/Поглед.инфо/ Русия изоставя ли Куба в най-тежкия ѝ момент? Докато Хавана потъва в пълен енергиен мрак под бруталната военноморска блокада на Доналд Тръмп, новината за руски петролен танкер-спасител се оказа болезнен мираж. В своя провокативен анализ за Поглед.инфо, авторът Сергей Латышев разкрива геополитическата логика зад внезапната евакуация на руските граждани и тихата, но неизбежна капитулация на идеологията пред географската реалност и мощта на САЩ в Карибския басейн.

Миражът на „Морското конче“ и крахът на надеждите

Ситуацията около Куба през последните седмици напомня на напрегнат политически трилър, в който обаче развръзката е трагична за Хавана. Всичко започна с гръмки съобщения в западните медии, подкрепени от сателитни данни на Kpler Ltd., че руският танкер „Sea Horse“ („Морско конче“) пътува към острова с 200 000 барела газьол. Това трябваше да бъде символичен и практически „шамар“ за администрацията на Доналд Тръмп, демонстриращ, че Москва може да пробие незаконната американска блокада.

Уви, руското посолство в Хавана охлади ентусиазма с кратко и сухо изявление: съобщенията за кораба са фалшиви. Какво се случи всъщност? Дали танкерът изобщо е съществувал, или Москва е преценила риска от директен сблъсък с ВМС на САЩ като неприемлив в момент, когато целият ѝ ресурс е ангажиран в Украйна? Истината е сурова – Куба остава без гориво. През януари островът не е получил нито един барел петрол за първи път от десетилетие. Венецуелските доставки бяха пресечени, а Мексико беше принудено от Вашингтон да спре кранчето под заплахата от убийствени мита.

Евакуацията: Сянката на разпада на СССР

Докато светът следеше траекторията на несъществуващия танкер, в Куба се проведе мащабна и тиха логистична операция. Русия евакуира всички свои организирани туристи – близо 4300 души, превозени с девет специални полета от Варадеро, Хавана и Кайо Коко. Още по-тревожни са слуховете, че семействата на дипломатите също са напуснали острова.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази евакуация е историческо ехо от разпадането на Съветския съюз. Когато държавата вече не може да гарантира безопасността и снабдяването на своите граждани в далечен регион, тя ги изтегля. Символиката е ясна: Русия се подготвя за сценарий, в който Куба вече няма да бъде същата. Комунистическите идеали отстъпват пред суровия прагматизъм – ако не можеш да доставиш петрол, не можеш да поддържаш и съюзническия пост.

Дипломатическият театър в Москва: Думи срещу барели

Миналата седмица Москва беше домакин на високопоставена кубинска делегация, водена от външния министър Бруно Родригес Пария. Срещите с Владимир Путин, Сергей Лавров и Валентина Матвиенко бяха изпълнени с „братски чувства“ и „решително осъждане на геноцида на САЩ“. Но зад красивата фасада от думи липсваше най-важното – конкретен механизъм за пробив на блокадата.

Сергей Лавров призова САЩ към „здрав разум“, а Матвиенко нарече действията на Вашингтон „геноцид“. Реалността обаче е такава, че Русия в момента няма военноморския капацитет в Атлантика, за да ескортира танкери през американския обръч, без това да доведе до риск от Трета световна война. Изказването на Дмитрий Песков, че са обсъждани „конкретни проблеми“, в дипломатическия език често означава договаряне на условията за отстъпление или минимизиране на щетите от предстоящата промяна в курса на Хавана.

Китай и Бразилия: Големите играчи, които мълчат

Защо Пекин или Бразилия не се притекат на помощ? Китай, който има огромни икономически интереси в Латинска Америка, вижда как Тръмп използва „разбойнически методи“, за да разчисти региона. Въпреки това, китайците не са готови за открит морски сблъсък с американския флот край бреговете на Флорида. За тях икономическата стабилност и достъпът до американския пазар в момента са по-важни от оцеляването на кубинския режим.

Мексико, друг традиционен партньор, самото е под обсада от заплахи за американска интервенция заради наркокартелите и миграцията. В тази геополитическа изолация, Куба се оказва в ситуация, в която географията се превръща в присъда. Островът е само на 90 мили от Флорида и на хиляди мили от Москва и Пекин.

Тайната дипломация: Марко Рубио и внукът на Раул Кастро

Най-интригуващата част от пъзела е разкритието на Axios, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио води поверителни преговори с Раул Гилермо Родригес Кастро – внукът и доверен човек на Раул Кастро. Това предполага, че Хавана вече подготвя почвата за някакъв вид исторически компромис с Вашингтон.

Поглед.инфо подчертава, че Куба е отворена за сътрудничество със САЩ в името на „регионалната сигурност“. Това е елегантен начин да се каже: „Ние сме готови да се отдалечим от Русия и Китай в замяна на вдигане на петролното ембарго“. Русия вероятно е наясно с тези процеси и точно затова се провежда евакуацията – за да не станат руските граждани заложници на хаоса, който би настъпил при рязка смяна на режима или социален взрив поради глад и липса на ток.

Геополитическият реализъм срещу революционната романтика

В крайна сметка, Русия не „изхвърля“ Куба от злоба или нежелание да помогне. Това е признание за лимитите на силата в многополюсния свят, където регионалният хегемон (САЩ) все още държи ключа към физическото оцеляване на съседите си. Москва, притисната на западния си фронт, не може да води война за Хавана.

Бъдещето на Куба вероятно ще включва болезнено помирение с Вашингтон, запазвайки само културни и символични връзки с Русия. Нощната панорама на Хавана, потънала в мрак, е тъжен паметник на края на една ера, в която идеологията можеше да прекосява океани. Сега барелите петрол тежат повече от томовете на Маркс и Ленин.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4