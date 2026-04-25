/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Савчук прави дисекция на тектоничното разместване в енергийната архитектура на Европа, след като Русия официално обяви спирането на транзита на казахстански петрол за Германия от 1 май. Докато Берлин потъва в мълчание, стратегическите рафинерии в Източна Германия са изправени пред окончателен колапс, бележейки края на една ера.

Часът на истината: Защо 1 май е датата на енергийната екзекуция

Случи се това, което мнозина реалисти предвиждаха, но европейските политически елити упорито отказваха да приемат. От 1 май транзитните доставки на суров петрол от Казахстан, преминаващи през руската система на нефтопровода „Дружба“ в посока Германия, ще бъдат преустановени. Това не е просто поредната новина в икономическия поток, а ясна и категорична геополитическа точка. Официалният представител на Москва, вицепремиерът Александър Новак, обяви решението със спокойствието на хирург, който констатира необратимо състояние.

Въпреки че Новак подчерта техническия характер на решението и липсата на политически мотиви срещу Астана, за всеки мислещ анализатор е ясно, че става дума за пренареждане на цялата енергийна карта. Казахстанският петрол, който Германия използваше като „смокинов лист“, за да прикрие продължаващата си зависимост от източни суровини, вече няма да тече по познатия маршрут. Дмитрий Песков и Ерлан Акенженов потвърдиха новината, оставяйки Берлин в състояние на политически ступор. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това решение е логичното продължение на процеса, при който Русия спира да субсидира враждебни режими чрез предоставяне на своята инфраструктура.

Сарказмът на Новак и горчивата реалност за германската индустрия

Трябва да се обърне специално внимание на реториката на Александър Новак. Думите му, че щом Берлин се е отказал от руския петрол, значи ще се справи и без казахстанския, не са просто дипломатически жест, а сочен, тежък сарказъм. Германия дълги години градеше своето „икономическо чудо“ върху евтините и надеждни доставки от Русия. В края на 2021 г. федералната република беше вторият по големина купувач на руски въглеводороди в света след Китай. Русия осигуряваше 34% от петрола, 48% от природния газ и 48% от въглищата за немската икономика.

Днес тези цифри звучат като приказка от едно отдавна отминало време. През 2021 г. германските компании платиха над 23 милиарда долара за руски енергийни ресурси. Тези средства не бяха просто разход, те бяха инвестиция в конкурентоспособността на концерни като BASF, чиято химическа продукция доминираше световните пазари именно заради ниската себестойност на суровините. Сега, когато Берлин доброволно изрита стола, на който седеше, индустрията му започва да се задушава в реално време. Зависимостта на Германия от внос на енергия е скочила до критичните 67%, а алтернативите са или твърде скъпи, или логистично невъзможни.

Казахстанският „байпас“ и неговият неизбежен край

Когато в края на 2022 г. Германия обяви, че спира покупките на руски петрол, тя веднага започна да търси вратички. Договорът с Казахстан от февруари 2023 г. беше класически пример за политическо лицемерие. Трябваше да се демонстрира „антируско единство“ пред Вашингтон и Брюксел, но същевременно заводите в Шведт и Лойн се нуждаеха от суровина, за да не спрат работа. Казахстанският петрол KEBCO беше идеалното решение – технически той е смес, която преминава през руската територия, използва руски тръби, руски помпени станции и руски терминали в Беларус, но на хартия се води „казахстански“.

Пътят на този петрол е истинска одисея на оцеляването: от Алметьевск до Самара и Брянск, след това до Мозир в Беларус, където „Дружба“ се разклонява. Северният клон през Полша до пункт „Адамова Застава“ беше жизненоважната артерия за рафинерията PCK Raffinerie в Шведт. През последната година Германия успя да внесе по този начин над 2 милиона тона, надявайки се да увеличи обема до 3 милиона. Русия обаче реши, че е време да затвори този транзитен прозорец. Поглед.инфо следи отблизо как енергийната сигурност на Източна Германия сега е поставена на карта, тъй като заместването на тези количества е не само скъпо, но и технически сложно.

Рафинерията в Шведт: Заложник на политическата амбиция

Ситуацията с PCK Raffinerie в Шведт е връх на абсурда в германската енергийна политика. Тази рафинерия, която е гръбнакът на икономиката в Бранденбург и основен доставчик на горива за Берлин и Лайпциг, е собственост на „Роснефт“ с дял от над 54%. Германският регулатор BNetzA постави актива под външно управление – де факто държавна кражба, завоалирана като „сигурност на доставките“. Парадоксът е пълен: Германия се опитва да преработва казахстански петрол в рафинерия, която е откраднала от руската държавна компания, като същевременно изисква от Русия да осигури транзита на този петрол през своята територия.

Русия обаче вече не е склонна да прави жестове. Решението за спиране на транзита е директен удар по активите, които Берлин се опитва да управлява без легитимния им собственик. Въпреки уверенията на германските власти, че горивната сигурност е гарантирана, експертите знаят истината: казахстанският петрол покриваше една трета от нуждите на региона. Без него рафинериите ще трябва да разчитат на внос през пристанището Росток или през полския Гданск.

Полският фактор: От съюзник до енергиен хегемон

Тук на сцената излиза Полша, която с голямо задоволство наблюдава агонията на германската индустрия. Варшава отдавна мечтае да се превърне в основен енергиен хъб на Централна Европа. Полският оператор PERN обяви готовност да компенсира загубите на Германия през терминала в Гданск, но с една голяма уловка. Гданск е претоварен и дава абсолютен приоритет на собствените си рафинерии в Плоцк и Гданск. Германските заводи в Шведт и Лойн ще получават петрол само по остатъчен принцип.

Така Германия изпада в нова, унизителна зависимост – този път от политическата благосклонност на Варшава. Дори ако американски или норвежки доставчици успеят да осигурят необходимите обеми суров петрол, цената му ще бъде значително по-висока заради логистиката през море и полските транзитни такси. Това автоматично прави производството в Източна Германия нерентабилно. Поглед.инфо подчертава, че това не е просто икономически проблем, а стратегическо отслабване на германската държава в рамките на самия Европейски съюз.

Индустриалният залез и краят на германската камила

В момента в Германия работят 12 рафинерии, които преработват около 104 милиона тона петрол годишно. На пръв поглед загубата на казахстанския внос от 3 милиона тона не изглежда фатална. Но дяволът е в детайлите. Тези 3 милиона тона са критично важни за конкретни региони и конкретни заводи, които и без това работят с 20-30% недоизползване на капацитета си. Липсата на суровина вече доведе до скок на цените по бензиностанциите и проблеми в гражданската авиация.

Спирането на доставките от Казахстан е поредната тежка тухла върху гърба на германската икономика. Може би това няма да е „капката, която ще прелее чашата“, но със сигурност е движението, което окончателно ще наклони везните към деиндустриализация. Германия се превръща в „болния човек на Европа“, чието лечение се изписва във Вашингтон и Варшава, докато Москва просто затваря крановете на една отминала ера на сътрудничество. Присъдата на историята е сурова: който пренебрегва енергийната логика в името на идеологическото верноподаничество, губи и двете.