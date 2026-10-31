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Свят

Русия предложи на Африка уникална СПГ технология

/Поглед.инфо/ Руската компания „Новатек“ предложи на африканските държави технологично решение за захранване с газ и електроенергия — гигантски гравитационни платформи с мощност до 1 GW и капацитет за регазификация от 10 милиарда кубически метра годишно. Моделът цели да поддържа работата на корабостроителния център в Белокаменка в условията на европейски санкции. Анализът показва, че осъществяването на тези проекти се сблъсква с липса на инфраструктура, финансови гаранции и силен натиск от страна на САЩ.

Деж. редактор д-р Румен Петков 18701 прочитания
Русия предложи на Африка уникална СПГ технология
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По публикации на Взгляд (Олга Самофалова, с коментари на Михаил Вакилян и Игор Юшков). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мурманският железобетон търси купувачи на юг

Центърът за строителство на едрогабаритни офшорни съоръжения край Белокаменка, Мурманска област, разполага с производствени мощности, които не могат просто да бъдат спрени без сериозни загуби. Изграждането на масивните стоманобетонни основания за гравитационен тип платформи бе базовият фундамент на проекта „Арктик ВПГ 2“. Загубата на европейския пазар, който съгласно решенията на Брюксел трябва окончателно да прекрати вноса на руски втечнен природен газ до 1 януари 2027 г., поставя „Новатек“ в ситуация на ограничено време.

Предложението към африканските държави – платформа с размери 290 на 70 метра, закотвена на дълбочина до 13 метра, комбинираща терминал за регазификация, съоръжение за съхранение и електроцентрала с мощност 1 GW – е опит за технологичен експорт. Според публичните изявления на Сергей Соловьов от „Новатек“, подобна конструкция спестява нуждата от драгиране на пристанища и изграждане на сухопътна инфраструктура. Газът се регазифицира на място, а токът се подава по кабели към брега.

Но зад инженерната аргументация стои суровата стопанска сметка. В Белокаменка оборудването за втечняване, засегнато от западните ограничения за доставка на турбуинфраструктура, трябва да бъде заменено с модули за регазификация. Това е преоборудване на самия бизнес модел: от експортьор на замразен газ Русия се опитва да стане доставчик на готова електроенергия край чужди брегове.

Гравитационните бази срещу плаващите кораби: Икономически капани

Принципът на гравитационните терминали не е новост за световната индустрия. Първият подобен проект бе реализиран от American ExxonMobil още през 2009 г. край италианския бряг в Адриатическо море (съоръжението бе сглобено в корабостроителниците в Испания). Технологичното предимство на руската оферта, според анализи на експерти като Михаил Вакилян от IRTTEK, се състои единствено в серийността на производството на бетонните докове и интегрирането на централата на същата платформа.

Основните конкуренти на този модел в Африка обаче са плаващите регазификационни единици (FSRU). Египет, който в момента е единственият наистина голям и платежоспособен купувач на ВПГ на континента, разчита именно на наети FSRU кораби.

Параметър / ХарактеристикаРуска гравитационна платформаПлаващ FSRU терминал (корабен тип)
Фиксиране на дънотоНапълно неподвижна (монтира се на 13 м дълбочина)Мобилен плавателен съд под наем
КонструкцияМасивен стоманобетонен монолитСтоманен корпус на преустроен танкер/кораб
Риск от неизплащанеВисок – платформата остава на мястоНисък – корабът вдига котва при неплащане
Сухопътна инфраструктураИзисква подводен кабел/тръба до брегаИзисква стандартни пристанищни съоръжения
Време за разгръщанеОт 18 до 24 месеца за изграждане и транспортНезабавно (при наличие на свободен съд)

Възниква правният и финансов казус: ако африканският клиент спре плащанията, корабът FSRU вдига котва и отплава към друг порт. Бетонната платформа от Белокаменка, легнала на дъното, остава в чужди териториални води. Без твърди държавни гаранции или банкови акредитиви никоя търговска компания не би по поела подобен оперативен риск.

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