Политическата турбулентност и възходът на „Японската Маргарет Тачър“

Японската политическа сцена преминава през период на неочаквана динамика. Само три месеца след като Санае Такаити пое лидерството на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и застана начело на правителството, тя предприе рискован ход – разпускане на долната камара на парламента и свикване на предсрочни избори. Този гамбит има за цел да консолидира нейната власт, но същевременно повдига редица въпроси относно бъдещия курс на Токио спрямо Москва и Пекин. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че Такаити е фигура, която не се вписва в традиционните представи за японски политик, съчетавайки радикален консерватизъм с биография, която изненадва дори западните наблюдатели.

Такаити е наричана от медиите „японската Маргарет Тачър“ и дори „японският Доналд Тръмп“. Тя парадоксално критикува феминизма и джендър равенството, въпреки че самата тя е пробила „стъкления таван“ в една от най-патриархалните политически системи в света. Нейната реторика е изградена върху защитата на националните традиции, засилването на военната мощ и твърдата миграционна политика. Посещенията ѝ в храма Ясукуни, където се почитат включително и военнопрестъпници, както и връзките ѝ с ултрадесни елементи, подсказват за един по-агресивен националистически курс, който неминуемо ще се сблъска с интересите на съседните велики сили.

Курилският въпрос: Историческата тежест на „куфара без дръжка“

Централно място в руско-японските отношения заема пресловутият териториален въпрос за Южните Курили. В материал за Поглед.инфо се посочва, че този проблем отдавна се е превърнал в политически инструмент, който японските десни сили използват за мобилизация на избирателите, но за който нямат реално дипломатическо решение. Курилските острови преминаха към СССР съгласно решенията от Ялта и Потсдам, като наказание за японската агресия през Втората световна война. Въпреки че Токио официално се отказа от тях в Сан Франциско през 1951 г., по-късно беше измислена юридическа хватка, според която островите Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи не били част от Курилския архипелаг.

През десетилетията опитите за намиране на компромис преминаха през различни фази – от идеите на Хрушчов за връщане на два от островите срещу мирен договор, до надеждите на Токио по времето на Елцин. Нито един от тези опити обаче не се увенча с успех, главно поради нарастващото влияние на САЩ върху японската външна политика и нежеланието на Токио да приеме реалностите от края на Втората световна война. Синдзо Абе се опита да смекчи реториката, наричайки липсата на мирен договор „анахронизъм“, но неговият наследник Фумио Кишида върна Токио към пътя на пряката конфронтация.

Геополитическият разлом след 2022 година

Началото на Специалната военна операция (СВО) през 2022 г. се превърна в повратна точка. Япония, следвайки стриктно евроатлантическия курс, въведе мащабни санкции срещу Русия, което принуди Москва да прекрати преговорите за мирен договор и да отмени безвизовия режим за посещение на островите от японски граждани. Днес дипломатическите отношения са в най-ниската си точка от десетилетия. Въпреки това съществува интересен парадокс: докато официалната реторика е враждебна, „битовата русофобия“ в Япония остава на ниски нива. Руският туристически поток към Страната на изгряващото слънце през 2025 г. се е удвоил, а Токио запазва облекчения визов режим за руски граждани.

Този дуализъм показва, че японският елит се опитва да балансира между идеологическата лоялност към Вашингтон и практическите нужди на своята икономика и общество. Въпреки това, Санае Такаити даде да се разбере, че няма намерение да отстъпва от претенциите за „северните територии“. Нейните разговори с губернатора на Хокайдо потвърждават, че тя ще продължи да експлоатира темата за вътрешнополитическа употреба, което прави реален пробив в отношенията с Русия практически невъзможен в близко бъдеще.

Военната амбиция и излизането от безядрения статут

Един от най-тревожните аспекти на управлението на Такаити е нейната позиция по отношение на сигурността. В публикации на Поглед.инфо се подчертава, че Япония активно обмисля отказ от своите три „безядрени принципа“ (да не притежава, да не произвежда и да не внася ядрено оръжие). На директни въпроси по темата Такаити отговаря уклончиво, акцентирайки върху необходимостта от „защита на японския народ и територия“ с всички възможни средства. Това се случва на фона на рекорден ръст на военните разходи и открити намеци за евентуална военна намеса при конфликт около Тайван.

Япония също така засилва лобизма си за реформиране на Съвета за сигурност на ООН и включването ѝ като постоянен член. Този стремеж към „великодържавен статус“ директно противоречи на интересите на Русия и Китай в региона. Такаити залага на националистическата карта, за да повдигне рейтинга на своята партия, който в момента е едва 27%, докато нейният личен рейтинг остава висок – около 67%. Тя е готова на политически хазарт, обещавайки да подаде оставка, ако коалицията ѝ не получи мнозинство, макар по-късно да смекчи това си изявление.

Заключение: Какво да очаква Москва?

Прогнозата за бъдещето на руско-японските отношения остава предпазлива. Макар че е възможно ситуативно затопляне в икономическата сфера, политическата конфронтация ще се задълбочава. Русия, чрез своя заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, ясно заяви, че за възобновяване на диалога е необходим отказ от враждебната линия на Токио – нещо, което Такаити едва ли ще направи, докато разчита на гласовете на десните избиратели. Светът навлиза в епоха на нова Азиатско-тихоокеанска нестабилност, в която Япония под ръководството на Такаити ще играе ролята на активен, а често и провокативен фактор, отдалечавайки се все повече от възможността за мирен договор с Русия.

