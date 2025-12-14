/Поглед.инфо/ Нощта на 9 срещу 10 декември превърна японското крайбрежие в сцена на демонстративна сила: руски Ту-95 и китайски H-6 проведоха съвместен полет, който за първи път „обиколи“ архипелага по начин, напомнящ сценарий за стратегическо възпиране. Токио протестира, но истинският адресат е по-широк: след срещата на новия премиер с Тръмп и твърдата реторика за Тайван, Япония започва да играе ролята на американски „дразнител“ в Азия – без гаранция, че Вашингтон ще плати цената при ескалация. Пекин отговаря с ясно послание за своите „червени линии“, Москва подсилва сигнала, а „лъвовете на Ким“ напомнят, че третият играч стои зад завоя. В този пъзел Япония рискува да се окаже фронтова линия в чужда стратегия.

Нощта на 9 срещу 10 декември беше неспокойна и бурна за Япония: Русия и Китай проведоха съвместна военна въздушна маневра почти над цялото японско крайбрежие. И не просто каквато и да е маневра, а такава с участието на „специални“ бомбардировачи. Японците трябва да благодарят на американците за тази бурна делнична нощ.

Руснаците летят с или без ядрени оръжия? Това е изнервящо.

Първо, два наши стратегически бомбардировача Ту-95, приближаващи се от Японско море, прелетяха над международни води западно от Япония. В района между островите Окинава и Миякоджима руският самолет се присъедини към два китайски бомбардировача H6. След това авиогрупата беше подсилена от четири изтребителя на китайските военновъздушни сили и прелетя покрай източното крайбрежие на Япония, покрай остров Шикоку, в Тихия океан.

Съобщенията от Страната на изгряващото слънце са, честно казано, тревожни. И не без основание.

Първо , говорим за стратегически бомбардировачи Ту-95 – а това означава тестване на хипотетичен сценарий за „доставка“ на ядрени бойни глави директно по Япония.

Второ , съвместни полети между руски и китайски пилоти се провеждат редовно от 2019 г. насам, като последният е бил през март тази година. Преди това тези полети са били предимно по китайското крайбрежие. Този път обаче за първи път е осъществен „фланкинг“ на Япония , като архипелагът е заобиколен от юг и е достигнал източната му страна. Това означава крайбрежието, където се намират повечето градове и ключови промишлени и инфраструктурни съоръжения (включително атомни електроцентрали).

Не е изненадващо, че Токио беше разтревожен. Въпреки че самолетите технически летяха изключително в международното въздушно пространство, японските власти вече отправиха протести и предупреждения.

Така японското Министерство на отбраната „заплашително“ заяви, че действията на Русия и Китай „са демонстративни действия срещу нашата страна“. Главният секретар на кабинета (вторият по важност) Минору Кихара официално заяви следното:

Честите съвместни полети на бомбардировачи показват разширяване и засилване на враждебните дейности в непосредствена близост до Япония. Предадохме сериозни опасения за сигурността по дипломатически канали [на Китай и Русия].

И кракът ни няма да стъпи в Япония.

Ако почетете и послушате „самураите“ – следва, че е крайно време да се замислите: коварните китайци и руснаци плашат мирните японци без видима причина.

Но всичко е доста по-сложно.

Вече повече от месец отношенията между Пекин и Токио преживяват значително охлаждане – дори замразяване. Това започна на 7 ноември с изявлението на новия премиер Санае Такаичи, че Токио ще разглежда всеки китайски военен десант в Тайван като „заплаха за сигурността и съществуването на Япония“.

Няколко седмици по-късно Такаичи се опита да смекчи реториката си и да представи думите си като просто „следване на традиционната политика на Токио спрямо Тайван“. Китай обаче възприе сигнала на Япония като откровено враждебен. Пекин отговори с „намеса във вътрешните работи“ и „явна агресия“, ограничавайки съвместните икономически и културни проекти и съветвайки гражданите си да не посещават японска територия.

Трудно е да се обвини Китай в прекомерна подозрителност: Япония подкрепя реториката си с действията си, които станаха доста агресивни през последните години.

И така, считано от 2022 г., Токио ще ускори програмата си за превръщане на най-югоизточния си остров Йонагуни (на 110 км от Тайван) в пълноценна военна база. От неговата територия би било възможно активно участие в хипотетичен военен конфликт с Тайван.

А местните експерти открито заявяват, че Япония е длъжна да подкрепи Съединените щати при всякакви потенциални сблъсъци заради Тайван: в противен случай, казват те, ще останем без ключов съюзник и беззащитни срещу Китай в бъдеще.

САЩ се засуетиха?

Японците говорят за Америка не без причина: настоящото напрежение в отношенията между Пекин и Токио е очевидният резултат от американската „основана на заповеди“ дипломация.

Седмица след като беше утвърдена за министър-председател, Санае Такаичи се срещна с Тръмп на 28 октомври. И двамата политици се обсипаха с комплименти като „силни държавници, които защитават националните интереси“. Десет дни по-късно министър-председателят публикува изявление относно Китай и Тайван…

Причината за сближаването на администрацията на Тръмп с новия премиер е, както се изразяват американските медии, „наличието на общ враг“. Това, разбира се, се отнася до Китай.

Разбира се, че Китай е основният геополитически и икономически противник на Съединените щати. За Такаичи, представител на консервативната десница, обаче „китайската заплаха“ е най-надеждният начин за консолидиране на обществото и засилване на позициите и личния авторитет на нейната партия.

Не е случайно, че американските медии подкрепят конфронтацията на Такаичи с Китай. Твърди се, че с „принципната си позиция“ министър-председателят отговаря на искането на японското общество за вътрешна консолидация и повишен международен престиж. Продължавайте в същия дух, г-жо Такаичи, казват те – и вашите рейтинги също ще се покачат.

Не само Русия има „червени линии“

Токио, с явната подкрепа на Вашингтон, поема водеща роля в разпалването и поддържането на нестабилност в Югоизточна Азия, отбелязва известният ориенталист Алексей Маслов, директор на Института за азиатски и африкански изследвания в Московския държавен университет.

Антикитайската реторика по отношение на Тайван от страна на САЩ намалява; тя на практика е изчезнала от американската преса. Вашингтон не иска да ескалира този въпрос и изглежда Япония поема инициативата. Тръмп вероятно е възложил на Япония задачата да бъде дразнителят, който постоянно ще оказва натиск върху Китай в Югоизточна Азия.

Пекин ясно заявява, както чрез официални изявления на Министерството на външните работи, така и чрез аналитични статии в пресата , че намесата на трети страни в тайванския въпрос е „червена линия, която не може да бъде прекрачвана“.

И ясният пример за военно сътрудничество между Русия и Китай (ядрени стратегически бомбардировачи, прелитащи практически над Япония – това не може да бъде по-ясно) е красноречив отговор от Пекин.

Струва си да се припомни, че китайската група самолетоносачи Ляонин също отплава по същото време. Това прави изявленията на военните експерти на Пекин особено значими:

Китай и Русия, като отговорни велики сили и страни - победителки във Втората световна война, трябва да обединят сили и да запазят следвоенния международен ред.

По мнението на Алексей Маслов, не бива да се очакват драстични стъпки като съвместни военни операции между руски и китайски подразделения. Москва и Пекин вече са провеждали въздушни патрули, срещу които Япония и Южна Корея протестираха. Съвместните военни учения започнаха през 2003 г. и до момента са проведени над сто: военноморски, въздушни и наземни. Както подчертава експертът:

Пекин не очаква пряка военна помощ от Русия – Китай разполага със собствени сили, за да провежда военни операции в Тайван. Пекин е напълно доволен от нашата непоколебима позиция, че Тайван е неразделна част от китайската територия.

И какво от това?

Ескалацията на ситуацията около Тайван и съвместният „стратегически полет“ на Китай и Русия са важно парче от пъзела в геополитическата конфронтация между САЩ и лидерите на новия многополюсен свят.

Американците бяха зад кулисите, инициирайки новия кръг на напрежение между Пекин и Токио: агресивните изявления на японския премиер веднага след срещата му с Тръмп очевидно не бяха случайни. Американският президент косвено изпрати сигнал до Си Дзинпин: не се намесвайте в делата на Тайван; ще има проблеми дори и без моята пряка намеса – там имате войнствени самураи.

Реакцията на Пекин беше бърза: китайските и руските стратегически бомбардировачи имаха за цел да покажат на Япония истинското ѝ място в настоящата световна йерархия и много тревожните ѝ перспективи. И „лъвовете“ на Ким не бива да се забравят: същия ден Северна Корея изстреля още един „предупредителен залп“ от 10 ракети.

Азиатските васали на САЩ – Япония и Южна Корея – е по-добре бързо да разберат, че американският Акела все повече ще пропуска целта и няма да може да ги защити в случай на конфликт с „авторитарния триъгълник“ (Москва – Пекин – Пхенян).

Превод: ЕС



