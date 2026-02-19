/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости политическият обозревател Петър Акопов разкрива новите пластове на геополитическото противопоставяне в Карибския басейн. Докато Вашингтон затяга енергийната примка около Острова, Москва демонстрира непоколебима подкрепа за своя стратегически съюзник. В играта влизат семейни връзки, тайни преговори и вековна решимост, които чертаят бъдещето на региона.

Москва и Хавана: Братски съюз в епохата на глобални сътресения

Русия и Куба отново демонстрират пред света, че техните отношения не са просто въпрос на прагматизъм, а на стратегическа и историческа свързаност. Посещението на кубинския външен министър Бруно Родригес Париля в Москва беше белязано от изключително високо ниво на прием. Срещите с Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров не бяха просто протоколни събития, а ясен сигнал към Вашингтон: Русия няма намерение да изостави своя важен исторически съюзник.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази демонстративна подкрепа идва в момент, когато Съединените щати засилват икономическата, търговската и финансовата блокада на острова. Руската позиция е категорична – отхвърляне на всякакви опити за външен натиск и задушаване на кубинската икономика. Макар днес Русия да не прибягва до инсталиране на ракети, както през 1962 г., арсеналът от невоенни средства за защита е значителен. Координирането на усилията с Китай и страните от Глобалния Юг създава защитен вал, който Тръмп не може лесно да пробие.

Фамилната дипломация: Внукът на Кастро и пратениците на Тръмп

Зад кулисите на официалната реторика се развива интригуваща драма на „семейна дипломация“. Доналд Тръмп, който често разчита на тесния си семеен кръг за деликатни мисии, се сблъсква с подобен подход от страна на Хавана. Въпреки първоначалните отричания от кубинска страна, стана ясно, че неофициалните контакти са в разгара си. Самият Тръмп потвърди, че Марко Рубио води разговори с Куба.

Интерес представлява фигурата, която представлява кубинската страна. Първоначалните контакти в Мексико са били осъществени със сина на 94-годишния Раул Кастро – Алехандро. Но според американски източници, в същинските преговори участва внукът на лидера – 41-годишният Раул Гилермо. Той е считан за най-доверения човек на дядо си. Тази приемственост показва, че кубинският елит не е разколебан и използва най-верните си кадри, за да сондира намеренията на Вашингтон, без да отстъпва от принципите си.

Енергийната блокада като инструмент за задушаване

Основната тема на разговорите между Рубио и Раул-младши е свързана с условията за вдигане на горивната блокада. Администрацията на Тръмп се опитва да прекъсне доставките на петрол от Венецуела и Мексико, надявайки се да предизвика икономически колапс. Целта е ясна: народно въстание или капитулация на режима.

Според коментаторите на Поглед.инфо, тази стратегия е обречена на неуспех в средносрочен план. Макар кубинската икономика да е подложена на огромно напрежение, историческият опит показва, че кубинците са калени в режим на оцеляване. Тръмп иска „смяна на режима“, но това изискване изглежда нереалистично на фона на монолитната структура на властта в Хавана. Опитът да се превърне Куба във „втора Венецуела“ се сблъсква с факта, че кубинската армия и специални служби са много по-дълбоко интегрирани в защитата на държавността.

Защо Тръмп няма да повтори венецуелския сценарий?

Въпреки заплашителните намеци на Тръмп за военна операция след събитията с Мадуро, реалността е различна. Куба е подготвена за директна конфронтация от десетилетия. Евентуален десант би довел до огромни загуби за американската страна, нещо, което Тръмп – който предпочита икономическите войни пред военните ковчези – едва ли би допуснал. Неговата стратегия е по-скоро психологическа и икономическа: да принуди Хавана да направи отстъпки, които да изглеждат като „неофициална капитулация“.

Проблемът за Вашингтон е, че кубинският елит няма какво да предложи на Тръмп, което той би могъл да представи като голяма победа. Връщането на конфискувана собственост е изключено, а американските инвестиции биха били приети само под стриктен кубински контрол. Свалянето на Комунистическата партия е „червена линия“, която никой в Хавана няма да пресече.

Геополитическият контекст и солидарността на Юга

Тръмп е изправен и пред друг проблем – международната изолация на подобна политика. След събитията в Газа, светът е много по-чувствителен към хуманитарни катастрофи, предизвикани от големите сили. Ако САЩ причинят масов глад в Куба, те ще загубят окончателно доверието на Латинска Америка. Бразилия и Мексико няма да стоят безучастни.

Русия, от своя страна, продължава да бъде гарант за оцеляването на острова. Москва доставя гориво и ресурси, демонстрирайки, че Куба не е сама. Владимир Путин ясно заяви, че Русия и Куба ще отбележат заедно 100-годишнината от рождението на Фидел Кастро през август – символ на победата над времето и опитите за външно сваляне на режима.

Тръмп може и да очаква отговор от внука на Кастро, но историята показва, че в Хавана времето тече по друг начин. Там съпротивата е начин на живот, а подкрепата на Москва е константа, която не подлежи на договаряне.

