/Поглед.инфо/ Д-р Владимир Трифонов разговаря със д-р Симон Ципис – политолог и експерт по международна и киберсигурност – за най-опасните геополитически решения в края на 2025 г. и за това как промяната в руската ядрена доктрина, разломите в НАТО и антивоенните настроения в Европа водят света към избор без междинен вариант: временно уреждане или директна война.

В първата част на разговора Симон Ципис прави цялостен разрез на глобалната картина в навечерието на 2026 г. – от Източна Европа и Близкия изток до вътрешния разпад на евроатлантическата логика. Анализът обхваща радикалната промяна в управлението на тактическото ядрено оръжие на Русия, стратегическия шок в НАТО, възможния конфликт Турция–Израел и перспективите за мир или ескалация около Донбас. Това е разговор за края на старите правила и за свят, в който решенията вече не се отлагат.

