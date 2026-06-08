/Поглед.инфо/ Докато американските служби разследват поредица от изчезвания и смъртни случаи на специалисти, свързани с чувствителни научни програми, Москва разкрива нови подробности за използването на ракетата „Орешник“, а в Берлин продължават дискусиите около евентуално придобиване на американски крилати ракети „Томахоук“. На пръв поглед това са несвързани събития. Погледнати заедно обаче, те очертават картина на свят, в който военното планиране постепенно измества политическите механизми за ограничаване на конфронтацията.

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През последните години информационното пространство все по-често смесва реални факти, полуофициални течове, оперативни оценки и чисти спекулации. Това създава специфичен проблем за всеки анализатор. Част от новините изглеждат прекалено странни, за да бъдат игнорирани, но същевременно не разполагат с достатъчно доказателства, за да бъдат превърнати в категорични заключения.

Такъв е случаят с поредицата от изчезвания и смъртни случаи на учени и служители, свързани с чувствителни научни програми в Съединените щати. Според информация, цитирана от американски медии, включително CBS, разследващите органи са установили самоличността на открити останки в Ню Мексико като принадлежащи на Мелиса Касиас – служител в Националната лаборатория Лос Аламос. Това е институцията, която исторически е свързана с американската ядрена програма и продължава да изпълнява ключови задачи по поддръжката и развитието на стратегическия ядрен арсенал на страната.

Самият случай е необичаен. Жената изчезва предходната година. Телефонът ѝ е открит занулен до фабрични настройки. Личните вещи остават в дома. По-късно останките са намерени в отдалечен район. Малко по-рано изчезва и друг служител на същата лаборатория. Когато подобни случаи започнат да се натрупват, естествено се появяват въпроси.

Проблемът е, че въпросите не са доказателства.

В публичното пространство вече циркулират версии за чуждо разузнаване, тайни операции, вербовки и ликвидации. Засега нито една от тях не е подкрепена с убедителни факти. Официалните американски институции не са представили доказателства за координирана враждебна операция. Това не означава, че такава е невъзможна. Означава единствено, че тя не е доказана.

Списъкът на починалите или изчезнали специалисти действително изглежда впечатляващо. Сред имената се срещат представители на НАСА, научни институти, лаборатории по плазмени изследвания, отбранителни проекти и високотехнологични компании. Всяка подобна смърт привлича внимание. Когато бъдат поставени в една таблица, случаите започват да изглеждат като част от по-голяма картина.

Тук обаче възниква един неудобен детайл. Част от въпросните хора са били в напреднала възраст. Някои случаи показват признаци, характерни за самоубийства или лични кризи. Други остават неясни. Това означава, че самото натрупване на събития не доказва наличието на обща причина.

Съществува и друга перспектива.

Американската научна система преживява сериозни вътрешни напрежения. Финансирането на редица програми се променя. Конкуренцията за грантове се засилва. Военните проекти поглъщат все по-големи ресурси. В същото време частният сектор изсмуква кадри от университетите и лабораториите. Това е процес, който се наблюдава от години и се коментира от редица американски академични среди.

В този контекст дори без конспирации остава въпросът дали САЩ продължават да бъдат толкова привлекателен център за научния елит, както бяха през последните десетилетия. Все повече студенти и специалисти от Азия предпочитат да останат в собствените си държави. Китай инвестира огромни средства в научна инфраструктура. Индия също ускорява инвестициите в технологичния сектор. Това постепенно променя глобалния пазар на знания.

Същевременно на другия край на света Русия демонстрира съвсем различен процес – концентрация върху военните технологии.

По време на Международния икономически форум в Санкт Петербург Владимир Путин направи любопитно признание относно използването на ракетната система „Орешник“. Според неговите думи част от ударите са били насочени към второстепенни цели с цел събиране на информация и анализ на бойните характеристики на системата.

Това изявление заслужава внимание.

Обикновено държавите не признават публично, че използват реални бойни действия като етап от изпитанията на ново оръжие. Историята обаче показва, че почти всяка голяма война изпълнява именно такава функция. Американците натрупват огромен практически опит в Ирак и Афганистан. Израелските въоръжени сили традиционно използват реални операции за оценка на нови технологии. Русия също очевидно използва украинския конфликт като среда за проверка на системи, които трудно биха могли да бъдат изпитани при полигонни условия.

Особено интересна е предполагаемата цел край Бела Церква. Според различни анализатори и наблюдатели става дума за инфраструктура, използвана за безпилотни системи. Независимо дали тази оценка е точна, самият избор на подобни обекти показва определена логика.

Войната постепенно се измества от фронтовата линия към инфраструктурата зад нея.

Дроновете изискват складове, комуникации, ремонтни бази, логистични центрове и операторски пунктове. Унищожаването на един склад понякога се оказва по-ефективно от унищожаването на няколко единици техника на бойното поле. Затова все повече удари се насочват към тиловите системи за поддръжка.

Тук се появява и третият сюжет – Германия.

Според публикации в Politico и други западни медии в рамките на германско-американските разговори продължава да присъства темата за далекобойните ракети и бъдещите способности на германските въоръжени сили. Информацията за евентуални доставки на „Томахоук“ продължава да бъде предмет на политически и военни дискусии.

Това не е дребен технически въпрос.

„Томахоук“ е оръжие, което променя географията на конфликта. При подходящо разполагане подобни ракети могат да покриват огромни пространства. Именно затова всяка информация за тяхното разполагане предизвиква толкова чувствителни реакции в Москва.

От руска гледна точка проблемът не е конкретната ракета, а логиката зад нейното придвижване към източния фланг на НАТО.

От германска гледна точка аргументът е различен. Берлин вижда необходимост от увеличаване на собствените способности за възпиране в условията на продължаващ конфликт и нарастваща несигурност.

Между тези две позиции няма реално сближаване.

Това обяснява защо европейските военни бюджети растат с темпове, невиждани от десетилетия. Производството на боеприпаси се увеличава. Заводите работят по разширяване на капацитета. Инвестициите в ракетни системи, противовъздушна отбрана и безпилотни технологии растат почти навсякъде в Европа.

Подобна динамика рядко е признак за подготовка на траен мир.

Засега няма признаци, че някоя от основните страни е близо до стратегическо изтощение. Русия продължава да увеличава производството на оръжия. Европейските държави ускоряват военните разходи. Съединените щати остават основният индустриален и технологичен доставчик на западния лагер. Украйна продължава да получава външна подкрепа, макар и при нарастващи ограничения.

Това създава особен парадокс. Все повече дипломати говорят за необходимост от преговори, докато военните ведомства планират години напред. Политическите изявления често звучат по-умерено от бюджетите, които парламентите одобряват.

Числата понякога казват повече от речите.

Когато държавите инвестират милиарди в нови производствени линии за ракети, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана, те фактически признават, че разглеждат конфронтацията като дългосрочен процес. Няма значение дали това се нарича възпиране, отбрана или подготовка. Индустриалната логика е една и съща.

Затова трите на пръв поглед несвързани сюжета – смъртта на учени, бойното използване на „Орешник“ и дискусиите около „Томахоук“ – се пресичат в една обща точка. Тя не е конспиративна. Не е и сензационна.

Става дума за постепенното пренасочване на ресурси, кадри, технологии и държавни бюджети към все по-мащабна военна конкуренция. Именно там се намира същинската история. Не в интернет слуховете, а в заводите, лабораториите, изпитателните полигони, логистичните вериги и финансовите потоци, които поддържат тази нова реалност.