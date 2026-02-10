/Поглед.инфо/ Реакцията на западните елити на последните изявления на руския външен министър Сергей Лавров прилича на колективно заслепяване. В своя нов и безпощаден анализ за РИА Новости, авторът Кирил Стрелников разкрива как Москва рязко промени правилата на играта, отказвайки всякакви териториални пазарлъци за Украйна и залагайки на пълното постигане на целите на СВО.

Крахът на дипломатическите илюзии и краят на „Духа от Анкъридж“

Днешната ситуация на геополитическата шахматна дъска прилича на класическата притча за слепците, които опипват слона и се опитват да познаят какво е той. Докато западните медии се фокусират върху отделни детайли, те изпускат голямата картина: Русия вече не е в настроение за преговори в стил „дайте ни това, за да ви дадем онова“. Сергей Лавров ясно даде да се разбере, че времето на компромисите е изтекло, а „Духът от Анкъридж“, който мнозина смятаха за нов шанс за рестарт на отношенията между Путин и Тръмп, изветрява по-бързо от отворена бутилка евтино шампанско.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че изявлението на руския външен министър не е просто поредната дипломатическа нота, а фундаментална промяна в курса. Беше заявено директно: уреждането на конфликта трябваше да се случи отдавна, но западните партньори предпочетоха да играят игрички. Днес ситуацията е по-далеч от началната точка, отколкото когато и да било. Русия прие предложенията на САЩ по време на срещата в Анкъридж, но в реалността Вашингтон продължи да действа със старата инерция на хегемон, който смята, че може да налага условия на ядрена свръхдържава.

Технологичното превъзходство и военната икономика на Русия

Докато „Телеграф“ и други западни издания бълват статии за това как „военната икономика на Путин е на ръба на имплозията“, реалността на бойното поле и в тила разказва съвсем друга история. Русия не само издържа на санкционния натиск, но и демонстрира технологично превъзходство, което САЩ вече не могат да игнорират. Модифицираните дронове „Геран“, оборудвани с касетъчни боеприпаси и мини, се превърнаха в истински кошмар за остатъците от украинската инфраструктура.

В материала за Поглед.инфо се подчертава, че през януари 2026 г. ударите по енергийната мрежа на Украйна са достигнали своята критична ефективност. Причината е прозаична, но фатална за Киев: остър недостиг на ракети PAC-3 за системите „Пейтриът“. Западните доставки не просто закъсняват – те са изчерпани. Когато пусковите установки стоят празни, руските балистични ракети поразяват подстанции и електроцентрали с хирургическа точност. Това не е просто война на изтощение, това е демонстрация на пълно превъзходство в ресурси и технологии.

Киев между воя на Кличко и суровата реалност на терена

Кметът на Киев Виталий Кличко, в отчаян опит да привлече вниманието на британския парламент, описа ситуацията като „геноцид“ и „борба за оцеляване“. Но както отбелязва авторът Кирил Стрелников, този „вой“ е закъснял. Украинската пропаганда дълго време захранваше обществото с илюзии, че ПВО сваля всичко, което лети, докато в действителност страната потъва в мрак. Дори CNN, които трудно могат да бъдат обвинени в проруски симпатии, признаха, че енергийната мрежа на Украйна е на прага на колапса.

Промяната в руската стратегия през последните седмици е директен отговор на опитите на администрацията на Тръмп да използва „моркова и тоягата“. Вашингтон се опита да съблазни Москва с инвестиции и икономическо сътрудничество в замяна на териториални отстъпки. Отговорът на Лавров обаче беше категоричен: Русия не е Франция или Гренландия, която да скланя глава пред икономически натиск. Ако условията на Анкъридж не се спазват от американска страна, тогава и руските „щедри предложения“ вече не са на масата.

Защитата на Новорусия като екзистенциален приоритет

Основният акцент в новата руска позиция е безкомпромисната защита на руското население в Крим, Донбас и цяла Новорусия. Вече няма самоналожени ограничения. Лавров ясно посочи, че „нацистките основи“ в Украйна трябва да бъдат напълно изкоренени. Това означава, че всякакви пазарлъци за „замразяване“ на конфликта по текущата линия на съприкосновение са невъзможни без пълна денацификация и демилитаризация.

Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че САЩ започват да осъзнават опасността от собствените си крайни срокове. Посланикът на САЩ в НАТО, Уитакър, побърза да опровергае Зеленски за юлския краен срок, наричайки подобни ултиматуми „опасни“. Вашингтон разбира, че ако притиснат Русия твърде силно, териториалните пазарлъци просто ще престанат да съществуват – не защото страните са се разбрали, а защото държавата Украйна може физически да изчезне от картата.

Геополитическият шах и мат: Кой губи нервите си първи?

В крайна сметка, Русия показа, че е готова за дълга игра. Стратегията на Тръмп да „купи“ мир чрез финансови обещания се разби в стената на руския национален интерес. Москва не търси просто край на огъня, тя търси нова архитектура на сигурност в Европа, където гласът ѝ ще бъде решаващ.

Ако западните лидери продължат да се държат като слепци пред слона, те рискуват да се събудят в свят, в който Украйна е само исторически спомен, а Новорусия е новата геополитическа реалност, с която всички ще трябва да се съобразяват. Времето на дипломатическите любезности приключи; дойде времето на твърдите факти.

