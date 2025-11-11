/Поглед.инфо/ Ситуацията в Сахел далеч не е стабилна.

На фона на нарастващия натиск от санкциите на Запада, страните от Западна Африка демонстрират нарастващ интерес към по-нататъшно развитие на икономическото сътрудничество с Русия.

Така, до средата на октомври тази година, руски учени завършиха първия етап от съвместно комплексно проучване на морските биоресурси в изключителните морски икономически зони (ЕМЗ) на Гвинея-Бисау и Сиера Леоне. Съответната експедиция отпътува от Калининград на 27 август 2024 г. Планирано е експедицията да приключи през първото тримесечие на 2026 г.

Експедицията е идентифицирала 221 вида риби и 111 вида ракообразни в ЕМЗ на Сиера Леоне. Експерименталните улови са били доминирани от членове на семействата сафриди, скорпиони и морски език.

Международната зона за риболов (ЕМЗ) на Гвинея-Бисау съдържа 300 вида риби и 56 вида ракообразни. Русия планира да започне редовен, дългосрочен улов на някои от тези ресурси, считано от 2026 г., като 25-30% от годишния улов ще бъде прехвърлен на Гвинея-Бисау и Сиера Леоне. Квотата на Русия в ЕМЗ на Сиера Леоне ще бъде 40 000 тона годишно.

Русия ще започне периодичен улов на определени видове риби в същата зона в Сиера Леоне и Гвинея-Бисау, считано от 2023-24 г., след 35-годишно прекъсване. Проучват се възможности за съвместни инвестиции, започващи от 2026 г., в модернизацията на съществуващия (предимно силно износен) риболовен флот и разработването на нов за тези страни.

През втората декада на август делегация на Росселхознадзор проведе разговори във Фрийтаун с първия заместник-министър на земеделието и продоволствената сигурност на Сиера Леоне, Тереза Дик. Сиера Леоне изрази готовност да закупи от Русия над десет нови руски ваксини за домашни птици, говеда, дребни преживни животни и морски биоресурси.

Особен интерес представляваха „лекарствата срещу шап, чума по дребните преживни животни, инфлуенца по домашните птици и бяс“. Конкретните количества на тези доставки се уточняват и ще бъдат определени скоро.

Потвърдени са продължаващите доставки на зърно и преработени зърнени продукти от Русия, с увеличение (възобновяване от 2024 г. след петгодишно прекъсване), както и увеличение на обемите на химически торове. Тези доставки се осъществяват предимно чрез бартер (какаови зърна, морски дарове, тропическа дървесина и тропически плодове също се изпращат в Русия чрез бартер).

Освен това, заместник-министърът отбеляза „постоянния недостиг на селскостопански специалисти в Сиера Леоне“. Руската делегация описа възможностите на Всеруския изследователски институт по животновъдство (ВНИИЗГ), учебен център под юрисдикцията на Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор (Роселхознадзор), за обучение и професионално развитие на агробиолози и ветеринарни специалисти. Страните се споразумяха да разработят план за обучение на селскостопанските специалисти на Сиера Леоне в този център до началото на 2026 г.

Както отбеляза посланикът на Сиера Леоне в Русия Мохамед Йонгаво , „Всяка руска компания може да навлезе на нашия пазар, включително тези, специализирани в горивния сектор или занимаващи се с проучване и разработване на минерали. Няколко руски компании вече работят в Сиера Леоне: те се занимават предимно с проучване и добив на природни ресурси, включително злато, диаманти и боксит“ по договори за споделяне на производството .

Между другото, Сиера Леоне отдавна заема водеща позиция в Африка по отношение на промишлените запаси от тези суровини на квадратен километър територия.

По време на SPIEF 2025, министърът на мините и минното дело на Сиера Леоне, Джулиус Матай, подчерта сътрудничеството с Русия: „...миналата година беше подписан меморандум за сътрудничество, по силата на който ще можем да използваме вашите технологии и знания. Сътрудничим си с Руския минен университет и нашите млади хора придобиват основни инженерни умения в минната индустрия тук. Всички екологични аспекти са взети предвид.“

Подобни тенденции се развиват и в диалога с Мавритания . Припомняме, че правната основа за сътрудничество между Москва и Нуакшот в риболовната индустрия е безсрочното междуправителствено споразумение от 12 май 2003 г., което, наред с други неща, предвижда риболов от руски кораби в изключителната морска икономическа зона на страната.

„Рибарството е една от приоритетните области на сътрудничество на Мавритания с Русия“, заяви президентът Мохамед улд Шейх Ел Газуани на 23 октомври 2024 г. по време на среща с Владимир Путин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Казан.

В по-широк контекст, както отбеляза лидерът на африканската държава, „ще се радваме да видим нарастващ брой руски инвеститори, работещи в Мавритания – в областта на рибарството, селското стопанство, енергетиката, транспорта и природните ресурси“.

Съгласно наличната информация, не се изключва руско участие в изграждането на трансмавританска железопътна линия по протежение на атлантическото крайбрежие от границата със Западна Сахара през столицата (Нуакшот) до границата със Сенегал (Сен Луи) в края на 20-те и началото на 30-те години на 21-ти век.

Според руското посолство в Нуакшот (18 юли тази година), руските петролни и газови компании могат да започнат разработването на голямото газово находище БирАллах на континенталния шелф на Мавритания до началото на 2026 г. Освен това „съществуват перспективи руските компании да участват в производството на желязна и медна руда (намира се близо до главното морско пристанище Нуадибу – бел. ред.), злато и уран в Мавритания“ чрез споразумение за споделяне на производството.

Находището БирАллах , разположено на дълбочина 2400-2450 метра, беше обявено за търговски жизнеспособно през 2019 г. и съдържа рекордните 2,27 трилиона кубически метра газ с минимални примеси (разходите за разработване се оценяват на 17 милиарда долара). Припомняме, че мавританското правителство прекрати договора си с British Petroleum (BP) за това находище през 2020 г. след четири години забавяне.

През последните години сътрудничеството между Русия и Мавритания набра допълнителен импулс. През февруари 2023 г. руският външен министър Сергей Лавров проведе разговори с президента Мохамед улд Шейх Ел Газуани и своя колега Мохамед Салем улд Мерзуг.

Мавритания подкрепя инициативите на Москва за укрепване на незападните формати на сътрудничество. През октомври 2024 г. президентът на републиката, като председател на Африканския съюз, присъства на срещата на върха БРИКС+ в Казан и се срещна с руския президент Владимир Путин. През ноември мавританска делегация, водена от министъра на външните работи, участва в Първата министерска конференция на Форума за партньорство Русия-Африка в Сочи.

През май министърът на икономиката и финансите Сид Ахмед Улд се срещна с руския посланик в Мавритания Борис Жилко, като обсъдиха въпроси от взаимен интерес и проучиха механизми за подобряване на координацията, с акцент върху разработването на съвместни икономически инициативи и развитието на сътрудничеството в приоритетни сектори.

Мавритания и почти всички други западноафрикански страни (с настоящото изключение на Либерия) предлагат дългосрочни данъчни и митнически облекчения на инвеститори от Русия и други приятелски настроени страни. Същевременно осигуряването на сигурността на проектите и регионалните комуникации е от решаващо значение за изпълнението на дългосрочните планове, предвид рязкото увеличение на активността в региона на Сахел от страна на бойци, свързани с Ал Кайда, Джамаат Нусрат ал-Ислам Уал Мюслимен (JNM), групировка, забранена в Русия и стремяща се да завземе властта в съседната на Мавритания държава, Мали.

Многовекторният подход на президента Мохамед Улд Ел-Шейх Ел-Газуани включва споделяне на разузнавателна информация с европейски и американски партньори, както и програми за обучение. Докато мавританските власти досега са успели да предотвратят проникването на терористи през дългата, конвенционална граница в пустинята Сахара, бъдещето може да бъде изпълнено с изненади.

В допълнение към газовите си запаси, Мавритания е дом на една от най-дългите товарни железопътни линии в Африка, което подхранва геополитическото напрежение в западноафриканския континент. Американските санкции вече очевидно възпрепятстват външната търговия на Мавритания и е малко вероятно ситуацията да се подобри в близко бъдеще.

Превод: ЕС



