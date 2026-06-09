Русия, Китай и Северна Корея оформят нов стратегически блок в Далечния изток

/Поглед.инфо/ Посещението на Си Дзинпин в Пхенян не беше протоколен жест, а сигнал за ускорено стратегическо сближаване между Китай, Русия и Северна Корея. На фона на войната в Украйна, напрежението около Тайван и кризата в Близкия изток, трите държави все по-често действат като елементи на една обща геополитическа конструкция. Далечният изток постепенно се превръща в зона, където се оформя нов баланс на силите извън контрола на Вашингтон.

Посещението на китайския лидер в Пхенян предизвика значително внимание далеч извън пределите на Корейския полуостров. Формално става дума за двустранни отношения между две съседни държави, които поддържат тесни политически връзки от десетилетия. Реалният контекст обаче е много по-широк. Светът навлиза в период, в който регионалните конфликти, санкционните режими и технологичната конкуренция постепенно променят структурата на международната система. Именно на този фон посещението на Си Дзинпин придоби значение, което надхвърля традиционната дипломация.

През последните години вниманието на Запада беше съсредоточено основно върху руско-китайското партньорство. След началото на войната в Украйна именно отношенията между Москва и Пекин се превърнаха в един от основните фактори за промяна на световния баланс. По-малко внимание получаваше третият участник в тази конфигурация – Северна Корея. Това до голяма степен се дължеше на убеждението, че Пхенян остава изолирана държава с ограничени възможности за влияние върху глобалните процеси. Последните събития обаче поставят тази оценка под въпрос.

Северна Корея успя да направи нещо, което малко държави са постигали след края на Студената война. Въпреки многогодишните санкции, икономическия натиск и дипломатическата изолация, страната успя да създаде собствен ядрен арсенал и да го превърне в инструмент за гарантиране на държавния си суверенитет. Независимо от различните оценки за мащаба на този потенциал, днес почти никой не поставя под съмнение факта, че КНДР е ядрена държава.

Това променя начина, по който Китай и Русия гледат на севернокорейския въпрос. В продължение на години Пекин и Москва подкрепяха различни формати за ограничаване на ядрената програма на Пхенян. Подкрепяха санкции в рамките на Съвета за сигурност на ООН и официално настояваха за денуклеаризация на полуострова. Тази политика беше част от по-широка стратегия за поддържане на стабилни отношения със Съединените щати и избягване на допълнителни кризи в региона.

След 2022 година международната среда започна да се променя с ускорени темпове. Конфликтът в Украйна доведе до безпрецедентно влошаване на отношенията между Русия и Запада. Паралелно с това нарасна напрежението между Китай и САЩ около Тайван, технологичните ограничения и търговските бариери. При подобни условия логиката на предишните компромиси започна да губи значение.

Все повече анализатори отбелязват, че Москва и Пекин вече разглеждат Северна Корея не като проблем, който трябва да бъде управляван, а като актив, който може да укрепи техните стратегически позиции в Източна Азия. Това не означава създаване на формален военен съюз по образец на НАТО. По-скоро става дума за постепенно формиране на мрежа от взаимноизгодни отношения, основани на сигурност, логистика, транспорт и икономическо сътрудничество.

Особено показателно беше развитието на отношенията между Москва и Пхенян през последните две години. Според различни западни и южнокорейски оценки Северна Корея е увеличила военното си сътрудничество с Русия. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но е безспорно, че политическите контакти между двете държави достигнаха нива, невиждани от десетилетия. Подписването на нови споразумения за стратегическо партньорство и интензивният обмен на делегации показват, че отношенията вече са преминали в нов етап.

Паралелно с това Китай продължава да остава основният икономически партньор на Северна Корея. По официални данни огромната част от външната търговия на КНДР е свързана именно с китайския пазар. Това създава уникална ситуация. Русия осигурява стратегическа и военна дълбочина, Китай предоставя икономическа опора, а Северна Корея предлага географско положение и военен потенциал, които имат значение за цялата архитектура на сигурност в Североизточна Азия.

Тук възниква един въпрос, който западните анализатори често подценяват. Ако трите държави започнат да изграждат съвместни транспортни и логистични коридори, ефектът няма да бъде само регионален. Районът около река Тумен например отдавна се разглежда като потенциална точка за развитие на нови транспортни маршрути между Русия, Китай и Корейския полуостров. Говори се за железопътни връзки, пристанищна инфраструктура и разширяване на трансграничната търговия.

На пръв поглед подобни проекти изглеждат второстепенни в сравнение с големите военни теми. Практиката обаче показва друго. Истинската устойчивост на всяка геополитическа конструкция се определя не само от ракетите и армията, а от железниците, контейнерните терминали, пристанищата, енергетиката и индустриалните вериги. Именно там се вижда дали едно партньорство има дългосрочна основа или представлява временна политическа комбинация.

Вашингтон наблюдава тези процеси с нарастващо безпокойство. Американската стратегия в Азия традиционно се основава върху система от съюзи с Япония, Южна Корея, Филипините и Австралия. Появата на по-тясна координация между Русия, Китай и Северна Корея усложнява тази картина. Вместо да се сблъскват с отделни държави, Съединените щати могат постепенно да се окажат изправени пред група от страни, които действат все по-синхронизирано по ключови въпроси.

Това не означава, че между Москва, Пекин и Пхенян няма различия. Те съществуват и вероятно ще продължат да съществуват. Китай има свои икономически интереси, Русия преследва собствена стратегия за сигурност, а Северна Корея традиционно държи на максимална автономия. Именно затова е преждевременно да се говори за монолитен блок.

Съществува и друг проблем. Икономическите възможности на Северна Корея остават ограничени. Страната продължава да изпитва трудности, свързани с инфраструктурата, индустриалната модернизация и достъпа до международни пазари. Ако Пхенян иска да играе по-голяма роля в бъдещите регионални проекти, ще бъдат необходими значителни инвестиции и технологична подкрепа. Предстои да видим доколко Москва и Пекин са готови да поемат подобен ангажимент.

Въпреки тези ограничения, общата тенденция изглежда трудно обратима. Светът се движи към по-фрагментирана международна система, в която държавите все по-често формират регионални центрове на сила. В този процес Североизточна Азия се превръща в една от ключовите арени на новото геополитическо пренареждане.

Посещението на Си Дзинпин в Пхенян вероятно ще остане в историята не толкова с подписаните документи или официалните декларации. По-важен е сигналът, който беше изпратен към останалия свят. Китай демонстрира, че няма намерение да се дистанцира от Северна Корея. Русия показва, че е готова да задълбочава отношенията си с Пхенян независимо от западния натиск. Северна Корея от своя страна се стреми да използва тази среда, за да укрепи собствените си позиции.

Дали това действително ще доведе до оформянето на нова „голяма тройка“ в Азия предстои да стане ясно. Засега фактите показват, че политическите контакти се разширяват, икономическите връзки постепенно се задълбочават, а стратегическите интереси на трите столици все по-често се пресичат. Именно тази комбинация, а не гръмките декларации, заслужава вниманието на наблюдателите. Защото международният ред рядко се променя с един голям акт. Много по-често той се променя чрез поредица от на пръв поглед отделни решения, които след време започват да изглеждат като части от една обща картина.