/Поглед.инфо/ Конфликтът между САЩ и Иран вече пряко засяга руските интереси и сигурността на нашите специалисти. Както съобщава Сергей Савчук за РИА Новости, втора група от 150 служители на „Росатом“ напусна строителната площадка на АЕЦ „Бушер“. Евакуацията през Армения стана наложителна след удари в близост до обекта и загуба на връзка с ръководството.

Евакуация под огъня на геополитическото противопоставяне

Конфликтът между САЩ и Иран, който Вашингтон периодично обявява за „решен“ чрез поредната си „победа“, в действителност навлиза в своята най-опасна фаза. Това противопоставяне само привидно изглежда далечно за Русия, но реалността на терен в Иран доказва точно обратното. Ръководителят на държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов съобщи пред медиите, че на 12 март част от руските служители, пряко ангажирани с изграждането на втория и третия енергоблок на АЕЦ „Бушер“, са напуснали страната през границата с Армения.

Според анализаторите на Поглед.инфо, това е ясен сигнал, че ситуацията със сигурността е деградирала до точка, в която дипломатическите гаранции вече не са достатъчни. Това е втората организирана вълна на евакуация, като този път 150 души са изведени от опасната зона. Във временния лагер за работници в Бушер все още остават около 450 служители, чиято съдба зависи от динамиката на военните действия.

Дълго време, благодарение на мащабната и тиха дипломатическа работа на руското външно министерство, АЕЦ „Бушер“ оставаше в „сляпата зона“ на ирано-израелския конфликт. Нито една ракета или дрон не се доближаваше до централата, което показваше негласен консенсус между големите играчи за недопускане на ядрена катастрофа. През март обаче тази неписана сигурност беше нарушена. Антиперсийската коалиция, водена от Израел с активната логистична и военна подкрепа на САЩ, започна масирани бомбардировки в непосредствена близост до ядрения обект. Още по-тревожен е фактът, че започна физическо преследване на държавни служители, а от 3 март контактът с висшето ръководство на ядрения проект е напълно прекъснат. Евакуацията на „Росатом“ е логичен и принудителен отговор на тази хаотична и агресивна ескалация.

От немските чертежи до руския ВВЕР: История на един труден проект

За да се разбере значението на Бушер, трябва да се върнем към генезиса на проекта, който датира от средата на 70-те години. Шаханшах Мохамед Реза Пахлави пръв осъзнава, че за индустриализацията на Иран е необходим мощен и стабилен енергиен източник. Тогава, в разгара на глобалния ядрен бум, за изпълнител е избрана западногерманската компания Kraftwerk Union (KWU). Немците, които по това време са лидери в проектирането на ядрени мощности, започват работа по проект, който трябва да превърне Иран в енергиен хегемон в региона.

Ислямската революция от 1979 г. и последвалите западни санкции обаче замразяват всичко. Германия се оттегля под натиска на Вашингтон, оставяйки недостроени скелети на брега на Персийския залив. Тук се намесва Русия. В началото на 90-те години „Атомстройекспорт“ поема почти невъзможната задача – да интегрира руските технологии ВВЕР-1000 в съществуващите немски конструкции.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, този проект се превърна в символ на руската инженерна мисъл и политическа воля. До 2010 г. първият блок беше готов, но тогава Москва, Вашингтон и Пекин, въпреки различията си, се обединиха около санкциите на ООН заради иранската уранова програма. Единствено Турция се противопостави, опитвайки се да защити стратегическото партньорство с Техеран. В крайна сметка първият реактор започна работа, генерирайки над 30 милиарда киловатчаса за седем години, но това беше само началото на по-мащабен план, включващ осем енергоблока, които трябваше да преобразят иранската икономика.

Геоикономическата логика: Енергия за петролната независимост

Местоположението на АЕЦ „Бушер“ не е избрано случайно. То е стратегически свързано с енергийната инфраструктура на Иран, и по-конкретно с мащабния нефтопровод „Гюре-Джаск“. Логиката на Техеран е желязна: петролът, добиван в страната, трябва да се транспортира до рафинериите на юг, които консумират огромни количества електроенергия. Бушер трябваше да осигури именно тази мощност, създавайки затворен цикъл на производство и преработка.

Още по-важен е геополитическият аспект на нефтопровода „Гюре-Джаск“. Според плановете, той трябваше да достигне до пристанището Чабахар, което се намира извън Ормузкия пролив – на самия изход към Оманския залив. Поглед.инфо подчертава, че това би позволило на Иран да изнася петрол директно към Индия и Китай, заобикаляйки тесния и лесно блокируем Ормузки пролив. По този начин иранското черно злато щеше да стане имунизирано срещу морски блокади от страна на Пети американски флот.

В момента обаче тази стратегическа визия е поставена под въпрос. Военните действия доведоха до спиране на строителството на втория и третия енергоблок. Нещо повече – под заплаха е и стратегическото споразумение между Иран и Китай на стойност 400 милиарда долара. Пекин, въпреки икономическата си мощ, не бърза да инвестира в зона на активни военни действия, където сигурността на обектите не може да бъде гарантирана дори от присъствието на руски специалисти.

Руският ангажимент в условията на екзистенциална заплаха

Въпреки евакуацията на част от персонала, Алексей Лихачов е категоричен: Русия ще направи всичко възможно за нормалното функциониране на АЕЦ „Бушер“. Това не е просто въпрос на бизнес, а на технологичен престиж и геополитическо влияние. Замразяването на строителството има тежки дългосрочни последици. Ако Иран не успее да завърши тези мощности, енергийният му дефицит ще продължи да расте, принуждавайки страната да изгаря ценни въглеводороди за вътрешно потребление, вместо да ги изнася.

Интересен детайл, който Савчук отбелязва, е поведението на руските жени в Бушер. Много от тях, съпруги на инженери и техници, са отказали да напуснат обекта, избирайки да останат със своите мъже в опасната зона. Този акт на лоялност напомня за традициите на декабристите и показва високия морал на хората, които стоят зад руските ядрени проекти по света.

В крайна сметка, съдбата на Бушер и на руското присъствие там е пряко обвързана с изхода от конфронтацията. Техеран няма голям избор – или ще надделее в този сблъсък и ще реализира своите енергийни програми от позиция на сила, или регионалната архитектура на сигурността ще бъде фундаментално променена под диктата на Вашингтон и Тел Авив. За Русия залогът е ясен: запазване на стратегическия плацдарм в Персийския залив и защита на живота на своите граждани, докато светът наблюдава как „мирният атом“ се превръща в заложник на голямата геополитическа игра.

