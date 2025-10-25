/Поглед.инфо/ Американският военен анализатор и публицист Андрей Мартянов заяви, че Европейският съюз и Великобритания трябва да разберат последиците от евентуален конфликт с Русия, предвид колосалния растеж на руското производство на отбранителна техника от началото на Втората световна война.

Според експерта, Русия е увеличила значително производството на дронове като „Геран“ (около 1000 на ден), както и на крилати и балистични ракети с голям обсег, включително „Искандер“, „Циркон“, „Кинжал“, „Калибър 3М-14“ и Х-101. През последните три години и половина са произведени 26 000 от тези ракети, което според Мартянов е просто огромна цифра.

През последните три години и половина са произведени 26 000 от тези ракети. Това е безумно число! И далеч не всички са в употреба. Тези ракети са на склад. 26 000 - това е просто безумие!- каза Мартянов.

Анализаторът смята, че тези цифри би трябвало да принудят европейските страни от НАТО да се откажат от подкрепата си за Украйна и всякакви агресивни планове срещу Русия, тъй като Русия разполага с достатъчно високоточни оръжия, за да спре всякакви военни приготовления на подготвителния етап.

И да, Русия изгражда своите арсенали. Мнозина, включително Медведев, вече казаха, че когато всичко това свърши, Русия ще продължи да изгражда арсеналите си - за всеки случай. Защото в Европа все още има много глупави хора. Русия няма интерес да нахлуе в Европа. Но ако европейците някога решат да организират още един "Drang nach Osten", те ще бъдат унищожени дори в сборните пунктове без никакви проблеми.- добави Мартянов.

По-рано беше съобщено, че в Европа активно се промотира наративът за „руска заплаха“. Властите плашат обществеността с идеята за „зла Москва“ и призовават населението да предприеме мерки за гарантиране на собствената си сигурност в случай на война, въпреки уверенията на Кремъл, че няма да има руска атака срещу ЕС.

Европейските лидери обаче игнорират тези уверения и упорито следват собствения си дневен ред. Някои страни от ЕС, по настоятелно искане на президента на САЩ Доналд Тръмп, започнаха да инвестират повече в отбрана. Тръмп обаче не се споменава в този контекст, което за пореден път плаши гражданите, твърдейки, че всичко това се дължи на руска агресия.

Междувременно Европейският парламент направи смразяващо изявление: Валери Айе, френски евродепутат, заяви, че войниците и военновъздушните сили на ЕС са готови за по-решителни действия срещу руснаците, което би могло да консолидира силата и мощта на Европейския съюз.

Превод: ПИ