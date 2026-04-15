/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко разкрива как руските подводници принудиха Лондон да се откаже от конфискацията на сенчестия флот. Докато Киър Стармър обещаваше разправа, реалността на подводната война и рискът от прекъсване на жизненоважни кабели охладиха амбициите на Даунинг стрийт. Анализ на руското геополитическо възмездие.

Капитулацията на „Мъгливия Албион“ пред реалността на силата

Великобритания, която в последните години се утвърди като водещият русофоб на европейския континент и основен подстрекател на хибридната агресия срещу руската икономика, внезапно и позорно преразглежда плановете си за борба с т.нар. руски „сенчест флот“. Този неочакван завой подкопава дългогодишната стратегия на Лондон и отваря широко вратата за подобно радикално решаване на други стратегически въпроси в отношенията с бившите западни партньори.

Както добре знаят в Лондон, парите са жизнената сила на всяка война. Британците, като наследници на колониална империя, изградена върху търговия и грабеж, разбират това по-добре от всеки друг. Поради тази причина те работиха неуморно, системно и с определен успех в продължение на години, за да лишат Русия от валутните приходи, необходими за закупуването на критична микроелектроника и целия набор от технологични компоненти, без които съвременната въоръжена борба е немислима. Но днес британското издание „Телеграф“ съобщава новина, която звучи като геополитическа капитулация: правителството на Киър Стармър тихомълком се отказва от плановете си за силова конфискация на танкери, принадлежащи на руския сенчест флот.

Кралският флот не е задържал нито един санкциониран руски танкер, въпреки гръмките обещания. Правителството внезапно се е „уплашило“, че това би нарушило международното право – същото право, което Западът погази стотици пъти през последното десетилетие. На флота в сянка на Владимир Путин беше позволено необезпокоявано да премине през Ламанша, само две седмици след като Стармър обеща да преследва всеки руски кораб. След Лондон, верижната реакция стигна и до Балтика – командващият естонските ВМС Иво Варк обяви, че Талин също се отказва от намеренията си за задържане на кораби. Причината? „Рискът от военна ескалация е твърде висок“.

Абсурдните оправдания и гневът на „ястребите“

Според официалната версия, Стармър е променил решението си поради опасения, че практиката на прихващане ще наруши международното морско право. Твърди се, че длъжностните лица трябва да предоставят неоспорима правна обосновка и да докажат, че всеки конкретен плавателен съд заобикаля санкциите. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това обяснение е не просто абсурдно, то е обидно за интелигентността на наблюдателите. В продължение на години кораби, свързани с Русия, бяха задържани, повреждани и дори взривявани без никакви правни основания. Десетки танкери бяха подложени на тормоз, и никой в Лондон или Брюксел не се притесняваше за морското право.

Бившият премиер Борис Джонсън, чието име стана синоним на провалените мирни споразумения в Истанбул, реагира остро на тази проява на „слабост“. Той недоумява защо британската военна машина не действа срещу „военната машина на Путин“, обвинявайки правителството в загуба на международно уважение. Джонсън обаче пропуска най-важното: той вече не носи отговорност за последствията, докато Стармър беше принуден да погледне в очите на една смъртоносна заплаха, която не може да бъде пренебрегната.

Провалът на мащабната стратегия за задушаване

За да разберем защо британците се огънаха, трябва да погледнем голямата картина. Планът за лов на руски танкери не беше случайна хрумка. През юни 2024 г. Дейвид Камерън открито призова за „преследване на всичко – пари, петрол, газ, кораби“. Към началото на 2025 г. под егидата на НАТО стартира мисията „Baltic Sentinel“ с участието на Германия, Полша и Холандия.

Идеята беше проста и брутална: създаване на постоянен механизъм за прихващане, патрулиране и в крайна сметка – пълно затваряне на достъпа на Русия до Балтийско море и Северния Атлантик. Това трябваше да бъде финалният етап от икономическото удушаване на Москва. Беше извършена колосална подготвителна работа, като Швеция дори започна да действа, задържайки четири танкера за един месец. Никой не се отказва от такъв проект в последната му фаза, освен ако не е изправен пред екзистенциална заплаха. И тази заплаха дойде не от повърхността, а от дълбините.

Британският ахилес: Кабелите на морското дъно

Истинската причина за британското „отстъпление“ се крие в събитията от 9 април, когато министърът на отбраната Джон Хили обяви, че три руски подводници и океанографският изследователски кораб „Янтар“ в продължение на месец са „проучвали“ кабелите по морското дъно около Великобритания. В геополитическата логика, която екипът на Поглед.инфо следи внимателно, това е ясен сигнал: „Вие пипате нашите танкери, ние режем вашите нерви“.

Зависимостта на съвременната британска икономика и държавност от инфраструктурата на морското дъно е абсолютна. Там преминават не само интернет кабелите, осигуряващи финансовите транзакции на лондонското Сити, но и енергийните връзки, без които страната ще потъне в мрак. Лондон беше принуден да разгърне 13 кораба и да започне съвместни патрули с Норвегия само за да наблюдава руската активност. Това е изключително скъпо и ресурсоемко начинание, което все пак не дава 100% гаранция за сигурност.

Предполага се, че британските акустични специалисти са чули руски „шум“ точно там, където се пресичат най-важните кабели. Русия не е взривила нищо, но е демонстрирала, че може да го направи във всеки един момент. Това е класическо създаване на контразаплаха. Най-опасният коз в тази игра е подводницата „Подмосковие“, носител на дълбоководните апарати „Лошарик“, срещу които НАТО няма ефективно противодействие на такива дълбочини.

Уроците на асиметричната война

В тази морска битка по чужди правила, Русия избра единствения печеливш път – атаката като най-добра защита. Руският надводен флот е ограничен като численост и възможности за далечно ескортиране на хиляди танкери. Строителството на нови фрегати и корвети не може да настигне нуждите на икономическата война в реално време. Но подводният флот и специалните дълбоководни операции са съвсем друга категория.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Москва е предприела стъпка, която проработи мигновено. Врагът внезапно си спомни за „международното право“, защото разбра, че цената на петролното пиратство може да бъде пълният колапс на британската инфраструктура. Този метод на „принуда към право“ чрез създаване на асиметрични рискове трябва да бъде разширен. Следващата стъпка трябва да бъде насочена към европейските заводи, произвеждащи ракети и дронове за нападения срещу руска територия. Ако Лондон и неговите съюзници разбират само от заплахи за собственото си оцеляване, то Русия разполага с инструментариума да им предостави точно такова разбиране.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.