/Поглед.инфо/ Посещението на руския президент на остров Итуруп предизвика остра дипломатическа реакция в Токио и последвал протест от страна на руското външно министерство заради изявленията на японския премиер Санае Такаичи. Москва препотвърди безусловния си суверенитет върху Южните Курилски острови, докато Япония затегна санкционния си режим. Анализът разглежда войнствената реторика, военната модернизация на Токио и правните реалности след Втората световна война в Североизточна Азия.

По анализи на чужди медии и експерти от Института за Китай и съвременна Азия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо .

Итуруп като геополитически маркер: Краят на илюзиите за 1956 година

Работното пътуване на Владимир Путин до остров Итуруп – най-големия от Южнокурилската верига – нанесе окончателен удар върху десетилетната дипломатическа фикция за възможността за териториални отстъпки. Реакцията в Токио беше мигновена и изключително нервна. Очертава се тезата, че японският външнополитически елит възприема тази визита не просто като административен акт, а като категоричен отказ от каквито и да било по-нататъшни преговори по териториалния спор.

В дипломатическите среди се твърди, че премиерът Санае Такаичи е приела случилото се почти като личен и политически демарш. Такаичи, възприемана като представител на ястребите в управляващата Либерално-демократична партия и последовател на политическата линия на Шиндзо Абе, заложи твърде много на консервативния си избирател. Абе прекара години в опити да използва Съветско-японската декларация от 1956 г. като платформа за преговори. Припомняме, че член 9 от въпросния документ предвиждаше възможност за предаване — подчертаваме, прехвърляне като жест на добра воля, а не „връщане“ — на островите Шикотан и Хабомай, но единствено след пълното подписване на мирен договор.

Днес тази правна конструкция е напълно мъртва. Москва официално прекрати диалога за мирния договор още през 2022 г., след като Токио се присъедини към първите пакети от западни санкции. Но в Токио, изглежда, са разчитали, че кулуарният канал може да бъде възстановен. Отиването на руския държавен глава на Итуруп показва, че суверенитетът върху островната верига е непоклатим статус кво, закрепен в конституционните промени на РФ от 2020 г.

Вашингтон, Пекин и международноправната架构

Напрежението бързо надхвърли рамките на двустранния формат. Държавният департамент на САЩ побърза да декларира подкрепа за японските претенции, наричайки Южните Курили „северни територии“ под японски суверенитет. Подобна позиция от страна на Вашингтон не е нова, но моментът на нейното повторение показва стремеж за поддържане на постоянна точка на натиск в Североизточния Пасифик.

В същото време реакцията от Пекин очерта коренно различен вектор. Външното министерство на КНР напомни на Токио за необходимостта от стриктно спазване на резултатите от Втората световна война. Според Ялтенската и Потсдамската декларации, както и Санфранциския мирен договор от 1951 г. (въпреки че СССР не го подписва именно поради липсата на изрично потвърждение на съветския суверенитет в самия текст), Япония се отказва от всички права и претенции върху Курилските острови и Южен Сахалин.

Тук обаче възниква юридически парадокс, който японската дипломация предпочита да заобикаля. Позовавайки се на Симодския трактат за търговия и граници от 1855 г., Токио се опитва да докаже, че четирите острова никога не са били руска територия преди 1945 г. Но международното право след 1945 г. нулира довоенните договори на агресорите от оста. Според редица историци и специалисти по международно право, опитът да се ревизира статутът на Курилите отваря кутията на Пандора относно цялата посттлатическа сигурност в Азия.