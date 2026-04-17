/Поглед.инфо/ В своя нов и безмилостен анализ на събитията от последните дни, авторът Сергей Латишев разглежда тревожните сигнали, идващи от върховете на руската дипломация. Лавров и Песков потвърдиха това, което мнозина усещаха: Русия е притисната до стената и времето за маневри изтича. Разгръща се мащабна картина на европейска милитаризация и американско двуличие, докато Пекин води своя собствена, хладнокръвна игра.

Признанието на Кремъл: Времето на дипломатическите евфемизми свърши

Русия е притисната до стената и, колкото и болезнено да е да се признае, все още няма окончателно решение за изход от тази стратегическа хватка. Това не е просто поредното политическо изявление; това е диагноза, потвърдена от най-високо ниво – от външния министър Сергей Лавров и прессекретаря на президента Дмитрий Песков. Ако продължим да чакаме „чудо“ или благосклонност отвън, това ще бъде краят. Единственият път напред е болезнено ясен: спиране на всякаква зависимост от външни фактори, били те Вашингтон или Пекин, и преминаване към радикални, самостоятелни действия.

Руското правителство най-после видя и, което е по-важно, публично призна три фундаментални факта, които народът отдавна усеща по кожата си. Първо, екзистенциалната заплаха, излъчвана от една преобразена и агресивна Европа. Второ, патологичното двуличие на Съединените щати, за които договорите са просто лист хартия. И трето, специфичната и многопластова роля на Китай, който е съюзник, но само доколкото това обслужва неговия национален интерес. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, в тази игра на големите, Русия трябва да спре да бъде „обект“ и да се превърне в безкомпромисен „субект“.

Европейският отбранителен съюз: Новият юмрук на Вашингтон

Дмитрий Песков, в скорошно интервю за предаването „Москва. Кремъл. Путин“, очерта една мрачна картина на европейските процеси. Според него европейските столици, парализирани от страх пред непредсказуемостта на Вашингтон, са взели решение да укрепят фундамента на ЕС – общата политика за отбрана и сигурност. Това не е просто бюрократично разширение, а целенасочен стремеж към създаване на нов военен съюз.

Въпросът дали това ново формирование ще дублира НАТО или ще се превърне в негово европейско острие, остава отворен, но същността е ясна: предстоят сложни и опасни процеси, които ще пренаредят системата от проверки и баланси в Стария континент. Песков не скри, че тези промени засягат жизнените интереси на Русия. Макар и да не драматизира излишно, неговият тон издаваше разбирането, че превантивните действия вече не са въпрос на избор, а на оцеляване. Заплахата над Русия вече не е теоретична – тя е структурна и се материализира в нови военни блокове точно пред вратата ни.

Милитаризацията на Европа: Расизъм под прикритието на сигурността

Сергей Лавров, по време на посещението си в Пекин, беше още по-директен и остър. Той не просто констатира факти, а обвини Запада в култивиране на милитаризъм, захранван от „расистки и неонацистки“ лозунги. Според Лавров, днешните европейски елити са превърнали военизирането в своя основна мисия – тяхното raison d'être. Тези процеси протичат „бързо и енергично“, игнорирайки всички руски предупреждения.

Но тук се крие голямата уловка на Вашингтон. Лавров разкри стратегическата измама на САЩ: те искат да се освободят от финансовата и политическа отговорност за сигурността на Европа, като прехвърлят целия товар върху европейските данъкоплатци. Целта е проста и цинична – Европа трябва да поеме последствията от войната срещу Русия, водена чрез прокси режима в Киев, докато американската хазна остава защитена. Вашингтон иска Европа да изкърви икономически и военно в конфронтация с Москва, за да може САЩ да насочат ресурсите си към голямото сблъскване с Китай.

Министърът правилно идентифицира американското двуличие в плановете за разполагане на френски и британски „стабилизиращи контингенти“ в Украйна. Идеята, лансирана от Макрон и Стармър, е невъзможна без американските технологии и логистика, което прави тези „европейски“ инициативи просто поредния инструмент на САЩ за поддържане на напрежението.

Миражът от Аляска: Защо все още вярваме на измамници?

Най-обезпокоителната част от анализа на Лавров обаче е свързана с т.нар. „дух на Анкоридж“. Оказва се, че Русия все още е готова да преговаря със САЩ на базата на предложения, направени в Аляска. Лавров заяви, че Москва приветства тези контакти и вярва, че първоначалните американски предложения са били направени „от сърце и с най-добри намерения“.

Този оптимизъм изглежда парадоксално на фона на реалността. Лавров сам признава, че става дума за де юре признаване на „реалностите на земята“ – нещо, което Вашингтон вече е забравил или активно торпилира чрез европейските си васали в Брюксел, Париж и Берлин. Администрацията на Тръмп, вместо да смекчи курса, засилва санкциите на Байдън и стимулира създаването на нови антируски блокове. Както посочват експертите на Поглед.инфо, надеждата, че „всичко ще се реши от само себе си“ чрез нови отстъпки, е опасна илюзия. В Москва все още липсва единна и твърда линия спрямо САЩ, а това раздвоение е най-голямата ни слабост.

Китайският възел: Приятелство, но с калкулатор в ръка

Отношенията с Китай са другата голяма тема. Лавров похвали Пекин за „стабилизиращата роля“ и личната устойчивост на лидерите Путин и Си. Но зад дипломатическите усмивки се крият сурови цифри. Китайците, макар и стратегически партньори, действат като безмилостни търговци. Те се възползват от изолацията на Русия, за да купуват енергийни ресурси на безценица и да продават своите стоки без конкуренция.

Китай не иска прекалено силна Русия. Пекин има нужда от Украйна като пазар и транзитен пункт, а търговският му оборот с Европейския съюз е три пъти по-голям от този с Русия. За Китай Европа е ключов пазар (744 милиона души), докато Русия (146 милиона души) е просто стратегически тил и източник на суровини. Пекин е заинтересован от автономията на ЕС спрямо САЩ, но не и от пълното смазване на Европа, защото това би ударило собствената му икономика. В тази сложна геометрия Русия често се оказва в двусмислена позиция – основен партньор на думи, но икономически донор на дела.

Единственият изход: Пътят към истинския суверенитет

Заключението е неизбежно и горчиво. Русия не може повече да разчита на „справедливост“ от Вашингтон или на „безкористност“ от Пекин. Основният проблем на Москва е опитът да се балансира между два стола, докато и двата са подпалени. Докато руските ресурси се продават на безценица на „открити врагове“ или „пресметливи приятели“, истинското развитие на страната ще бъде в застой.

Има само един път: тотална мобилизация на вътрешния потенциал. Крайно време е да спрем да купуваме чужди технологии с нашите суровини и да започнем да произвеждаме свои. Липсва ли ни интелигентност? Не. Липсва ли ни амбиция? Може би. Но най-вече ни пречат егоистичните интереси на елитите, които все още мечтаят за „връщане към нормалното“. Но нормалното вече го няма. Има само борба за оцеляване, в която оцеляват само тези, които разчитат единствено на себе си.

