/Поглед.инфо/ Светът отново е на ръба – този път между заплахите на Доналд Тръмп към Иран и страха от мащабен регионален конфликт, който може да прерасне в глобален сблъсък между ядрени сили. Преговорите в Женева са последен опит за компромис, но зад дипломатическите формулировки стои огромно напрежение – Китай, Русия, Близкият изток, разклатеният Европейски съюз и една България, превърната в периферна територия на чужди решения. В студиото говорим не само за война или мир, а за това как геополитиката директно определя бъдещето на страната ни, изборите, националния интерес и способността на обществото да се събуди.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите конфликти през призмата на българския национален интерес и реалните последици за държавата ни.

Втора част от разговора на Зорница Илиева с адв. Чиналова – анализ на напрежението около Иран, риска от военна ескалация и позициите на големите сили. Какво означава евентуален конфликт за Европа? Разпада ли се Европейският съюз в сегашния си вид? Как външната геополитика влияе върху вътрешната криза в България, служебното правителство и предстоящите избори?

Разговор за националния интерес, ролята на президента, новите политически проекти и активизацията на гражданското общество.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=fODA5FVPw5o&t=4s

