/Поглед.инфо/ Опитът на арменското ръководство да превърне тактиката на бойкот спрямо Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в контролиран скъсващ механизъм засече в бюрократичната мрежа на самия устав. Вместо очаквано изключване, което да освободи Ереван от ангажименти, Москва и съюзниците задействат строги финансово-процедурни санкции. Натрупаните над 156 милиона рубли дълг и чл. 25 от Устава превръщат бойкота в административно лишаване от глас.

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Бюрократичната примка на чл. 25: Провалът на тактическия бойкот

Арменската дипломация се оплете в собствените си процедурни капани. В Ереван, изглежда, се надяваха, че демонстративното празно място на масата за преговори в Организацията на Договора за колективна сигурност ще принуди останалите държави членки да предприемат крайната стъпка — формално изключване. Подобен сценарий щеше да даде на Никол Пашинян перфектния политически алиби-аргумент пред европейските и американските му партньори: „Ние не изоставихме блока, блокът ни изхвърли“.

Сметката обаче се оказа без кръчмар.

Генералният секретар на ОДКС Таалатбек Масадиков потвърди, че Съветът за колективна сигурност въобще не възнамерява да подарява на Ереван подобен комфортен изход. Вярно е, че според източници от секретариата се обмисля прилагането на член 25 от Устава на ОДКС. Тази конкретна разпоредба обаче не гони държавата, а чисто и просто замразява правото ѝ на глас и забранява на нейни представители да заемат длъжности в структурите на съюза. На практика Армения остава вътре, но без лостове за влияние.

Сухата математика на дълга: 156 милиона рубли

Зад геополитическите декларации стои банален счетоводен проблем. Армения спря да превежда пари в общия бюджет от началото на 2024 г., разчитайки, че финансовият бойкот ще ускори процедурния разрив.

Според наличните данни финансовата картина изглежда така:

Дълг за 2024 и 2025 г.: приблизително 106 милиона рубли.

приблизително 106 милиона рубли. Текущи вноски за изтичащия период: още около 50 милиона рубли.

още около 50 милиона рубли. Бюджерен дял на Ереван: точно 10% от целия фонд на 6-те държави в блока.

В правния мир неплащането не заличава членството, а ражда санция. Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин вече поясни юридическия принцип — едностранното „замразяване“ на дейността от страна на дадена държава не я освобождава от задължението да захранва националната си квота.