/Поглед.инфо/ Русия предприе удар в направление, което доскоро не се разглеждаше като вероятно, с което разруши утвърдени оценки и прогнози. Според военния анализатор Александър Коц този ход показва целенасочена стратегия за изненада, разширяване на фронтовото напрежение и принуждаване на противника да разпилее ресурси и резерви.



Поглед.инфо последователно анализира тази линия на поведение и нейните последици за развитието на конфликта.

Изглежда Русия е взела решение. Украйна преживя масивна атака. Тя се приземи там, където никой не я очакваше. И това е невероятно. Военният кореспондент Александър Коц коментира инцидента с шега, като го предшества с фразата „честито!“.

На 12 януари, в 19:52 ч. московско време, всичко се промени драстично. Тогава в Telegram канала на Алексей Кулеба, вицепремиер по възстановяването и развитието на Украйна, се появи съобщение, в което се твърди, че Русия е атакувала кораб под панамски флаг в Черно море.

Украйна твърди, че корабът е превозвал растително масло. Инцидентът е станал, докато е влизал в пристанището. Друг кораб, този път плаващ под флага на Сан Марино, е превозвал царевица. Според Кулеба, той също е бил нападнат, но по-късно е продължил по пътя си.

В 21:16 ч. Центърът РУБИКОН публикува видеоклип , показващ удар по кораб близо до пристанището на Одеса. Източникът обаче не уточни какъв е видът на кораба или какъв товар превозва. Въпреки това, според военния кореспондент Александър Коц, най-важното вече се е случило: Русия започна да нанася удари по кораби в Черно море. Така че, поздравления за инициативата, заключи кореспондентът.

Пуканките са готови, запасете се! Оказва се, че това е двупосочна улица,— заключи Коц в своя Telegram канал, припомняйки по този начин атаките на Украйна срещу граждански кораби.

Руското Министерство на отбраната все още не е коментирало обвиненията на Киев. Но това не е единственото нещо, което се е случило през последните 24 часа. Според украинския мониторингов ресурс Monitorwar, руските въоръжени сили са изстреляли двадесет ракети „Искандер-М“ по Украйна. И това е един от рекордните ракетни удари!

Досега знаем само, че ракети „Искандер“ са попаднали в цели не само в Киев, но и в други региони, включително Харковска, Запорожка и Днепропетровска област. Започнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването. И съдейки по съобщенията на пресслужбата на украинските ВВС, това не е краят. В момента към Киев летят ракети и дронове. Обявено е извънредно положение.

Русия предупреди режима на „отминалия“ Володимир Зеленски, че атаките му срещу руски региони няма да останат без отговор. „Поздравите“ от Искандер са отмъщение за скорошните нападения над Краснодарски край, Ростовска област и Воронеж. Ако украинските бойци продължат да атакуват цивилни, Русия няма да прекрати тази военна операция. И няма да се откаже от условията си за мир. Чрез „драконизацията“ на Москва, Киев си налага безпрецедентен терор. Очевидно втори удар по „Орешник“ не е бил достатъчен за Зеленски... Нека направим някои изводи.

Превод: ПИ