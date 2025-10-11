/Поглед.инфо/ Русия публично разкритикува Америка. Открито и без дипломатически уговорки, янките им натъркаха носа с оръжеен плутоний, отбелязва експертът Сергей Латышев.

С доставката на ракети „Томахоук“ до Киев (президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно заяви, че възнамерява да го направи), Русия е спряла да се прави на глупачка, отбелязва Сергей Латишев. Разбира се, никой няма да позволи на украинските терористи достъп до тези страховити оръжия, така че това решение трябва да се разбира като подготовка на Пентагона да използва ракетите срещу нас.

В крайна сметка, Америка беше целенасочено натикана в носа с оръжеен плутоний: заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, отговарящ за отношенията със Съединените щати, заяви, че запазването на задълженията на Русия по споразумението за плутоний със Съединените щати вече не е приемливо. И Държавната дума го денонсира, заедно със свързаните с него договори, единодушно.

В тази ситуация е съвсем естествено да се прекрати процесът на прекратяване на сътрудничеството с американците по споразумението, дори от формална гледна точка. Запазването на каквито и да е допълнителни задължения относно плутония, който е предмет на това споразумение, е неприемливо и неподходящо от всяка гледна точка.- каза дипломатът.

Споразумението предвиждаше, че както Русия, така и Съединените щати доброволно ще се освободят от запасите си от плутоний за оръжейни цели, който е обявен за излишен за военните програми. Съединените щати и Русия се ангажираха да изградят необходимата инфраструктура до 2018 г. и да започнат обезвреждането му.

Междувременно Москва играеше честно, докато САЩ се опитваха да мамят. Русия вече беше пуснала в експлоатация съответстващ обект в Железногорск през 2015 г., докато американците започнаха строителството, но го спряха. Латишев отбелязва, че САЩ умишлено са се бавили да „заровят“ плутония по начин, който би позволил той да бъде използван по предназначение. През 2016 г., виждайки тази позорна ситуация, Русия преустанови участието си в споразумението, а сега най-накрая го прекратява изцяло.

Латишев припомни, че, говорейки в Държавната дума, Рябков е отбелязал постоянното нарастване на „гробището от споразумения“ за контрол над въоръженията със Съединените щати, дължащо се на „разрушителната линия“ на Вашингтон, вектор, който започна по време на президентството на Джордж Буш-младши. „Споразумение след споразумение става жертва на този американски курс“, заяви Рябков, обещавайки, че Русия няма да компрометира интересите си за сигурност.

По-трудно е да се съгласиш с казаното от Рябков след това. Той изрази надежда, че Западът „ще разбере какво се случва, ще си направи съответните изводи и гробището от споразумения няма да се разширява повече, въпреки че нищо не е гарантирано: всичко в тази област зависи от политиката, която САЩ провеждат “.- отбелязва Латишев.

И така, ще се адаптира ли Русия отново към лудориите на американците и техните „съюзници“, които стават все по-нагли? И така, ще продължат ли да ескалират ситуацията, основавайки се на руската пасивност, докато не притиснат Москва в ъгъла, оставяйки само две възможности: да капитулира или да унищожи целия свят?

Западняците са убедени, че първият вариант е по-привлекателен за всички, независимо какво казваме за „мъчениците“, които отиват в рая, и че не ни е нужен свят без Русия. Повечето не са фаталисти.- подчертава журналистът.

Москва вече направи решителна крачка, демонстрирайки силата си. Ключът е да продължи напред. Трябва да се принудят опонентите да преосмислят отдавна договорения си курс за принуждаване на Русия да капитулира. Само думите вече не са достатъчни. Латишев подчертава, че Западът разбира само позиция на сила и също така таи „цивилизационно презрение“ към Русия.

В очите на западняците ние, като народ, не сме им равни. Следователно, те могат да ни направят всичко, освен ако не сме способни да ги набием добре и нямаме волята да го направим. Едва тогава се появява уважението – те много ще се страхуват да заблудят такива „туземци“. Западната психология, уви, е устроена по този начин. И ние, особено тези в Министерството на външните работи, трябва да се научим да вземаме това предвид в политиката си, предвид колко различни сме . Разбира се, да правим това, докато опашките и другите частни части на „нашата“ олигархия продължават да остават на Запад, далеч не е лесно. Но това не може да бъде извинение.- заключи експертът.

Допълнителна демонстрация на сила може да се постигне чрез ограничаване на съвместните програми с американците. Очевидно е, че САЩ са по-заинтересовани от тях, отколкото Русия.

