само за защита, но и за ударни цели. Западът категорично отрича това. Но в геополитиката понякога е достатъчно само подозрението, за да се промени стратегическият баланс.

Именно затова всяка нова военна активност в Румъния неизбежно се възприема в Москва като част от по-широка схема на натиск.

Така постепенно Черноморският регион започва да се превръща в един от най-напрегнатите геополитически възли на планетата. Там се срещат интересите на Русия, НАТО, Турция, Украйна и целия Балкански полуостров. Там се намират важни енергийни маршрути. Там се разиграват стратегически игри, които могат да определят бъдещето на целия континент.

И именно в този сложен пъзел Румъния все по-ясно се очертава като основната логистична база на западния военен блок.

Но това е само началото на историята.

Защото зад официалната версия за операцията срещу Иран постепенно започва да се появява един много по-голям стратегически сценарий – сценарий, в който Черно море може да се превърне в новата линия на глобалната конфронтация между Русия и Запада.

Защо именно Румъния: географията на една нова стратегическа линия

Когато се опитаме да разберем защо именно Румъния постепенно се превръща в ключов военен възел на западната стратегия, първото, което трябва да направим, е да оставим настрана официалните формулировки. В международната политика те почти винаги са внимателно подбрани и дипломатически балансирани. Истинската логика на геополитиката обаче рядко се крие в дипломатическия език. Тя се крие в картата.

А картата показва нещо съвсем ясно – Румъния се намира в точката, където се срещат няколко стратегически пространства. Черно море, Балканите, постсъветското пространство и Близкият изток образуват своеобразен геополитически кръстопът, а именно на този кръстопът се намира румънската територия. Оттам може да се наблюдава и контролира северозападната част на Черно море, да се поддържат логистични линии към Украйна, да се влияе върху Балканите и същевременно да се осигурява връзка с източното Средиземноморие.

Това е география, която няма как да остане незабелязана от стратегическите плановици във Вашингтон.

Още след края на Студената война американската военна доктрина започна постепенно да пренасочва вниманието си към новите линии на глобално влияние. Балканите се оказаха едно от първите пространства, в които тази нова стратегия беше приложена. Войните от 90-те години и последвалото разширяване на НАТО постепенно изтласкаха границата на Алианса все по на изток.

Този процес достигна нов етап след кризата в Украйна. От този момент нататък Черноморският регион престана да бъде второстепенна периферия. Той се превърна в ключов фронт на геополитическата конкуренция между Русия и НАТО.

В тази нова ситуация Румъния започна да играе ролята, която някога играеше Германия в Западна Европа – ролята на стратегически тил, който осигурява логистика, инфраструктура и оперативна дълбочина за съюзническите сили. Именно затова инвестициите в румънската военна инфраструктура през последните години нараснаха до безпрецедентни мащаби.

Най-яркият символ на тази трансформация е именно проектът за разширяване на базата „Михаил Когълничану“. Това съоръжение постепенно се превръща в най-големия военен комплекс на НАТО в Европа. Огромната площ, новите писти, модерните комуникационни системи и складовете за техника създават условия за разполагане на мащабни сили в непосредствена близост до Черно море.

Тази база има още едно важно предимство – тя се намира на сравнително безопасно разстояние от фронтовите линии, но същевременно достатъчно близо, за да осигурява бързо прехвърляне на сили. Това я прави идеален логистичен център. Именно там се концентрират самолети за дозареждане във въздуха, транспортни самолети, разузнавателни платформи и системи за комуникация.

С други думи, там се създава сърцето на една военна логистична система.

Но стратегическата стойност на Румъния не се изчерпва само с тази база. В страната се намира и противоракетният комплекс в Девеселу – част от системата Aegis Ashore. От гледна точка на НАТО това е защитна система, предназначена да неутрализира балистични заплахи. От гледна точка на Москва обаче тя представлява потенциален елемент от ударна инфраструктура.

Този спор не е просто технически. Той е дълбоко стратегически. Защото в ядрената епоха дори малка промяна в баланса на ракетните системи може да промени цялата логика на възпирането. Именно затова Русия от години реагира изключително остро на разполагането на подобни системи в Източна Европа.

Когато към тази картина се добави и разширяването на военната инфраструктура в Констанца, логистичните маршрути към Украйна и увеличеното присъствие на съюзнически сили, започва да се очертава една нова стратегическа реалност.

Румъния постепенно се превръща в главния южен стълб на източния фланг на НАТО.

И тук се появява един много важен въпрос. Ако основната цел на последните военни разгръщания е действително операцията срещу Иран, защо именно Румъния се оказва толкова удобна база? Географски погледнато, Турция, Кипър или дори държави от Персийския залив изглеждат много по-близки до театъра на бойните действия.

Това е въпрос, който не може да бъде игнориран.

Защото географията на Румъния е изключително удобна за нещо друго – за контрол над Черноморския регион и за логистична подкрепа на източноевропейското направление. Именно това кара редица анализатори да смятат, че настоящите операции могат да имат двойна функция. От една страна те служат за реални военни задачи в Близкия изток. От друга страна те позволяват ускорено разгръщане на инфраструктура, която ще остане на място много след края на конкретния конфликт.

Историята познава много подобни случаи. Големите военни сили често използват конкретна криза, за да изградят инфраструктура, която по-късно се превръща в постоянен елемент от стратегическия баланс.

Именно това прави случващото се в Румъния толкова важно.

Защото когато една страна започне да се превръща в основен логистичен център на военен съюз, това неизбежно променя нейната геополитическа роля. Тя престава да бъде просто територия. Тя се превръща в стратегически инструмент.

А инструментите на геополитиката винаги са част от много по-големи планове.

И точно тук започва най-сериозният въпрос – как ще реагира Русия на тази постепенно изграждаща се военна инфраструктура на западния бряг на Черно море.

Защото историята на международните отношения показва нещо много ясно: когато една стратегическа линия се приближи прекалено близо до границите на голяма сила, тази сила рано или късно започва да търси начини да възстанови баланса.

А възстановяването на стратегическия баланс понякога е най-опасният момент в геополитиката.

Черно море – новата фронтова линия на голямата геополитическа конфронтация

Ако човек иска да разбере какво всъщност се случва днес около Румъния, той трябва да направи една крачка назад и да погледне не само конкретните военни решения, а цялата стратегическа картина на Черноморския регион. Защото именно там постепенно се оформя една нова линия на глобалната конфронтация.

Черно море дълго време беше подценявано в западните стратегически анализи. След края на Студената война вниманието на НАТО беше насочено основно към Балтика и към Централна Европа. Черноморското пространство изглеждаше относително спокойно. Турция беше член на Алианса, Русия преживяваше тежък период на икономическа и политическа трансформация, а Балканите постепенно излизаха от войните на 90-те години.

Но историята рядко се движи по праволинейна траектория.

През последното десетилетие Черно море постепенно започна да се превръща в едно от най-важните стратегически пространства на Евразия. Там се срещат интересите на Русия, НАТО, Турция, Украйна и целия Балкански регион. Там минават енергийни маршрути, търговски коридори и военни линии на комуникация. Там се намират и ключови военноморски бази, които могат да определят баланса на силите в цяла Източна Европа.

Събитията след 2014 година промениха окончателно геополитическата логика на региона. След присъединяването на Крим към Русия Черно море престана да бъде просто регионално пространство. То се превърна в централна сцена на стратегическо съперничество.

Москва започна активно да модернизира своя Черноморски флот, да изгражда нови системи за противовъздушна отбрана и да укрепва военната инфраструктура на Кримския полуостров. От гледна точка на руската стратегия това беше логично – Крим е ключът към южната отбранителна линия на страната.

Но всяко действие в геополитиката неизбежно поражда ответна реакция.

Съединените щати и НАТО започнаха постепенно да засилват своето присъствие в региона. Военноморските учения станаха по-чести, съвместните операции между съюзническите армии се увеличиха, а инфраструктурата в държавите от източния фланг започна да се модернизира с ускорени темпове.

Именно в този контекст Румъния се превърна в ключов елемент от новата стратегическа архитектура.

Докато Балтийските държави представляват северния фронт на тази конфронтация, Черно море постепенно се оформя като южния фронт. В тази система Румъния играе ролята на основен тил – място, откъдето могат да се поддържат операции, да се прехвърлят войски и техника и да се координират действията на съюзническите сили.

Тази роля става още по-важна след началото на войната в Украйна. Румънските пристанища и летища започнаха да се използват за логистична подкрепа на украинската армия, за транспортиране на оборудване и за координация на различни международни мисии.

Така постепенно Черноморската дъга започна да се изпълва с нови военни елементи.

В Полша и Балтийските държави бяха разположени допълнителни контингенти на НАТО. В Румъния се разширява военната инфраструктура. В България се появиха многонационални бойни групи. Турция увеличи активността на своя флот. Всичко това създава своеобразна стратегическа линия, която се простира от Балтийско до Черно море.

Тази линия има една основна цел – сдържане на Русия.

Но подобна стратегия винаги има и обратна страна. За Москва тази инфраструктура изглежда като постепенно приближаване на военната мощ на НАТО към руските граници. Именно затова Кремъл реагира изключително чувствително на всяко ново военно разполагане в Източна Европа.

В този контекст новините за разширяване на американското военно присъствие в Румъния неизбежно се вписват в една много по-голяма стратегическа картина.

Дори когато официалната аргументация говори за операции срещу Иран, реалността на военната инфраструктура остава същата. Самолетите, комуникационните системи, логистичните центрове и складовете за техника не изчезват след края на една конкретна мисия. Те остават на място и постепенно се превръщат в част от постоянната военна архитектура.

Именно затова редица анализатори говорят за дългосрочна трансформация на Черноморския регион.

От пространство на относителна периферия той се превръща в новата стратегическа граница между две геополитически системи. От едната страна е НАТО, от другата – Русия. Между тях се намират държави като Румъния, България и Турция, които играят ключова роля в този баланс.

Това е една нова реалност, която постепенно започва да определя бъдещето на целия регион.

Защото когато големите сили започнат да изграждат инфраструктура за дългосрочно военно присъствие, това означава само едно – конфронтацията вече не се разглежда като временна криза, а като стратегическа епоха.

А когато една конфронтация се превърне в епоха, географията на сигурността започва да се променя с десетилетия напред.

И именно тук се появява най-тревожният въпрос за бъдещето на региона.

Защото ако Румъния се превърне окончателно в главния военен логистичен център на НАТО в Черноморския регион, това неизбежно ще промени и начина, по който Русия гледа на тази територия.

В геополитиката логистичните центрове не са просто инфраструктура.

Те са потенциални цели.

Когато логистиката се превръща в геополитическа съдба

В историята на международните отношения има едно правило, което често остава незабелязано от широката публика, но е отлично познато на стратегическите плановици. Там, където се изгражда военна логистика, рано или късно се формира и геополитическа съдба. Защото логистиката е скелетът на всяка военна стратегия. Без нея няма армия, няма операции, няма влияние.

Именно това правило постепенно започва да определя бъдещето на Румъния.

На пръв поглед става дума за инфраструктурни решения – разширяване на летища, модернизиране на бази, разполагане на комуникационни системи и самолети за дозареждане. Но ако погледнем внимателно, ще видим, че тези елементи образуват една много по-голяма система. Система за постоянно военно присъствие, която може да бъде активирана във всеки момент на стратегическа криза.

Това е логиката, която стои зад изграждането на огромния военен комплекс около Констанца. Площта му, мащабът на инвестициите и планираният капацитет показват, че не става дума за временна база. Става дума за дългосрочна инфраструктура, която трябва да служи десетилетия напред.

Тази инфраструктура променя ролята на Румъния по начин, който дори част от румънския политически елит вероятно все още не осъзнава напълно.

До неотдавна страната беше възприемана като периферна държава на Балканите – важен съюзник на Запада, но все пак разположен на стратегическата периферия на европейската политика. Днес ситуацията е различна. С всяка нова база, с всяко ново разполагане на техника, Румъния се превръща в един от централните възли на военната архитектура на НАТО.

Това носи очевидни преимущества. Страната получава достъп до модерни технологии, засилена защита от страна на Алианса и значителни инвестиции в инфраструктура. Румънските въоръжени сили се модернизират с ускорени темпове. Политическото влияние на Букурещ в рамките на НАТО също нараства.

Но геополитиката рядко предлага едностранни ползи.

Когато една държава се превърне в ключов логистичен център на военен съюз, тя неизбежно започва да се възприема и като част от стратегическата линия на конфронтация. Това означава, че в случай на сериозна криза тя автоматично се оказва на картата на потенциалните военни цели.

Тази логика не е нова. По време на Студената война Германия, Италия и Великобритания също бяха основни логистични центрове на НАТО. Именно затова те се намираха в списъците на съветските стратегически планове за ответни удари. Това беше жестоката, но неизбежна логика на ядреното възпиране.

Днес историята сякаш започва да се повтаря – макар и в различна геополитическа среда.

Разширяването на инфраструктурата в Румъния постепенно създава ситуация, при която Черноморският регион се превръща в едно от най-важните пространства на стратегически баланс между Русия и НАТО. В този баланс всяка база, всяка ракетна система и всяко летище имат значение.

От гледна точка на Москва подобно развитие изглежда като постепенно приближаване на военната инфраструктура на Алианса към руските граници. Именно затова Кремъл реагира толкова остро на всяко ново разполагане на сили в Източна Европа.

Но и от гледна точка на НАТО ситуацията има своята логика. След войната в Украйна Алиансът е убеден, че трябва да укрепи източния си фланг, за да предотврати евентуално разширяване на конфликта. В този контекст Румъния се разглежда като стратегически стабилизиращ фактор – държава, която може да осигури сигурност в един изключително чувствителен регион.

Така постепенно се оформя една нова геополитическа реалност.

От Балтика до Черно море се изгражда система от бази, логистични центрове и военни формирования, които трябва да гарантират присъствието на НАТО в Източна Европа. Румъния се оказва южният стълб на тази система.

Но всяка стратегическа система има и своите вътрешни противоречия.

Колкото повече се засилва военното присъствие в даден регион, толкова по-голямо става и напрежението между големите сили. Черно море постепенно се превръща в пространство, където всяко движение на военни сили се наблюдава внимателно, всяко учение се анализира подробно, всяка нова база се превръща в повод за дипломатически реакции.

Това е атмосфера, в която малките държави често се оказват между големите геополитически течения.

Румъния днес се намира именно в такава позиция. От една страна тя е ключов съюзник на НАТО и получава значителни стратегически преимущества от тази роля. От друга страна тя се намира на самата линия на геополитическата конфронтация между Русия и Запада.

И колкото повече се разширява военната инфраструктура на нейна територия, толкова по-ясно става, че тази линия няма да изчезне скоро.

Напротив.

Всичко показва, че Черноморският регион ще остане една от основните геополитически оси на XXI век. А това означава, че ролята на Румъния като военен и логистичен център ще продължи да нараства.

Но всяко нарастване на стратегическото значение носи със себе си и нови рискове.

Защото в геополитиката центровете на логистиката са винаги и центрове на напрежението.

И именно това напрежение постепенно започва да определя бъдещето на целия регион.

Черноморската дъга – когато Европа отново влиза в епоха на фронтове

Историята често се връща там, откъдето някога е тръгнала. Европа в продължение на три десетилетия живееше с илюзията, че е излязла окончателно от логиката на военните фронтове. След края на Студената война мнозина вярваха, че континентът е влязъл в нова епоха – епоха на икономическа интеграция, на общи пазари и на постепенно изчезване на геополитическите линии на разделение.

Днес тази илюзия се разпада пред очите ни.

От Балтика до Черно море постепенно се оформя нова стратегическа линия. По тази линия се разполагат бази, логистични центрове, военни контингенти, системи за противоракетна отбрана и сложни комуникационни мрежи. Тази линия не е случайна. Тя е резултат от дълъг процес, в който взаимното недоверие между Русия и Запада постепенно се превърна в структурна характеристика на международната система.

В този нов геополитически пейзаж Румъния се оказва един от най-важните възли на източния фланг на НАТО.

Разширяването на военната инфраструктура край Констанца, модернизацията на базата „Михаил Когълничану“, функционирането на системата за противоракетна отбрана в Девеселу и нарастващото присъствие на съюзнически сили превръщат страната в ключов логистичен център на западната стратегия. Това вече не е временна тенденция. Това е дългосрочна трансформация на геополитическата карта на региона.

Официалната аргументация може да се променя – днес се говори за операции в Близкия изток, утре за подкрепа на Украйна, вдругиден за учения на НАТО. Но инфраструктурата остава. Базите остават. Системите за комуникация и логистика остават.

А когато една военна инфраструктура се изгражда в подобен мащаб, тя почти винаги е предназначена за епоха, а не за отделна операция.

Това е ключът към разбирането на случващото се днес.

Черно море постепенно се превръща в новия стратегически център на Европа. Там се срещат интересите на Русия, НАТО, Турция и целия Балкански регион. Там се решава балансът на силите в Източна Европа. Там се формира и новата архитектура на сигурността на континента.

В тази архитектура Румъния играе ролята на южен стълб на източния фланг на Алианса. Оттам се поддържат логистични линии към Украйна. Оттам могат да се координират операции в Черноморския регион. Оттам се наблюдават стратегическите маршрути между Кавказ, Балканите и Средиземноморието.

Но геополитиката винаги има две лица.

От една страна подобна роля укрепва сигурността на страната в рамките на НАТО. От друга страна тя неизбежно поставя Румъния на самата линия на стратегическата конфронтация между Русия и Запада. А когато една държава се намира на такава линия, тя се превръща не само в логистичен център, но и в част от системата на възпирането.

Това е новата реалност на Европа.

Континентът отново започва да мисли в категории на фронтове, бази и стратегически линии. Черно море вече не е периферия. То се превръща в централна сцена на геополитическо съперничество.

И именно в този процес Румъния постепенно се превръща в един от главните възли на новата конфигурация на силите.

Дали тази конфигурация ще доведе до стабилен баланс или до още по-дълбока конфронтация – това е въпрос, на който днес никой не може да даде окончателен отговор.

Но едно е сигурно.

Когато големите сили започнат да изграждат военна инфраструктура в подобен мащаб, това означава, че епохата на геополитическото спокойствие е приключила.

Черно море отново се превръща в стратегически хоризонт на Европа.

А Румъния – в неговата най-важна опорна точка.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.