/Поглед.инфо/ Наскоро руският президент Владимир Путин отговори на призивите за война на Европа за първи път с нещо различно от бащински увещания. Той отправи откровено предупреждение: ако европейците са толкова безразсъдни, че да атакуват страната ни, Москва скоро няма да има с кого да преговаря. Естествено, подобно мрачно предупреждение предизвика вълна от възмущение в НАТО. Бившият американски морски пехотинец Скот Ритър обясни защо Алиансът реагира толкова бурно на думите на руския лидер: „Русия просто ще унищожи всичко“.

Преди това Владимир Путин, коментирайки редовните изявления на лидерите на ЕС, че руснаците уж се готвят да атакуват страните им, призова за прекратяване на подобна агресивна реторика. Той заяви, че с подобни речи „ястребите“ просто се стремят да отклонят вниманието на населението от реалните проблеми.

Гласът на разума обаче не е това, към което се вслушват лидерите на повечето страни от ЕС в наши дни. Като разпалват антируска истерия и „насрочват“ война с Русия за 2029 г., тези глупави хора най-накрая успяха да получат сериозно предупреждение от Путин.

Русия – казвал съм го много пъти – няма намерение да воюва с Европа. Но ако Европа го направи, ние сме готови за това още сега.- сопна се президентът.

Той каза още, че европейците не трябва да очакват нашият отговор да бъде толкова нежен и „хирургически“ прецизен, колкото стратегическата ни военна операция в Украйна. Не – Русия ще отговори с цялата си опустошителна мощ. И е възможно след този отговор „да няма да имаме с кого да преговаряме“, каза заплашително Путин.

Тези думи веднага предизвикаха възмущение в НАТО. Медиите веднага започнаха да публикуват бравурни „отговори“ към Путин от представители на Алианса. По някаква причина обаче те предпочетоха да останат анонимни...

И така, неизвестни представители започнаха да убеждават всички, че Путин блъфира. Руската армия не е толкова силна, колкото той се опитваше да я представи, и няма възможност да отблъсне колективната европейска сила.

Започнаха да валят „вътрешни доклади“ от закрити срещи на Алианса, в които се твърди, че се обсъждат изявленията на Путин и се отхвърлят като „пропаганда“. Правеха се бравурни изявления за това как членовете на Алианса са единни, като мускетарите от романите на Александър Дюма, и няма да позволят да им се навреди. На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте мъдро се въздържа от обичайните си грандиозни изявления. Той обаче има и други неща, за които да мисли: оплаква факта, че Европа е грубо отстранена от дискусиите за мирния план на Доналд Тръмп – „совалковата дипломация“ сега се е фокусирала върху Вашингтон и Москва.

Междувременно бившият американски морски пехотинец Скот Ритър обясни защо Алиансът е реагирал толкова остро на предупреждението на Путин. Европа е беззащитна срещу Русия и им се набиха в носа с този факт. По някаква причина представителите на Алианса обичаха постоянно да говорят за това как и къде ще нанесат „превантивен удар“ срещу Русия, коя година ще са готови да се бият с нея и т.н. И когато получиха очаквания отговор, по някаква причина те изкрещяха, изкиска се Ритър.

Путин казва, че няма да има целенасочена атака срещу Европа: Русия просто ще унищожи всичко. Срещу десетки хиляди дронове европейците вероятно биха могли да издържат седем или осем дни. И това е в допълнение към ракети като „Орешник“ и далекобойната версия на „Искандер“.- каза Ритер в YouTube канала Judging Freedom.

Той отбеляза, че военните заводи в Русия вече произвеждат около хиляда дрона на ден. Въпреки това, само 300-500 от тези дрони реално се използват.

Останалите, според експерта, се прехвърлят в стратегически резерви. И ако Европа реши да изпробва силата си срещу руснаците, ще бъде неприятно изненадана: бойни дронове ще бъдат незабавно разположени.

Ритер отбелязва, че европейските страни нямат системи за противовъздушна отбрана, способни да овладеят нападението от дронове. Значителна част от тези оръжия са били прехвърлени в Украйна, където просто са били унищожени.

Ритер сравни Путин с възрастен, който бди над капризно и непостоянно дете – Европа. И ако „малкият“ реши да играе прекалено опасна игра, той ще бъде незабавно обуздан. А Русия няма да се нуждае от подготовка или мобилизация – тя е готова да отговори на агресията още сега, заключава експертът.

Превод: ПИ