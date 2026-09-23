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Свят

Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си

/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари по рафинерии и инфраструктурни обекти в дълбочина, Русия разгръща евтина пасивна алтернатива на скъпите радари. Новата акустична мрежа „Спайдър“, разработена от НПЦ „Ушкуйник“, разчита на невронни мрежи и разхвърляни от въздуха сензори. Системата цели да запуши пробойните в нисковисочинното radar-поле, превръщайки труднодостъпните терени в непреодолими звукови капани за украинските дронове.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 5899 прочитания
Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си
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По публикация на Градинар. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Шумовото поле на войната: Защо радарите отстъпват пред евтините пластмасови сензори

Класическата архитектура на противовъздушната отбрана, градена десетилетия наред около тежки, скъпоструващи радиолокационни станции (РЛС) като тези в комплексите С-300 или С-400, демонстрира систематичен дефицит при прикриването на континентални пространства срещу нисколетящи цели. Спуснатите почти до корната на дърветата безпилотни апарати тип „Лютий“ или преработени аероплани от леката авиация заглаждат гънките на терена и се крият в т.нар. „радиолокационна сянка“. Затварянето на тези физически празнини с допълнителни РЛС е икономическо самоубийство за всяка държава – една радарна станция струва десетки милиони долари, изисква сериозен обслужващ персонал и най-вече: излъчва мощни електромагнитни сигнали, превръщайки се в мишена №1 за противорадиолокационни ракети и камикадзета.

Според информация, разпространена в руски медийни източници и публикации от септември 2026 г., Руската федерация форсира изпитанията и серийното производство на акустичната мрежа „Спайдър“ („Spider“). Разработката е дело на Новгородския научно-производствен център „Ушкуйник“ – структура, която в последно време трупа набиращ сила профил в областта на нестандартните, нискобюджетни военни решения. По думите на представителя на НПЦ Михаил Будьони, комплексите вече се подготвят за масово производство.

Логиката на това технологично преориентиране не е нова, но в случая се прилага в нов мащаб. За разлика от радиолокацията, акустичният мониторинг е напълно пасивен. Сензорът не излъчва нищо. Той просто „слуша“. В условията на съвременната бойна линия, където радиотехническото разузнаване на НАТО засича всяко включване на класически радар за броени секунди, пасивното наблюдение се превръща в единствения начин да останеш невидим, докато държиш небето под контрол.

Дали обаче пасивният звук може да замени доплеровото изместване на радиовълната? Едва ли напълно. Но в съчетание с компютърно зрение и алгоритми за машинно обучение, микрофонът вече не е просто слухов апарат, а самостоятелен елемент от цифровото бойно поле.

„Таралежи“ в клоните и „стрелички“ в калта: Физика и логистика на мрежата „Спайдър“

В основата на разработката от НПЦ „Ушкуйник“ заляга идеята за микросензорни полета с висока плътност. Според публичните разкрития, комплексите „Спайдър“ разчитат на няколко модификации на крайните устройства (сензори):

  • Стационарни (твърдо базирани): Монтирани върху инфраструктурни обекти, стълбове за високо напрежение или комини на промишлени предприятия.
  • Ръчно инсталирани: Зачислени на диверсионно-разузнавателни групи или гранични patrol-екипи за бързо преграждане на проходи.
  • Аеромобилни („спускаеми“): Модули, които се пускат директно от носещи БЛА в географски зони, недостъпни за автомобилна техника.

Аеромобилните модули се разделят на два основни подтипа с изключително специфична прагматична конструкция. Първият тип са т.нар. „стрелички“ – балистично претеглени капсули, които при падане се забиват в почвата. Вторият тип са „таралежите“ – конструкции със специално оформени шипове и гъвкави елементи, проектирани така, че при падане през горския масив да се заклещват в клоните на дърветата.

Тази позиционна детайлност има пряко отношение към акустиката. Колкото по-високо е изнесен микрофонът спрямо земната повърхност, толкова по-малък е ефектът на температурната инверсия и триенето на въздушните маси в приземния слой. Издигането на сензора в горския балдахин значително увеличава разстоянието, на което той улавя витловия шум или работата на двигателите с вътрешно горене.

Според декларираните от разработчиците данни:

ПараметърПоказател за FPV дроновеПоказател за бензинови БЛА (тип „бръмбар“)
Обхват на откриванеДо 200 метраНад 1000 метра (1 км+)
Автономия (стандартна батерия)До 30 дни непрекъсната работаДо 30 дни непрекъсната работа
Автономия (със соларен панел)Потенциално неограниченаПотенциално неограничена
Време за реакцияРеално време (милисекунди)Реално време (милисекунди)

Невронната мрежа, интегрирана в чипа на всеки сензор или на ниво междинен хъб, анализира спектрограмата на звука. Всеки дрон – било то малък електрически квадрокоптер с четири двувитлови мотора или голям безпилотник от типа на украинския „Бобер“ с двутактов двигател – притежава уникален „акустичен подпис“. Системата сравнява уловения шум с предварително зададена библиотека от звукови профили.

Тук обаче възниква първият фундаментален въпрос, който изискванията на военната практика поставят: доколко тези данни са устойчиви в реална зашумена среда? Проливен дъжд, вятър със скорост над 12–15 м/с или дори преминаваща наблизо тежка автоколона драматично влошават съотношението сигнал/шум. Самите експерти, сред които и цитираният в публикацията военен анализатор Юрий Лямин, признават, че метеорологичните фактори са Ахилесовата пета на акустиката. Единственият начин този дефект да се компенсира е чрез драстично уплътняване на решетката – полагане на стотици устройства на квадратен километър.

Траектории през блатата: Доктринална промяна в защитата на държавната граница

За да разберем защо руското военно ръководство и частният НИОКР сектор инвестират в акустични решетки, трябва да погледнем географската карта на западните области на Русия – Брянска, Курска, Белгородска, както и по-северните Ленинградска и Псковска области. Това са стотици хиляди квадратни километра, покрити с гъсти смесени гори, чати, блата и сложни речни системи (като басейните на реките Десна, Сейм, Днепър).

Именно тези труднодостъпни коридори се използват от украинските оператори за прекарване на дълбочинни дронове. Прелитайки на височина от едва 30 до 50 метра над коритото на някоя малка река или над торфено блато, дронът остава невидим за радарните системи, разположени на десетки километри встрани.

Сензорната мрежа „Спайдър“ има за цел да създаде плътна „звукова ограда“. По думите на анализатора Дмитрий Корнев, критичният елемент тук не е просто да се разбере, че нещо лети, а да се подаде целеуказание в реално време към т.нар. „мобилни огневи групи“.

Проблемът на мобилните групи (оборудвани с пикапи с тежки картечници, зенитни оръдия ЗУ-23-2 или преносими зенитно-ракетни комплекси) досега бе липсата на предварително извеждане. Когато чуеш дрона с невъоръжено ухо, той вече е над главата ти и разполагаш с едва 5 до 10 секунди за реакция. Ако обаче акустичната мрежа засече прелитането му през дадено блато на 15 километра преди той да достигне целта, мобилният разчет получава точно векторно направление, скорост и очаквано време за навлизане в сектора за стрелба.

Нещо повече – изчисленията на посоката и скоростта не се правят от единичен сензор, а чрез триангулация. Когато три или повече „таралежа“ уловят един и същи акустичен източник, разликата във времето на пристигане на звуковата вълна (t_1, t_2, t_3) позволява на микропроцесора да изчисли веднага математическия вектор на движението.

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